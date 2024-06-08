Кузяев о Лиге 1: «Я прибавил в плане выносливости, во Франции более интенсивный чемпионат и скорости выше. Рад, что там играю»

Далер Кузяев рассказал, в чем прибавил после перехода в «Гавр».

– Какое главное впечатление от игры с Беларусью?

– Хорошие впечатления, удалось победить. Максимально настраивались на эту игру, несмотря на то, что она была товарищеская. Ребята молодцы, мы с первых минут взяли инициативу в свои руки и заслуженно победили.

– Насколько это была легкая игра?

– Я бы не сказал, что было легко. Да, мы владели преимуществом, создавали моменты, но сборная Беларуси огрызалась и пару опасных моментов создала. Рад, что мы сыграли «на ноль».

– Вы чувствуете, что за время выступления во Франции вы стали другим, нежели были тогда, когда играли в ?

– Сложно сказать. Естественно, я рад, что играю во французском чемпионате. Надеюсь, что буду так же работать, тренироваться и прибавлять. Я рад.

– В чем вы прибавили за этот сезон?

– В плане выносливости я точно прибавил, потому что во Франции более интенсивный чемпионат и скорости выше.

– Насколько вас удивило, что смог забить головой?

– Мы это наигрывали на тренировках. Знали, что за спинами защитников будут свободные зоны, поэтому наши крайние нападающие должны были туда вбегать. Ваня отлично вбежал, вовремя его заметил, получился гол. Хорошо, что все обошлось без травм.

– Вы заметили, что это уже другой Миранчук после победы с «Аталантой» в Лиге Европы?

– Леша и до этого отлично проявлял себя и всегда вел за собой команду. Он провел отличный матч, – отметил полузащитник сборной России.

Разбираем сезон Кузяева в «Гавре» – и предлагаем ему клуб поинтереснее