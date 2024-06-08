Карпин об отпуске: «Поеду на Балтийское море в Эстонию. Телефон не выключу, чтобы не пропустить звонок из «Ростова» по поводу трансферов»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу светская хроника Валерий Карпин Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин рассказал, что проведет отпуск в Эстонии с семьей.

В пятницу сборная России победила Беларусь со счетом 4:0 в товарищеском матче.

– Насколько вы устали от этого сезона?

– Сильно.

– Как будете отдыхать?

– Дома с детьми и женой.

– В лес поедете в отпуск?

– Нет. Желание поехать домой, к дочкам и жене. Поеду на Балтийское море в Эстонию.

Телефон не выключу, чтобы не пропустить звонок из «Ростова» по поводу трансферов, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова» Карпин.

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17 комментариев
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Вы разбудили Терюшкова
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Сколько Валеру не корми, а Родина у него Эстония !
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Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Ты-то комбайн починил уже? Как там озимые, взошли?
+5
-2
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Ответ Бари Линдон
он там родился, тянет в родные края, я вот тоже люблю приезжать в родной городок в отпуск и отдыхать там
Он не только там родился, а и имеет там недвижимость и проводит свободное время. Ну и на пенсии жить собрался.
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Мостовой, наблюдая из Ивангорода за отдыхом Карпина:
- Ну так, средненький отдых! Любой так может отдыхать.
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Ответ Сергей Орлов
Он, кстати, уже как год ооочень редко высказывается. Видимо, кто-то наорал.
Просто Химки в пердиве были)
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Ответ Leon Petov
Вы разбудили Терюшкова
Он, кстати, уже как год ооочень редко высказывается. Видимо, кто-то наорал.
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Ответ OldRedWhite
Сколько Валеру не корми, а Родина у него Эстония !
он там родился, тянет в родные края, я вот тоже люблю приезжать в родной городок в отпуск и отдыхать там
+1
-1
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