Мерсон о Евро-2024: «Лучшая возможность Англии. Наши игроки – лучшие в мире на своих позициях. Испания, Италия и Германии не наполнены футболистами мирового класса»

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Пол Мерсон оценил перспективы сборной Англии на Евро-2024.

На групповом этапе Англия сыграет с командами Словении, Сербии и Дании.

«В своей жизни я, честно говоря, думал, что Англия никогда не выиграет [международный] турнир.

Но я смотрю на команду, которую выбрал Гарет Саутгейт, и если мы не выиграем Евро, я не думаю, что мы вообще когда-либо выиграем [международный] турнир.

Это лучшая возможность, которая была у Англии за такое долгое время.

Я знаю, что на нашем пути были невероятные команды и игроки, но в футболе все зависит от текущего момента.

Если посмотреть на другие страны, такие, как Испания, Италия и Германия, то увидите, что они не наполнены игроками мирового класса.

У нас есть один из лучших нападающих в мире – Харри Кейн. У нас есть Фил Фоден, который является одним из лучших игроков в мире. Джуд Беллингем – один из лучших в мире. Деклан Райс – один из лучших на своей позиции. Я бы даже сказал, что Кайл Уокер – один из лучших правых защитников в мире.

У нас есть игроки, которые являются лучшими в мире на своих позициях.

Саутгейту необходимо выиграть этот турнир. Не должно быть планов на следующий чемпионат мира или что-то в этом смысле. Ему нужно привезти трофей домой», – сказал бывший полузащитник сборной Англии Пол Мерсон.

40 комментариев
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в оригинале - aren’t filled with world-class players

между "нет игроков мирового класса" и "не заполнены игроками мирового класса" все-таки есть разница
+24
-3
+21
У Испании, Италии и Германии нет игроков мирового класса - зато у Англии нет тренера мирового класса
+28
-10
+18
Ответ Ебздрогыч
У Испании, Италии и Германии нет игроков мирового класса - зато у Англии нет тренера мирового класса
Сборная Англии поколения Джеррарда, Лэмпарда, Бекхэма, Оуэна, Фердинанда и Терри была не менее звёздной а может и поболее, но ничего не выиграла. Одних громких имён недостаточно чтобы побеждать на таких сложных турнирах. Тут надо чтобы все слилось воедино, тренерский талант, чемпионский дух команды, идеальная химия между игроками на поле, ну и конечно же футбольный фарт.
+10
-2
+8
Родри, Карвахал, Рюдигер и Кроос 🗿🗿🗿🗿
+14
-8
+6
Ответ IntoTheRainBow
в оригинале - aren’t filled with world-class players между "нет игроков мирового класса" и "не заполнены игроками мирового класса" все-таки есть разница
Так и знал что корявый перевод от спортса, как обычно)
+7
-1
+6
Ответ Peter Parker
У Германии, конечно, много проблем и за ее выступление на турнире очень волнительно. Но зачем уж так? Даже хромой Нойер и здоровый Андре на две головы выше всех английских вратарей. Может Рюдигер в классе уступает визави из Англии? Или вдруг Мусиала перестал был невероятным игроком? Тони, хоть и завершает карьеру, но тому же Райсу до Тони очень далеко
Видели мы этого Нойера в полуфинале. Рюдигер мастер обнимашек, на которые судьи закрывают глаза.
+7
-2
+5
Ответ Peter Parker
У Германии, конечно, много проблем и за ее выступление на турнире очень волнительно. Но зачем уж так? Даже хромой Нойер и здоровый Андре на две головы выше всех английских вратарей. Может Рюдигер в классе уступает визави из Англии? Или вдруг Мусиала перестал был невероятным игроком? Тони, хоть и завершает карьеру, но тому же Райсу до Тони очень далеко
Райсу до Тони далеко в чем именно ? Тони лучше Райса только в точности дальнего пасса и штрафных ударах, в остальных показателях как ЦП Райс сейчас в силу возраста перегрызёт Тони
+10
-5
+5
Главное не сколько звёзд в команде, а в какой они форме после длинного сезона.
+4
0
+4
Ответ Ебздрогыч
У Испании, Италии и Германии нет игроков мирового класса - зато у Англии нет тренера мирового класса
И не поспоришь ведь))
+4
-1
+3
У Германии, конечно, много проблем и за ее выступление на турнире очень волнительно. Но зачем уж так? Даже хромой Нойер и здоровый Андре на две головы выше всех английских вратарей. Может Рюдигер в классе уступает визави из Англии? Или вдруг Мусиала перестал был невероятным игроком? Тони, хоть и завершает карьеру, но тому же Райсу до Тони очень далеко
+6
-4
+2
Ответ Vitto
Видели мы этого Нойера в полуфинале. Рюдигер мастер обнимашек, на которые судьи закрывают глаза.
Да, Нойера мы видели в полуфинале, во многих полуфиналах, финалах и даже с трофеями. А английских вратарей мы когда последний раз видели в этих стадиях? И сколько раз за последние 20 лет?
+2
0
+2
Сборная Англии как Галактикос в Реале нулевых сейчас - звёзд дочерта, а управлять ими и контролировать некому. Чем подобный подход грозит - уже известный сценарий.
+1
0
+1
«‎‎Наши игроки – лучшие в мире на своих позициях». Ага, особенно на позициях исполнителей послематчевых пенальти!
+1
0
+1
Ответ Ебздрогыч
У Испании, Италии и Германии нет игроков мирового класса - зато у Англии нет тренера мирового класса
Полуфинал ЧМ и финал Евро с Саутгейтом лучший результат для Англии в 21 веке.
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Ответ Ебздрогыч
У Испании, Италии и Германии нет игроков мирового класса - зато у Англии нет тренера мирового класса
Кроос, Родри, Мусиала, Барелла...
Это какого класса игроки?
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Ответ Pavel Morozov
Смотрю футбол, с ЧМ 94 более лузерской сборной, чем Англия не видел. Во главе её стоит тренер который имея невероятный подбор в атаке, играет в непонятно какую игру( олицетворяет свою игроцкую карьеру). Англия продует в очередной раз. Не скрою доставит мне хорошее настроение
Более-менее неплохо было только на чм-90 и 82.
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Ответ Ебздрогыч
У Испании, Италии и Германии нет игроков мирового класса - зато у Англии нет тренера мирового класса
Кроос?
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Ответ Dvin
Франция более классная команда, чем англичане практически на каждой позиции
Ну...середина поля Англии с Джудом, Фоденом и Райсом посильнее французской будет кмк.
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Ответ Pavel Morozov
Смотрю футбол, с ЧМ 94 более лузерской сборной, чем Англия не видел. Во главе её стоит тренер который имея невероятный подбор в атаке, играет в непонятно какую игру( олицетворяет свою игроцкую карьеру). Англия продует в очередной раз. Не скрою доставит мне хорошее настроение
У этого тренера лучшие результаты сборной за фиг знает сколько лет. Поставь туда тренера атакующего, не факт, что будут результаты. Далеко не факт, потому что это сборная , там в каждом матче цена ошибки высока. Можно конечно сыграть как бразильцы на чм 2022, когда ими восхищались весь чм, и звезд много и красиво играют, попалась крепкая Хорватия, и до свидания.
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Ответ Pavel Morozov
Как бы не сыграла Англия, она Евро не выиграет
Ну тогда смело ставь хату на это, обогатишься
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Ответ Ебздрогыч
У Испании, Италии и Германии нет игроков мирового класса - зато у Англии нет тренера мирового класса
ДелаФуэнте прям мирового класса)
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Нужны два фактора для победы. Расколдовать Харри Кейна. Вызвать дух Тофика Бахрамова.
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Всегда "потом" :)) болел за Англию , ни когда ни чего не выиграла (из того что видел за 40лет просмотра), но и сборной круче (по именам на сегодня) не видел, это шанс/шанс, но тренер это конечно ужас, имея лучшую 9,супер вингеров ,в центре всё норм, да и в защите, кроме вратаря всё просто замечательно (по составу), ну сыграй в доминирующей футбол, ан нет будет акуратно потихоньку до 1/2 точно дойдёт (надеюсь) там слабых или таких как Италия в прошлом евро (ну так себе ведь объективно была) не будет, дальше как заезды встанут
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Франция.
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А про Францию он тактично промолчал?
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Вылетят в 1/4 как всегда
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Смотрю футбол, с ЧМ 94 более лузерской сборной, чем Англия не видел. Во главе её стоит тренер который имея невероятный подбор в атаке, играет в непонятно какую игру( олицетворяет свою игроцкую карьеру). Англия продует в очередной раз. Не скрою доставит мне хорошее настроение
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С таким тренером, ловить нечего
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Пол, а ведь ещё случаются Дания, Греция итд ☝️🧐😋
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У вас тренер фуфел. А тренер и вратарь это база всех чемпионов.
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