Карпин о России на Евро-2024: «Эта команда могла бы отобраться, если все хорошо»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Беларуси по футболу Валерий Карпин Евро-2024 Чемпионат.com Футбол

У Валерия Карпина спросили, могла ли Россия хорошо проявить себя на Евро-2024.

«На Евро еще надо было бы выйти. Сослагательное наклонение в футболе не работает. Одно дело – матчи за очки, другое – товарищеский матч.

Сегодня – да, все было хорошо. Но это ничего не значит. Если все хорошо, эта команда могла бы отобраться на чемпионат Европы. При этом не было пять-шесть важных игроков», – сказал главный тренер сборной России.

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16 комментариев
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На это Евро кто только не отобрался. Там надо было быть уникальным лузером, что бы на это расширенное Евро не попасть. Так что Россия тоже спокойно бы смогла пройти отбор.
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Отобраться могла бы, на Евро как обычно.
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На Евро очевидно бы отобрались, у сборной России никогда проблем с этим не было. Из группы вряд ли бы вышли, так что для нас в плане Евро ничего не поменялось
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Да на Евро не отбираются только инвалиды, это уже давно не показатель. А вот пробиться на ЧМ - вот это да.
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могла бы и не отодраться, если все хорошо
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Ответ Алекс75
Отобраться могла бы, на Евро как обычно.
третьи?
+3
-3
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Ответ Wiley Fox
При этом не было пять-шесть важных игроков ----- Карпин русский язык внезапно забыл Числительные склоняются С такой игрой не отобрались бы точно
тоже резанули слух числительные в именительном падеже))
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