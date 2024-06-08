Дэвис склоняется к продлению контракта с «Баварией» – предложение на 13-14 млн евро в год готовы повысить

«Бавария» готова платить Альфонсо Дэвису более 14 млн евро в год.

Как пишет Sky Sport Deutschland, последнее предложение от мюнхенского клуба – контракт до 2029-го с зарплатой 13-14 млн евро в год с учетом бонусов. Сторону игрока такой вариант не устроил, она запросила 20 млн евро в год.

Сейчас «Бавария» готова вновь повысить предложение, но в соответствии с лимитами, установленными внутри клуба. В последнее время стороны возобновили переговоры, что является большим прогрессом, так как в предыдущие месяцы они не взаимодействовали.

Дэвиса связывают с переходом в «Реал». На его позицию при переговорах с «Баварией» влияет и тот факт, что «Мадрид» по-прежнему не сделал конкретного предложения.

В руководстве «Баварии» на ситуацию смотрят с осторожным оптимизмом и верят, что договориться о продлении контракта с удастся.

Если это произойдет, мюнхенцы откажутся от работы по трансферу Тео Эрнандеса. В случае ухода Альфонсо левый защитник «Милана» будет приоритетным вариантом усиления.

По данным The Athletic, «Реал» чуть охладел к Дэвису в феврале, и сторону игрока это удивило. В то же время переговоры с «Баварией» идут хорошо: у клуба есть надежда на продление контракта.

« » рассматривает только продление контракта или продажу Дэвиса не менее чем за 50 млн евро. Клуб финансово не может себе позволить отпустить его бесплатно летом 2025-го, когда истекает срок его нынешнего соглашения.

После недавних позитивных переговоров все указывало на то, что канадец останется. Новый тренер «Баварии» очень хочет поработать с ним.

Однако после финала чемпионов « » возобновил интерес к Дэвису. «Мадрид» не хочет много тратить на игрока, контракт которого рассчитан до 2025-го. В связи с этим клуб много раз просил Дэвиса не продлевать действующее соглашение и игнорировать предлагаемые улучшения условий – так уже поступали в ситуации с Орельеном Тчуамени, Джудом Беллингемом и Килианом Мбаппе.

Несмотря на это, сейчас все указывает на то, что Дэвис склоняется к продлению контракта с «Баварией».

В минувшем сезоне Альфонсо забил три гола и отдал пять результативных передач в 42 матчах за клуб. Статистику 23-летнего игрока сборной Канады можно найти здесь.