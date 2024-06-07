На ПМЭФ продают футболку Месси с автографом за 700 тысяч рублей – ее не покупают. Перчатки Тайсона продали за 165 тысяч каждую

Теги Майк Тайсон МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Р-Спорт деньги Футбол

На ПМЭФ можно приобрести футболку Лионеля Месси с его подписью.

Организаторы торгов пока не смогли реализовать футболку сборной Аргентины с автографом экс-игрока «Барселоны», сообщили РИА Новости. Стоимость лота оценивается в 700 тысяч рублей.

При этом две боксерские перчатки с автографом бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелой весовой категории Майка Тайсона были проданы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) за 165 тысяч рублей каждая.

14 комментариев
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Хоккейные труселя с подписью Ротенберга есть?
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Зря Овечкин выбитые лет 15 назад зубы не сохранил. Сейчас могли бы уйти с молотка.
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А бронежилет солнцеликого не выставляли на торги???
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Ответ Ебздрогыч
Комментарий удален модератором
В связи с ростом инфляции и повышением конкуренции и повышенным спросом. Стоимость эскорт услуг выросли в разы.🤔🤔🤔
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Ответ Vatikan
около 5к час
~17к)
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Комментарий удален модератором
Как будто бы оригинальность подписи вызывает сомнения…
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Ответ Ебздрогыч
Комментарий удален модератором
Уже везде про это трещат)
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Ответ Михаил1970
Зря Овечкин выбитые лет 15 назад зубы не сохранил. Сейчас могли бы уйти с молотка.
он сохранил
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