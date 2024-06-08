Карпин об отпуске: «Поеду на Балтийское море в Эстонию. Телефон не выключу, чтобы не пропустить звонок из «Ростова» по поводу трансферов»

Валерий Карпин рассказал, что проведет отпуск в Эстонии с семьей.

В пятницу сборная России победила Беларусь со счетом 4:0 в товарищеском матче.

– Насколько вы устали от этого сезона?

– Сильно.

– Как будете отдыхать?

– Дома с детьми и женой.

– В лес поедете в отпуск?

– Нет. Желание поехать домой, к дочкам и жене. Поеду на Балтийское море в Эстонию.

Телефон не выключу, чтобы не пропустить звонок из «Ростова» по поводу трансферов, – сказал главный тренер сборной России и « » .