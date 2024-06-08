Мартинес о Роналду: «Невероятный финишер, очень стабильно выступал за клуб. В мировом футболе нет другого игрока, который может дать раздевалке то, что он»

Роберто Мартинес рассказал, что Криштиану Роналду дает сборной Португалии.

«В мировом футболе нет другого такого игрока, который может дать раздевалке то, что дает .

Это будет его шестой чемпионат Европы. Роналду – единственный, кто сыграл на пяти. Мы говорим об уникальном для мирового футбола достижении, и этот опыт важен. Кроме того, на поле есть и другие игроки, которые должны принимать решения. Криштиану готов помочь и отдать все, что в его силах.

Думаю, Криштиану очень стабильно выступал за свой клуб. Нет сомнений в том, что он невероятный финишер.

На турнире очень важен опыт, учитывая, что в раздевалке есть смесь из новичков. Важно управлять опытом таких игроков, как Пепе и Криштиану. Должна быть атмосфера, в которой молодые игроки верят, что могут помочь команде», – сказал .

В минувшем сезоне Роналду забил 44 гола и сделал 13 результативных передач в 45 матчах за саудовский « ». Статистику 39-летнего нападающего можно найти здесь.

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