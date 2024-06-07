Месси о критике сборной в 2010-х: «Я страдал. Аргентина выходила в финал ЧМ, финалы Кубка Америки, а наше поколение получило такое отношение»

Лионель Месси высказался о критике после поражений в сборной Аргентины.

С Месси в составе сборная Аргентины выходила в финал ЧМ-2014, финалы Кубка Америки 2015 и 2016 годов, но уступала. Из-за критики в 2016 году Лионель объявил об уходе из сборной, но вскоре он вернулся. В 2021-м Аргентина выиграл Кубок Америки, в 2022-м – чемпионат мира.

– Ты всегда говорил, что сборная – это лучшее место, ты счастлив в сборной, что тебе там хорошо. Но, глядя на все, что происходило, на все трудные моменты... Возможно, не такие уж и трудные, потому что выход в финалы – это уже много. Но я имею в виду, что не все были выиграны. Наслаждаешься ли ты сейчас временем в сборной больше?

– Очевидно, после побед и достижения всех целей на уровне сборной все переживается по-другому, с большим спокойствием. Все, что меня окружает, тоже воспринимается иначе. Хотя у меня были отличные периоды в сборной, в 2014 году на чемпионате мира, где у нас была потрясающая команда, и мы тоже хорошо проводили время. Также 2015 и 2016 годы на Кубке Америки.

И тут происходит то, что случается только в . Команду критикуют за то, что она не выиграла чемпионат, за то, что выходила в финалы, но не становилась чемпионами. Я считаю, что это потрясающе – сыграть в финале чемпионата мира, дважды подряд в финале Кубка Америки. Но из-за того, что мы не выиграли, это поколение получило такое отношение.

Помимо этого у нас была потрясающая команда, мы хорошо проводили время, но факт победы, конечно, как я уже говорил, дает дополнительный плюс.

– Я спрашиваю, потому что я ненавижу [критиков сборной]. Не хочу говорить это, но скажу. Вопрос в том, есть ли прощение для тех, кто убивал тебя и убивал команду, кто делал это без страха и без оправданий?

– Честно говоря, я всегда был равнодушен ко всему этому. Хотя я переживал и страдал из-за многих вещей, которые говорились, особенно вне футбола, и многие из них, если не сказать все, были ложью, выдумками и имели целью причинить вред... Я старался не обращать внимания.

Думаю, что больше всего страдают семьи, те, кто рядом, которые видят и потребляют все это, испытывают гнев, бессилие, хотят отреагировать, что-то сказать. Но я также думаю, что это была эпоха в сборной, когда все это хорошо продавалось. Критиковать, уничтожать. Казалось, что люди хотели, чтобы у сборной все шло плохо, чтобы получить больше рейтинга или стать более известными.

Я думаю, что сейчас время другое, и журналистика по отношению к сборной тоже сильно изменилась. Еще до того, как мы начали побеждать, изменилось, а когда выигрываешь, конечно, еще больше, – сказал нападающий сборной Аргентины.

Месси о победе на ЧМ-2022: «Почувствовал, что реализовался, добился всего. Было очень сложно»

Месси о лучших командах мира: «По результатам – «Реал», по игре – «Ман Сити». Любая команда, которую тренирует Гвардиола, – особенная»