Месси о победе на ЧМ-2022: «Почувствовал, что реализовался, добился всего. Было очень сложно»

Лионель Месси высказался о победе сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре.

– Ты чемпион мира! Ты осознаешь это, да?

– Теперь да. По правде говоря, да. Будто бы все изменилось, но в то же время ничего не изменилось.

– Почему?

– Потому что да, мы достигли цели, очевидно, это то, чего мы хотели больше всего – я, моя семья и все мы. Но жизнь идет дальше. Сначала я продолжил играть в «ПСЖ», теперь настала очередь жить здесь, в Майами, и продолжать пытаться чего-то добиться, что-то выиграть.

Сейчас перед сборной стоит еще одна задача – попытаться выиграть Кубок Америки.

Но в то же время, став чемпионом мира, ты... То есть я почувствовал, что реализовался, добился всего, смог достичь целей и мечтаний, которые у меня были, и могу сказать, что это было очень сложно.

– Это твое знаменитое «вот и все»…

– Думаю, это было правильное определение того, что я чувствовал в тот момент, потому что этого [трофея] не хватало... «Вот и все», – рассказал аргентинец, выступающий за «Интер Майами».