Карпин об отпуске: «Поеду на Балтийское море в Эстонию. Телефон не выключу, чтобы не пропустить звонок из «Ростова» по поводу трансферов»
Валерий Карпин рассказал, что проведет отпуск в Эстонии с семьей.
В пятницу сборная России победила Беларусь со счетом 4:0 в товарищеском матче.
– Насколько вы устали от этого сезона?
– Сильно.
– Как будете отдыхать?
– Дома с детьми и женой.
– В лес поедете в отпуск?
– Нет. Желание поехать домой, к дочкам и жене. Поеду на Балтийское море в Эстонию.
Телефон не выключу, чтобы не пропустить звонок из «Ростова» по поводу трансферов, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова» Карпин.
- Ну так, средненький отдых! Любой так может отдыхать.