Тубич про отстранение России: «В Югославии много людей погибло из-за войны. Нас дисквалифицировали, но в чем виноваты спортсмены? Почему они должны страдать из-за политиков?»
Неманя Тубич считает дисквалификацию по политическим причинам несправедливой.
– Вы играли и на Украине, и в России. Как отреагировали на отстранение российских клубов и сборной от официальных турниров ФИФА и УЕФА?
– Это политика, не хочется комментировать. Мне жалко, потому что любой военный конфликт – это катастрофа.
В Югославии очень много людей погибло из-за войны. Нас дисквалифицировали, но в чем виноваты спортсмены? Почему они должны страдать из-за действий политиков? Мне очень хотелось бы, чтобы все поскорее нормализовалось и люди могли нормально жить.
– Как отреагировали на недавний матч сборных России и Сербии?
– Я был очень рад, ведь мы два братских народа. Хорошая игра, хоть и неудачная для нас. Жаль, что Милан Гайич удалился, и было тяжело играть на равных с Россией.
– У вас есть понимание, когда Россию вернут в официальные международные матчи?
– Честно, не знаю. И часто задаю подобный вопрос коллегам, с кем общаюсь. Думаю, никто этого не знает, – сказал экс-защитник «Краснодара».
Откуда это? Какой ещё спортивный рычаг в 17 веке, например?
Это если что я говорю про Байдена, который гордится тем, что продавил бомбардировку Югославии.
А этот мясник стал президентом, за него агитировали голосовать большинство культурных и спортивных деятелей США. Всех дисквалифицировать?