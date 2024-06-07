На ПМЭФ продают футболку Месси с автографом за 700 тысяч рублей – ее не покупают. Перчатки Тайсона продали за 165 тысяч каждую
На ПМЭФ можно приобрести футболку Лионеля Месси с его подписью.
Организаторы торгов пока не смогли реализовать футболку сборной Аргентины с автографом экс-игрока «Барселоны», сообщили РИА Новости. Стоимость лота оценивается в 700 тысяч рублей.
При этом две боксерские перчатки с автографом бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелой весовой категории Майка Тайсона были проданы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) за 165 тысяч рублей каждая.