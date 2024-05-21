Криштиану Роналду: «Горжусь, что снова представляю Португалию на Евро. Вперед!»
Криштиану Роналду горд возможностью сыграть за сборную Португалии на Евро-2024.
39-летний форвард «Аль-Насра» в социальных сетях опубликовал фотографию в новой форме сборной Португалии и написал: «Горжусь тем, что снова представляю Португалию на Евро. Вперед!»
Ранее главный тренер португальцев Роберто Мартинес вызвал 26 игроков на предстоящий чемпионат Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля, и включил Роналду в заявку.
Фото: инстаграм Криштиану Роналду
51-летний форвард сборной Португалии написал: «Горжусь тем, что снова представляю Португалию на Евро. Вперед!»
Думаю, отсутствие достаточного количества достойных альтернатив ветерану - не его вина.