Мерсон о Евро-2024: «Лучшая возможность Англии. Наши игроки – лучшие в мире на своих позициях. Испания, Италия и Германии не наполнены футболистами мирового класса»
Пол Мерсон оценил перспективы сборной Англии на Евро-2024.
На групповом этапе Англия сыграет с командами Словении, Сербии и Дании.
«В своей жизни я, честно говоря, думал, что Англия никогда не выиграет [международный] турнир.
Но я смотрю на команду, которую выбрал Гарет Саутгейт, и если мы не выиграем Евро, я не думаю, что мы вообще когда-либо выиграем [международный] турнир.
Это лучшая возможность, которая была у Англии за такое долгое время.
Я знаю, что на нашем пути были невероятные команды и игроки, но в футболе все зависит от текущего момента.
Если посмотреть на другие страны, такие, как Испания, Италия и Германия, то увидите, что они не наполнены игроками мирового класса.
У нас есть один из лучших нападающих в мире – Харри Кейн. У нас есть Фил Фоден, который является одним из лучших игроков в мире. Джуд Беллингем – один из лучших в мире. Деклан Райс – один из лучших на своей позиции. Я бы даже сказал, что Кайл Уокер – один из лучших правых защитников в мире.
У нас есть игроки, которые являются лучшими в мире на своих позициях.
Саутгейту необходимо выиграть этот турнир. Не должно быть планов на следующий чемпионат мира или что-то в этом смысле. Ему нужно привезти трофей домой», – сказал бывший полузащитник сборной Англии Пол Мерсон.
между "нет игроков мирового класса" и "не заполнены игроками мирового класса" все-таки есть разница
Это какого класса игроки?