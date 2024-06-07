Миранчуки, Сафонов, Кузяев, Вахания, Тюкавин и Глебов – в старте России на игру с Беларусью

Сборная России представила состав на товарищеский матч с Беларусью.

Тренерский штаб во главе с выпустит с первой минуты следующих игроков:

– вратарь: ;

– защита: , , Игорь Дивеев, Илья Вахания;

– полузащита: Данил Глебов, , Далер Кузяев, Иван Обляков, Алексей Миранчук (капитан);

– нападение: Константин Тюкавин.

Товарищеский матч. Россия сыграет с Беларусью в Минске. Онлайн-трансляция начнется в 20:00