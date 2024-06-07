Тубич про отстранение России: «В Югославии много людей погибло из-за войны. Нас дисквалифицировали, но в чем виноваты спортсмены? Почему они должны страдать из-за политиков?»

Теги Сборная Украины по футболу премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу ФИФА Неманя Тубич сборная Югославии Политика Милан Гайич Футбол

Неманя Тубич считает дисквалификацию по политическим причинам несправедливой.

– Вы играли и на Украине, и в России. Как отреагировали на отстранение российских клубов и сборной от официальных турниров ФИФА и УЕФА?

– Это политика, не хочется комментировать. Мне жалко, потому что любой военный конфликт – это катастрофа.

В Югославии очень много людей погибло из-за войны. Нас дисквалифицировали, но в чем виноваты спортсмены? Почему они должны страдать из-за действий политиков? Мне очень хотелось бы, чтобы все поскорее нормализовалось и люди могли нормально жить.

– Как отреагировали на недавний матч сборных России и Сербии?

– Я был очень рад, ведь мы два братских народа. Хорошая игра, хоть и неудачная для нас. Жаль, что Милан Гайич удалился, и было тяжело играть на равных с Россией.

– У вас есть понимание, когда Россию вернут в официальные международные матчи?

– Честно, не знаю. И часто задаю подобный вопрос коллегам, с кем общаюсь. Думаю, никто этого не знает, – сказал экс-защитник «Краснодара».

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9 комментариев
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Может потому что спортсмены так же избирают этих политиков, выступают с пламенными речами в их поддержку и прочее, такой версии не было? Путин-тим тот же. А чуть что какие-то санкции - то спорт вне политики сразу орут. Открою, может быть, для кого-то секрет. Но как раз-таки именно спорт - всегда являлся одним из самых влиятельных политических рычагов в течении всей истории современной)
+7
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+2
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Может потому что спортсмены так же избирают этих политиков, выступают с пламенными речами в их поддержку и прочее, такой версии не было? Путин-тим тот же. А чуть что какие-то санкции - то спорт вне политики сразу орут. Открою, может быть, для кого-то секрет. Но как раз-таки именно спорт - всегда являлся одним из самых влиятельных политических рычагов в течении всей истории современной)
>Спорт - всегда являлся одним из самых влиятельных политических рычагов в течении всей истории)
Откуда это? Какой ещё спортивный рычаг в 17 веке, например?
+3
-1
+2
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Может потому что спортсмены так же избирают этих политиков, выступают с пламенными речами в их поддержку и прочее, такой версии не было? Путин-тим тот же. А чуть что какие-то санкции - то спорт вне политики сразу орут. Открою, может быть, для кого-то секрет. Но как раз-таки именно спорт - всегда являлся одним из самых влиятельных политических рычагов в течении всей истории современной)
Стоит ли дисквалифицировать спортсменов, которые поддерживали и голосовали за президента, который начал бомбить жителей суверенной страны?
Это если что я говорю про Байдена, который гордится тем, что продавил бомбардировку Югославии.
А этот мясник стал президентом, за него агитировали голосовать большинство культурных и спортивных деятелей США. Всех дисквалифицировать?
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Ответ Pigmalion
>Спорт - всегда являлся одним из самых влиятельных политических рычагов в течении всей истории) Откуда это? Какой ещё спортивный рычаг в 17 веке, например?
Во время Игр в Древней Греции прекращали все войны и заключали перемирие, а представители враждующих полисов проводили в Олимпии мирные переговоры, чтобы уладить конфликты. Надо признать . 😊
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