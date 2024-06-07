Миранчуки, Сафонов, Кузяев, Вахания, Тюкавин и Глебов – в старте России на игру с Беларусью
Сборная России представила состав на товарищеский матч с Беларусью.
Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным выпустит с первой минуты следующих игроков:
– вратарь: Матвей Сафонов;
– защита: Юрий Горшков, Евгений Морозов, Игорь Дивеев, Илья Вахания;
– полузащита: Данил Глебов, Антон Миранчук, Далер Кузяев, Иван Обляков, Алексей Миранчук (капитан);
– нападение: Константин Тюкавин.
Товарищеский матч. Россия сыграет с Беларусью в Минске. Онлайн-трансляция начнется в 20:00