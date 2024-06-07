Миранчуки, Сафонов, Кузяев, Вахания, Тюкавин и Глебов – в старте России на игру с Беларусью

Теги Сборная России по футболу сборная Беларуси по футболу Валерий Карпин товарищеские матчи (сборные) Далер Кузяев Алексей Миранчук Антон Миранчук Матвей Сафонов Игорь Дивеев Иван Обляков Данил Глебов Илья Вахания Юрий Горшков Евгений Морозов Константин Тюкавин Футбол

Сборная России представила состав на товарищеский матч с Беларусью.

Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным выпустит с первой минуты следующих игроков:

вратарь: Матвей Сафонов;

защита: Юрий Горшков, Евгений Морозов, Игорь Дивеев, Илья Вахания;

полузащита: Данил Глебов, Антон Миранчук, Далер Кузяев, Иван Обляков, Алексей Миранчук (капитан);

нападение: Константин Тюкавин.

Товарищеский матч. Россия сыграет с Беларусью в Минске. Онлайн-трансляция начнется в 20:00

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29 комментариев
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Ответ TaR
Шикарный состав! Сейчас бы на Евро! Ух, пошумели бы!!!
С такой линиец защиты, пошумели бы в борьбе за 3е место в группе, максимум.
+14
-2
+12
Ответ TaR
Шикарный состав! Сейчас бы на Евро! Ух, пошумели бы!!!
Смешно)
+14
-4
+10
Вахания с дебютом, Миранчука с первой капитанской повязкой. Интересно, Обляков сыграет слева или справа?
+10
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Репетиция перед просмотром Евро по телевизору.
+9
-2
+7
Шикарный состав! Сейчас бы на Евро! Ух, пошумели бы!!!
+15
-8
+7
Мама - Вахания, папа - стакан портвейна
+3
0
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Защита-тихий ужас.
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приставы уже в пути. будут встречать на выходе со стадио.)))
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Это получает из команды чемпиона страны всего один игрок? Столица футбола😂, Самара переплюнула столицу получается
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Где Клаудиньо???
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Ответ therealgreenman
Это получает из команды чемпиона страны всего один игрок? Столица футбола😂, Самара переплюнула столицу получается
Весь Петербург переживает из-за отсутствия зенитовцев в этом судьбоносном матче. Не то что на бесполезных евро-2008 и чм-2018
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Ответ Recreated
Глушенков где?
Играл на уколах в последнем туре. Поберегли
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Ответ Мексиканская песня
Как Месси.
ну месси, хотя бы, на аутизм может сослаться, а мотя, только, на свою пустую голову.
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Ответ Ветер
приставы уже в пути. будут встречать на выходе со стадио.)))
Как Месси.
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Ответ therealgreenman
Это получает из команды чемпиона страны всего один игрок? Столица футбола😂, Самара переплюнула столицу получается
А причем тут главный футбол (клубный) и товарняки сборных? Годами из Зенита было больше всего россиян в сборной, ну и? Сейчас сборная все равно нигде не играет, так что какой спрос
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Ответ Shuller18
Вахания с дебютом, Миранчука с первой капитанской повязкой. Интересно, Обляков сыграет слева или справа?
Думаю, что будет мобильная тройка инсайдов с возможной сменой позиций
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Ответ TaR
Шикарный состав! Сейчас бы на Евро! Ух, пошумели бы!!!
Шикарный состав ? Ты наверно смайлик забыл поставить
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Ответ TaR
Шикарный состав! Сейчас бы на Евро! Ух, пошумели бы!!!
С Ваханией, Морозовым и Горшковым в защите-то?)
+1
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Ответ TaR
Шикарный состав! Сейчас бы на Евро! Ух, пошумели бы!!!
В баре))
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https://a4.espncdn.com/combiner/i?img=%2Fphoto%2F2021%2F0905%2Fr905045_1296x729_16%2D9.jpg&w=570&format=jpg
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Глушенков где?
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Вахания!!! Браво! Интересно 🤔 какой скилл был бы у него в Фифе!? 57-58?
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Алиментщика на банку
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