Андрей Мостовой о Кузяеве в «Гавре»: «Горжусь им, что не побоялся и уехал. Один из немногих, кто решился на это» 

Теги Зенит премьер-лига Россия лига 1 Франция Гавр Далер Кузяев Андрей Мостовой Футбол

Андрей Мостовой гордится, что Далер Кузяев перешел из «Зенита» в «Гавр».

— Следишь за выступлениями Кузяева во Франции?

— Слежу, общаемся. Сейчас «Гавр» в трех очках от зоны вылета, Далер в последнем матче вышел на замену. 

Он молодец, я его всегда поддерживаю. Горжусь им, что не побоялся и уехал. Один из немногих, кто решился на это, — сказал полузащитник «Зенита».

Статистика Кузяева – здесь.

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8 комментариев
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Здесь есть еще один очень важный аспект, Кузяева пусть в слабенький Гавр но пригласили! Сейчас же из тех кто играет в РПЛ паспартистов даже в команды уровня Гавра приглашать некого по их уровню игры...
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В последнее время присел на скамейку, и это в аутсайдере
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Талантище !!! В команде на вылет и выходы на замену )))
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Ответ За Спартак С 2009
Кузяев талантливый игрок в Гавре не затерялся .
Но место в основе сейчас потерял. В команде в борьбе "на вылет"
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Ответ Стальной лотос
В последнее время присел на скамейку, и это в аутсайдере
А в РПЛ был бы основным игроком в 90 процентов команд, это о многом говорит...
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Кузяев талантливый игрок в Гавре не затерялся .
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Кузяев красавчик, доказал, что даже в такое сложное для нашего футбола время наши талантливые игроки могут уезжать в Европу и там прогрессировать, теперь ждём того же и от Серёжи Пиняева, с таким бешеным талантом он условную Виллу или Ньюкасл точно усилит
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Кузяев молодец, характер есть. Но даже с сильным характером он перестал проходить в основу в Гавре, при том что в Зените он был твердым игроком основы. Заставляет задуматься...
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