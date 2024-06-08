Кузяев о Лиге 1: «Я прибавил в плане выносливости, во Франции более интенсивный чемпионат и скорости выше. Рад, что там играю»

Теги ЦСКА Аталанта премьер-лига Россия лига 1 Франция серия А Италия Сборная России по футболу сборная Беларуси по футболу Гавр Далер Кузяев Алексей Миранчук Матч ТВ Иван Обляков Футбол

Далер Кузяев рассказал, в чем прибавил после перехода в «Гавр».

– Какое главное впечатление от игры с Беларусью?

– Хорошие впечатления, удалось победить. Максимально настраивались на эту игру, несмотря на то, что она была товарищеская. Ребята молодцы, мы с первых минут взяли инициативу в свои руки и заслуженно победили.

– Насколько это была легкая игра?

– Я бы не сказал, что было легко. Да, мы владели преимуществом, создавали моменты, но сборная Беларуси огрызалась и пару опасных моментов создала. Рад, что мы сыграли «на ноль».

– Вы чувствуете, что за время выступления во Франции вы стали другим, нежели были тогда, когда играли в РПЛ?

– Сложно сказать. Естественно, я рад, что играю во французском чемпионате. Надеюсь, что буду так же работать, тренироваться и прибавлять. Я рад.

– В чем вы прибавили за этот сезон?

– В плане выносливости я точно прибавил, потому что во Франции более интенсивный чемпионат и скорости выше.

– Насколько вас удивило, что Обляков смог забить головой?

– Мы это наигрывали на тренировках. Знали, что за спинами защитников будут свободные зоны, поэтому наши крайние нападающие должны были туда вбегать. Ваня отлично вбежал, Алексей Миранчук вовремя его заметил, получился гол. Хорошо, что все обошлось без травм.

– Вы заметили, что это уже другой Миранчук после победы с «Аталантой» в Лиге Европы?

– Леша и до этого отлично проявлял себя и всегда вел за собой команду. Он провел отличный матч, – отметил полузащитник сборной России.

Разбираем сезон Кузяева в «Гавре» – и предлагаем ему клуб поинтереснее

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Мы тоже за тебя рады. Красавец
+4
0
+4
Ты уже прибавил , когда решил перейти из РПЛ в Лигу 1 , хоть и это Гавр
+3
0
+3
Ответ Wiley Fox
Хорошо, прибавил он по сравнению с поздним периодом в зените, когда жопу отъел и пешком ходил по полю Это что значит? Опять засунут осваивать бабло РЖД или Лукойла? Ведь ему 32 и он нахрен никому не нужен больше никому на перспективу во Франции
Он в последнем сезоне 5+4 сделал, любой игрок из РПЛ прибавит в плане выносливости и физики, играя в топ5. Для примера есть Головин, который первые сезоны выпадал и общей картинки в Монако, теперь бегает на равных со всей командой, Миранчук вообще не мог понять, как столько можно пробегать за матч, Захарченко в этом сезоне тоже не вывозит в плане физики, но под конец сезона стало легче.
+1
0
+1
У Кузяева и так два сердца.
Куда ещё прибавлять в выносливости?)
0
0
0
Скоро во всех новостях: «Монако» Головина, «Гавр» Кузяева и «ПСЖ» Сафонова
0
0
0
Ответ riverman1980
Еще пару лет такого прогресса и может быть в какой-нибудь середняк позовут. Отличный план.
тебе-то что? человек доволен - хорошо, нашел свое место.
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий