Криштиану Роналду: «Горжусь, что снова представляю Португалию на Евро. Вперед!»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Евро-2024 Футбол

Криштиану Роналду горд возможностью сыграть за сборную Португалии на Евро-2024.

39-летний форвард «Аль-Насра» в социальных сетях опубликовал фотографию в новой форме сборной Португалии и написал: «Горжусь тем, что снова представляю Португалию на Евро. Вперед!»

Ранее главный тренер португальцев Роберто Мартинес вызвал 26 игроков на предстоящий чемпионат Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля, и включил Роналду в заявку. 

Фото: инстаграм Криштиану Роналду

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6 комментариев
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Вперед в пустые мальме и с пенальти лихтенштейну !!! Сиииииии
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Горжусь, что снова представляю Португалию на Евро. Вперёд холопы работать на мою статистику!!!
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Евро-2036:
51-летний форвард сборной Португалии написал: «Горжусь тем, что снова представляю Португалию на Евро. Вперед!»
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Мне одному кажется, что у него сммщики после ускоренных курсов практику проходят? Ну чтобы портфолио пополнить. Иначе не объяснить
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Иронизировать и злорадствовать можно сколько угодно много и долго, но то, что Роналду в 39 по-прежнему вызывается в сборную - это как показатель его спортивного долголетия.

Думаю, отсутствие достаточного количества достойных альтернатив ветерану - не его вина.
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