Мартинес о Роналду: «Невероятный финишер, очень стабильно выступал за клуб. В мировом футболе нет другого игрока, который может дать раздевалке то, что он»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес Футбол

Роберто Мартинес рассказал, что Криштиану Роналду дает сборной Португалии.

«В мировом футболе нет другого такого игрока, который может дать раздевалке то, что дает Криштиану.

Это будет его шестой чемпионат Европы. Роналду – единственный, кто сыграл на пяти. Мы говорим об уникальном для мирового футбола достижении, и этот опыт важен. Кроме того, на поле есть и другие игроки, которые должны принимать решения. Криштиану готов помочь и отдать все, что в его силах.

Думаю, Криштиану очень стабильно выступал за свой клуб. Нет сомнений в том, что он невероятный финишер.

На турнире очень важен опыт, учитывая, что в раздевалке есть смесь из новичков. Важно управлять опытом таких игроков, как Пепе и Криштиану. Должна быть атмосфера, в которой молодые игроки верят, что могут помочь команде», – сказал Мартинес.

В минувшем сезоне Роналду забил 44 гола и сделал 13 результативных передач в 45 матчах за саудовский «Аль-Наср». Статистику 39-летнего нападающего можно найти здесь

«Неевропейцы» в заявках на Евро: Роналду, Лапорт, Канте и много из МЛС

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38 комментариев
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Народ, а как наверху в приложении скрыть эту мерзость? ( Матчи медиа лиги )
+30
-1
+29
Ответ Юрий Кечко
Дать сзади ?)) Ля ну не удержался я
Ну, каждый о своем, как говорится. Кому что ближе. Но все же пытайся сдерживаться в следующий раз.
+25
-5
+20
Было бы неплохо чтобы дед проявил себя на последнем турнире сборных, так или иначе было печально видеть его слезы после ЧМ22, где они так позорненько отлетели, хотелось бы чтобы он завершил на хорошей ноте. Хотя бы в 1/2 выйти Португалия сейчас более чем способна, поколение игроков отличное, все в его руках
+22
-7
+15
Финишёр:)) Неплохой такой синоним к слову "Замыкалду":)
+16
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+7
Ответ cZeiss
Народ, а как наверху в приложении скрыть эту мерзость? ( Матчи медиа лиги )
Спасибо за верное название этой клоунады .
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Ответ darkdyp15
Если Роналду выиграет второе Евро, то полыхать будет у многих 🔥
Как на ЧМ 22?
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Был бы Мартинес из сборной Аргентины - закончил бы карьеру в команде за такие слова))
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+5
Ответ neoline099
Было бы неплохо чтобы дед проявил себя на последнем турнире сборных, так или иначе было печально видеть его слезы после ЧМ22, где они так позорненько отлетели, хотелось бы чтобы он завершил на хорошей ноте. Хотя бы в 1/2 выйти Португалия сейчас более чем способна, поколение игроков отличное, все в его руках
С дедом команде будет трудно, какие бы он представления не давал в раздевалке
+8
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+4
Да да , Азара тоже брал на ЧМ , когда тот пару лет уже как бросил играть . Лизоблюд тот еще
+6
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+3
Интересно, будет ли Роналду в основе и как он будет выглядеть на топ уровне
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Не исключено, что "смесь из новичков" финиширует в сборной раньше этого финишера.
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разве что раздевалке..
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Ответ darkdyp15
Если Роналду выиграет второе Евро, то полыхать будет у многих 🔥
Ну норм. Только для этого он должен все матчи на скамейке сидеть, чтобы не мешать команде.
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Ответ BananaMantana
бред. это прям сейчас просто отличный нап если смотреть в отрыве от того, что это старый Роналду
Ну да, осталась неделя, посмотрим какой это хороший нап..В 2022 я кроме левого пенальти и гола волосами ничего не увидел, да и в Европе клубы этого хорошего напа не торопятся брать. Хочу посмотреть на его коронный дриблинг - болтание ногами вокруг мяча стоя на месте.. Хотя не удивлюсь, если на ЧЕ замкнет в пустые и реализует пенальти, и все будут кричать о запредельном уровне.
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Ответ cZeiss
Народ, а как наверху в приложении скрыть эту мерзость? ( Матчи медиа лиги )
Никак , спортс с первого дня люто пиарит 50ую лигу пустынную медиалигу . ))
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Ответ cZeiss
Народ, а как наверху в приложении скрыть эту мерзость? ( Матчи медиа лиги )
Если смотришь с браузера, то AdGuard в помощь. Вообще никакой помойной рекламы. Красота
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Ответ QWertY
Мартинес: Кришти дает всем в раздевалке Бадр: щас не понял…
Криштьяну, Криштьяну, Криштьяну, ночная бабочка,
Но кто же виноват
Криштьяну, Криштьяну, Криштьяну,
Сиденья на скамье манят
+2
-2
0
Ответ Юрий Кечко
Дать сзади ?)) Ля ну не удержался я
Дать сзади невероятному финишеру
+1
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Ответ 5pt25hj795
Был бы Мартинес из сборной Аргентины - закончил бы карьеру в команде за такие слова))
Был бы Мартинес тренером Аргентины он бы таких слов в жизни не сказал) рассказывал бы, что с утра встал и помолился на Месси. Говорит так чтоб в случае чего всех собак на Рона вешали, а не на Мартинеса, но по факту в случае неудачи предъявлять нужно тренеру. 40-летний Роналду не сам себя вызвал
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Ответ 5pt25hj795
Был бы Мартинес из сборной Аргентины - закончил бы карьеру в команде за такие слова))
А был бы это тот же Мартинес, но с немного другими, более правдивыми словами, то тоже закончил бы карьеру))
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КриРо мало что может дать сборной,но и без него тоже нельзя 🚫 всё таки легенда.
Главное что бы 🍓 не мешал а радовался успехам партнёров по сборной
+3
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Роналду и раздевалка? что-то новое...
+3
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