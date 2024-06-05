Компани попросил «Баварию» продлить контракт с Дэвисом. Он считает, что сможет вывести защитника на новый уровень

Теги Бавария Венсан Компани бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Макс Эберль Ферлан Менди Альфонсо Дэвис Кристоф Фройнд Футбол

Венсан Компани хочет сохранить Альфонсо Дэвиса.

Действующий контракт защитника «Баварии» рассчитан до лета 2025 года. В подписании игрока заинтересован «Реал». 

По информации Sky Sport, сразу после назначения на пост главного тренера Венсан Компани попросил руководство продлить соглашение с канадцем. Он считает, что сможет помочь игроку после слабого сезона и даже вывести его на новый уровень.

Директора «Баварии» Макс Эберль и Кристоф Фройнд тоже хотят продолжить сотрудничество с футболистом. Представители Дэвиса смотрят на возможность продления контракта более позитивно, чем раньше – в том числе потому, что стороны приближаются к компромиссу по вопросу о зарплате Альфонсо

В случае продажи игрока клуб хочет выручить около 50 миллионов евро. «Реал» не готов платить такую сумму за Дэвиса, тем более что в команде уже есть сильный левый защитник в лице Ферлана Менди.

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Новый уровень, это тот, который был в 2019-2020? ))
+7
0
+7
Продлевайте ради Бога.
+3
-2
+1
Компани попросил «Баварию» продлить контракт с Дэвисом. Он считает, что сможет с ним поработать до декабря
+1
0
+1
В 2020-м Дэвис оценивался в 80 лямов, потом - постоянное падение стоимости, сейчас - 50.
За год до окончания контракта за него не заплатят больше 35-40.
0
0
0
Уровень Компани это первая лига
+1
-1
0
Ответ Kahn01
Реал думает что Карвахаль бровку до 40 будет пахать? При всем уважении к Васкесу, он больше вингер чем защитник
Карвахаль и Васкес — правые защитники.
Дэвис — левый.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий