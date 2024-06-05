Компани попросил «Баварию» продлить контракт с Дэвисом. Он считает, что сможет вывести защитника на новый уровень
Венсан Компани хочет сохранить Альфонсо Дэвиса.
Действующий контракт защитника «Баварии» рассчитан до лета 2025 года. В подписании игрока заинтересован «Реал».
По информации Sky Sport, сразу после назначения на пост главного тренера Венсан Компани попросил руководство продлить соглашение с канадцем. Он считает, что сможет помочь игроку после слабого сезона и даже вывести его на новый уровень.
Директора «Баварии» Макс Эберль и Кристоф Фройнд тоже хотят продолжить сотрудничество с футболистом. Представители Дэвиса смотрят на возможность продления контракта более позитивно, чем раньше – в том числе потому, что стороны приближаются к компромиссу по вопросу о зарплате Альфонсо.
В случае продажи игрока клуб хочет выручить около 50 миллионов евро. «Реал» не готов платить такую сумму за Дэвиса, тем более что в команде уже есть сильный левый защитник в лице Ферлана Менди.
За год до окончания контракта за него не заплатят больше 35-40.
Дэвис — левый.