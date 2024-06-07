На ПМЭФ продают футболку Месси с автографом за 700 тысяч рублей – ее не покупают. Перчатки Тайсона продали за 165 тысяч каждую

На ПМЭФ можно приобрести футболку Лионеля Месси с его подписью.

Организаторы торгов пока не смогли реализовать футболку сборной с автографом экс-игрока «Барселоны», сообщили РИА Новости. Стоимость лота оценивается в 700 тысяч рублей.

При этом две боксерские перчатки с автографом бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелой весовой категории Майка Тайсона были проданы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) за 165 тысяч рублей каждая.