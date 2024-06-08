Дэвис склоняется к продлению контракта с «Баварией» – предложение на 13-14 млн евро в год готовы повысить
«Бавария» готова платить Альфонсо Дэвису более 14 млн евро в год.
Как пишет Sky Sport Deutschland, последнее предложение от мюнхенского клуба – контракт до 2029-го с зарплатой 13-14 млн евро в год с учетом бонусов. Сторону игрока такой вариант не устроил, она запросила 20 млн евро в год.
Сейчас «Бавария» готова вновь повысить предложение, но в соответствии с лимитами, установленными внутри клуба. В последнее время стороны возобновили переговоры, что является большим прогрессом, так как в предыдущие месяцы они не взаимодействовали.
Дэвиса связывают с переходом в «Реал». На его позицию при переговорах с «Баварией» влияет и тот факт, что «Мадрид» по-прежнему не сделал конкретного предложения.
В руководстве «Баварии» на ситуацию смотрят с осторожным оптимизмом и верят, что договориться о продлении контракта с Дэвисом удастся.
Если это произойдет, мюнхенцы откажутся от работы по трансферу Тео Эрнандеса. В случае ухода Альфонсо левый защитник «Милана» будет приоритетным вариантом усиления.
По данным The Athletic, «Реал» чуть охладел к Дэвису в феврале, и сторону игрока это удивило. В то же время переговоры с «Баварией» идут хорошо: у клуба есть надежда на продление контракта.
«Бавария» рассматривает только продление контракта или продажу Дэвиса не менее чем за 50 млн евро. Клуб финансово не может себе позволить отпустить его бесплатно летом 2025-го, когда истекает срок его нынешнего соглашения.
После недавних позитивных переговоров все указывало на то, что канадец останется. Новый тренер «Баварии» Венсан Компани очень хочет поработать с ним.
Однако после финала Лиги чемпионов «Реал» возобновил интерес к Дэвису. «Мадрид» не хочет много тратить на игрока, контракт которого рассчитан до 2025-го. В связи с этим клуб много раз просил Дэвиса не продлевать действующее соглашение и игнорировать предлагаемые улучшения условий – так уже поступали в ситуации с Орельеном Тчуамени, Джудом Беллингемом и Килианом Мбаппе.
Несмотря на это, сейчас все указывает на то, что Дэвис склоняется к продлению контракта с «Баварией».
В минувшем сезоне Альфонсо забил три гола и отдал пять результативных передач в 42 матчах за клуб. Статистику 23-летнего игрока сборной Канады можно найти здесь.