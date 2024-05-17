Андрей Мостовой о Кузяеве в «Гавре»: «Горжусь им, что не побоялся и уехал. Один из немногих, кто решился на это» 

Андрей Мостовой гордится, что Далер Кузяев перешел из «Зенита» в «Гавр».

— Следишь за выступлениями Кузяева во Франции?

— Слежу, общаемся. Сейчас « » в трех очках от зоны вылета, в последнем матче вышел на замену.

Он молодец, я его всегда поддерживаю. Горжусь им, что не побоялся и уехал. Один из немногих, кто решился на это, — сказал полузащитник « ».

Статистика Кузяева – здесь.