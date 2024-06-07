Месси о победе на ЧМ-2022: «Почувствовал, что реализовался, добился всего. Было очень сложно»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки ЧМ-2022 Интер Майами Футбол

Лионель Месси высказался о победе сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре.

– Ты чемпион мира! Ты осознаешь это, да?

– Теперь да. По правде говоря, да. Будто бы все изменилось, но в то же время ничего не изменилось.

– Почему?

– Потому что да, мы достигли цели, очевидно, это то, чего мы хотели больше всего – я, моя семья и все мы. Но жизнь идет дальше. Сначала я продолжил играть в «ПСЖ», теперь настала очередь жить здесь, в Майами, и продолжать пытаться чего-то добиться, что-то выиграть.

Сейчас перед сборной стоит еще одна задача – попытаться выиграть Кубок Америки.

Но в то же время, став чемпионом мира, ты... То есть я почувствовал, что реализовался, добился всего, смог достичь целей и мечтаний, которые у меня были, и могу сказать, что это было очень сложно.

– Это твое знаменитое «вот и все»…

– Думаю, это было правильное определение того, что я чувствовал в тот момент, потому что этого [трофея] не хватало... «Вот и все», – рассказал аргентинец, выступающий за «Интер Майами».

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71 комментарий
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Ответ Гномович!
Комментарий скрыт
Если Франция била два пенальти в финале, то можно считать, что Аргентина начинала матч со счета 1:2?
+33
-5
+28
Ответ Dexter Morgan
Ригоберка, Катерина, Олег, Станислав Л, Домиан: "Мы внезапно почувствовали, что ЧМ самый лучший турнир в истории мироздания. А раньше нам до него и дела не было".
Персофаны Роналду: "ЧМ это обычный 7 матчевый турнир, а вот товарищеский турнир имени Шейха Аль Кебаба самый лучший. Месси, Пеле, Марадона никогда не выигрывали, а вот наш Роналду выиграл"
+24
-8
+16
Месси ещё сыграет на мундиале через два года !
+22
-7
+15
Ответ Анна Уварова
Было очень сложно промазать с тех пенальти, которые нам стали в каждом матче. Таков секрет успеха
Нужно запретить назначать пенальти за нарушения?
+17
-4
+13
Как долго истинные болельщики Аргентины ждали когда Месси выиграет чемпионат мира! и это случилось. и рты многим закрыл! Красавец!
+15
-3
+12
Гений Месси ещё может выиграть летом копа Америка, и возможно сыграет через 2 года на чемпионате мира, а там глядишь опять признают лучшим игроком.!
+15
-4
+11
Пройти путь в большом футболе от А до Я- это уникальное достижение которое даже не под силу многим великим футболистам,и на их фоне он закономерно выглядит Величайшим.
+11
-2
+9
Ответ Анна Уварова
Комментарий скрыт
Вратарь заблокировал Альвареса, который пробросил мяч мимо него.
+11
-3
+8
Ответ Гномович!
Комментарий скрыт
Как это не было? У Португалии в прошлом евро 3 пенки в 4 матчах ты забыл?
+12
-4
+8
Ответ Гномович!
Короче всех тащили кому Аргентина пробивала пенальти на ЧМ...понятно))если пробил во всех матчах плей-оффа пенальти, по логике школоглоров сына фифа - такими поступками судьи хотели помешать месси выиграть матчи)) ну это клиника уже.
Скажи-ка, доктор, арбитр не должен был назначить пенальти за удар по ноге Акуньи? Это было бы слишком явное подсуживание. Вместо этого Лаос не удалил Ван Дейка за удар Паредеса, придумал 10 компенсированных минут, придумал штрафной, с которого Нидерланды сравняли счёт. Я, конечно, понимаю, что 18.12.22 для тебя черный день календаря, но нельзя же быть настолько необъективным.
+6
0
+6
Гений!
+5
0
+5
Ответ mel1189
Видать немного перегорел после ЧМ, жаль конечно, ведь после него он не показывал той магии, к которой все привыкли. Кстати, видно, что в МЛС Месси кайфует и играет в свой футбол со своими старыми добрыми товарищами. Надеюсь, ещё пару-тройку лет будет радовать мир своей игрой)
Перегорал он как раз до этого ЧМ, особенно, в периоды предыдущих турниров. А после него явно сбросил груз и теперь просто кайфует. Хочет - барбекю жарит, хочет - соперников Майами и 5 голевых за матч раздаёт🤓
+5
0
+5
Ответ Гномович!
если бы не была пенка в 1/4, сын фифа даже до финала не дошел.
В 1/4 финала Аргентина играла против Нидерландов, которых арбитр Лаос тащил за уши. А как там сын УЕФА в 1/4 финала сыграл против Марокко?
+8
-3
+5
Ответ mel1189
Видать немного перегорел после ЧМ, жаль конечно, ведь после него он не показывал той магии, к которой все привыкли. Кстати, видно, что в МЛС Месси кайфует и играет в свой футбол со своими старыми добрыми товарищами. Надеюсь, ещё пару-тройку лет будет радовать мир своей игрой)
Магии не показывает ?!да там пару таких голов и передач есть ,что все эти довбики ,винисиусы и прочие новые Суперстары ,только в компьютерной игре могут повторить !
+5
-1
+4
Вперёд за Копой и ЧМ и того 10 Золотых Мячей!!!
+5
-1
+4
Видать немного перегорел после ЧМ, жаль конечно, ведь после него он не показывал той магии, к которой все привыкли. Кстати, видно, что в МЛС Месси кайфует и играет в свой футбол со своими старыми добрыми товарищами. Надеюсь, ещё пару-тройку лет будет радовать мир своей игрой)
+8
-4
+4
Ответ Анна Уварова
Вратарь стоит на двух ногах, не делает движения в сторону нападающего, не вижу, в чем Ливакович правила нарушает
Вратарь не сыграл в мяч и блркировал напалающего, который его обыграл.
Это 10000000% пенальти.
+4
0
+4
Ответ Dragon Z
Как долго истинные болельщики Аргентины ждали когда Месси выиграет чемпионат мира! и это случилось. и рты многим закрыл! Красавец!
Да, победы со сборной Лео Месси в последние годы на международном уровне: Копа Америка, Финаллисима, Чемпионат Мира, и на всех этих турнирах Месси был признан MVP - это просто космос!
+3
0
+3
Ответ Анна Уварова
Особенно до пенальти переиграли?) Это переломный момент матча, до которого была скучная игра без моментов. И в любую сторону все могло завершиться, как например в матче Бразилия - Хорватия. Там хорваты дотянули до пенок
Что мешало хорватам забить Аргентине?)
С Бразилией они так же пропустили первые.
+3
0
+3
Ответ Baywatch
Месси ещё сыграет на мундиале через два года !
Вряд ли. Я бы хотел, но физика ещё упадёт.
+3
0
+3
Ответ Анна Уварова
Вратарь стоит на двух ногах, не делает движения в сторону нападающего, не вижу, в чем Ливакович правила нарушает
Вратарь сделал движение в сторону Альвареса и, тем самым, заблокировал ему продвижение.
+5
-3
+2
Ответ Dexter Morgan
Я и после Евро считал, что турниры сборных ниже, чем клубные. И сейчас ещё больший разрыв в классе. Клубные турниры лучше.
Если Криш возьмёт кубок мира,здесь будут звучать совсем другие серенады.
Пирс успокойся,турниры в СА круче Копы ,круче ЧМ.Португалы и Аль Наср это вершина футбола.
+2
0
+2
Ответ Гномович!
Короче всех тащили кому Аргентина пробивала пенальти на ЧМ...понятно))если пробил во всех матчах плей-оффа пенальти, по логике школоглоров сына фифа - такими поступками судьи хотели помешать месси выиграть матчи)) ну это клиника уже.
И что там по сыну УЕФА? Кто подкупил его, чтобы он стал худшим игроком чемпионата мира?
+2
0
+2
Ответ Анна Уварова
Комментарий скрыт
Да не хорватов там и без пенальти Аргентина переиграла во всем,так что пенальти особо не сыграл роли в том матче,хорваты даже на один гол не наиграли
+2
0
+2
Ответ иц а мен
Как это не было? У Португалии в прошлом евро 3 пенки в 4 матчах ты забыл?
Ну вот, взяли и разрушили всю его легенду🤣
+3
-1
+2
Ответ Гномович!
А кто стал худшим игроком ЧМ 22??есть официальный такой приз?я про это не знаю, может скинешь пруфы... или опять секта сына фифа фантазирует и придумывает сказки - типа пенальти мешали месси выиграть матчи на ЧМ 22))
Сын УЕФА стал худшим игроком чемпионата мира. Единственный гол с пенальти за симуляцию, голевая передача сопернику, попытка украсть гол у партнёра по команде, разложение дисциплины и атмосферы в команде... Так кто подкупил сына УЕФА?
+2
0
+2
Ответ Книголюб
Гений!
Скромный и простой, на лице нет превосходства.
+1
0
+1
Ответ Гномович!
Комментарий скрыт
Котакбас
+2
-1
+1
/ Будто бы все изменилось, но в то же время ничего не изменилось. /

)))
+1
0
+1
Победа на международном турнире со сборной для игроков всегда важнее и престижнее, чем с клубом. Неоспоримое величие Лео Месси в футболе на всех континентах! 🐐🇦🇷
+2
-1
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