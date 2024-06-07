Карпин о России на Евро-2024: «Эта команда могла бы отобраться, если все хорошо»

У Валерия Карпина спросили, могла ли Россия хорошо проявить себя на Евро-2024.

«На Евро еще надо было бы выйти. Сослагательное наклонение в футболе не работает. Одно дело – матчи за очки, другое – товарищеский матч.

Сегодня – да, все было хорошо. Но это ничего не значит. Если все хорошо, эта команда могла бы отобраться на чемпионат Европы. При этом не было пять-шесть важных игроков», – сказал главный тренер сборной России.