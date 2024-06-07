Тубич про отстранение России: «В Югославии много людей погибло из-за войны. Нас дисквалифицировали, но в чем виноваты спортсмены? Почему они должны страдать из-за политиков?»

Неманя Тубич считает дисквалификацию по политическим причинам несправедливой.

– Вы играли и на , и в России. Как отреагировали на отстранение российских клубов и сборной от официальных турниров и ?

– Это политика, не хочется комментировать. Мне жалко, потому что любой военный конфликт – это катастрофа.

В Югославии очень много людей погибло из-за войны. Нас дисквалифицировали, но в чем виноваты спортсмены? Почему они должны страдать из-за действий политиков? Мне очень хотелось бы, чтобы все поскорее нормализовалось и люди могли нормально жить.

– Как отреагировали на недавний матч сборных России и ?

– Я был очень рад, ведь мы два братских народа. Хорошая игра, хоть и неудачная для нас. Жаль, что удалился, и было тяжело играть на равных с Россией.

– У вас есть понимание, когда Россию вернут в официальные международные матчи?

– Честно, не знаю. И часто задаю подобный вопрос коллегам, с кем общаюсь. Думаю, никто этого не знает, – сказал экс-защитник «Краснодара».