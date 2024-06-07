Мерсон о Евро-2024: «Лучшая возможность Англии. Наши игроки – лучшие в мире на своих позициях. Испания, Италия и Германии не наполнены футболистами мирового класса»

Пол Мерсон оценил перспективы сборной Англии на Евро-2024.

На групповом этапе Англия сыграет с командами Словении, Сербии и Дании.

«В своей жизни я, честно говоря, думал, что Англия никогда не выиграет [международный] турнир.

Но я смотрю на команду, которую выбрал , и если мы не выиграем , я не думаю, что мы вообще когда-либо выиграем [международный] турнир.

Это лучшая возможность, которая была у Англии за такое долгое время.

Я знаю, что на нашем пути были невероятные команды и игроки, но в футболе все зависит от текущего момента.

Если посмотреть на другие страны, такие, как Испания, Италия и Германия, то увидите, что они не наполнены игроками мирового класса.

У нас есть один из лучших нападающих в мире – . У нас есть , который является одним из лучших игроков в мире. – один из лучших в мире. Деклан Райс – один из лучших на своей позиции. Я бы даже сказал, что Кайл Уокер – один из лучших правых защитников в мире.

У нас есть игроки, которые являются лучшими в мире на своих позициях.

Саутгейту необходимо выиграть этот турнир. Не должно быть планов на следующий чемпионат мира или что-то в этом смысле. Ему нужно привезти трофей домой», – сказал бывший полузащитник сборной Англии Пол Мерсон.