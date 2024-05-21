Криштиану Роналду: «Горжусь, что снова представляю Португалию на Евро. Вперед!»

Криштиану Роналду горд возможностью сыграть за сборную Португалии на Евро-2024.

39-летний форвард «Аль-Насра» в социальных сетях опубликовал фотографию в новой форме сборной и написал: «Горжусь тем, что снова представляю Португалию на Евро. Вперед!»

Ранее главный тренер португальцев Роберто Мартинес вызвал 26 игроков на предстоящий чемпионат , который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля, и включил Роналду в заявку.

Фото: инстаграм