Месси о критике сборной в 2010-х: «Я страдал. Аргентина выходила в финал ЧМ, финалы Кубка Америки, а наше поколение получило такое отношение»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки чемпионат мира Интер Майами Футбол

Лионель Месси высказался о критике после поражений в сборной Аргентины.

С Месси в составе сборная Аргентины выходила в финал ЧМ-2014, финалы Кубка Америки 2015 и 2016 годов, но уступала. Из-за критики в 2016 году Лионель объявил об уходе из сборной, но вскоре он вернулся. В 2021-м Аргентина выиграл Кубок Америки, в 2022-м – чемпионат мира.

Ты всегда говорил, что сборная – это лучшее место, ты счастлив в сборной, что тебе там хорошо. Но, глядя на все, что происходило, на все трудные моменты... Возможно, не такие уж и трудные, потому что выход в финалы – это уже много. Но я имею в виду, что не все были выиграны. Наслаждаешься ли ты сейчас временем в сборной больше?

– Очевидно, после побед и достижения всех целей на уровне сборной все переживается по-другому, с большим спокойствием. Все, что меня окружает, тоже воспринимается иначе. Хотя у меня были отличные периоды в сборной, в 2014 году на чемпионате мира, где у нас была потрясающая команда, и мы тоже хорошо проводили время. Также 2015 и 2016 годы на Кубке Америки.

И тут происходит то, что случается только в Аргентине. Команду критикуют за то, что она не выиграла чемпионат, за то, что выходила в финалы, но не становилась чемпионами. Я считаю, что это потрясающе – сыграть в финале чемпионата мира, дважды подряд в финале Кубка Америки. Но из-за того, что мы не выиграли, это поколение получило такое отношение.

Помимо этого у нас была потрясающая команда, мы хорошо проводили время, но факт победы, конечно, как я уже говорил, дает дополнительный плюс.

Я спрашиваю, потому что я ненавижу [критиков сборной]. Не хочу говорить это, но скажу. Вопрос в том, есть ли прощение для тех, кто убивал тебя и убивал команду, кто делал это без страха и без оправданий?

– Честно говоря, я всегда был равнодушен ко всему этому. Хотя я переживал и страдал из-за многих вещей, которые говорились, особенно вне футбола, и многие из них, если не сказать все, были ложью, выдумками и имели целью причинить вред... Я старался не обращать внимания.

Думаю, что больше всего страдают семьи, те, кто рядом, которые видят и потребляют все это, испытывают гнев, бессилие, хотят отреагировать, что-то сказать. Но я также думаю, что это была эпоха в сборной, когда все это хорошо продавалось. Критиковать, уничтожать. Казалось, что люди хотели, чтобы у сборной все шло плохо, чтобы получить больше рейтинга или стать более известными.

Я думаю, что сейчас время другое, и журналистика по отношению к сборной тоже сильно изменилась. Еще до того, как мы начали побеждать, изменилось, а когда выигрываешь, конечно, еще больше, – сказал нападающий сборной Аргентины.

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23 комментария
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Никто так сильно не страдал в плане психологии, как Месси. Помню, как зажигали его футболки, устраивали вандализм у дома его родственников, разные позорные кричалки в адрес Месси, заставляли уйти из сборной, считали виновным во всех проигрышах и тд

А хейтеры со всего мира не признавали его лучшим игроком и у них был только один аргумент: "Он не выиграл трофей со сборной". И как только он стал чемпионом мира и Кубка Америки, то Месси сразу стал "сыном ФИФА" , "другом судей":)
+37
-12
+25
По факту, путь Месси к величию - вымученный, это тебе не шальное Евро 2016, где ты выходишь с 3го места из группы, до финала тебе не попадаются топы, а в самом финале ты и вовсе не играешь..
+24
-9
+15
У сборной Аргентины по сути никогда не было крепкой защиты и вратаря. Во Франции, Испании, Бразилии на этих позициях при завоевании ЧМ всегда были топы.
Так что для Аргентины вдвойне круто было взять ЧМ я считаю. Одним Месси спереди не взять ЧМ.
+14
-1
+13
Ответ Человек1991
В 2006 Месси помог пройти в 1/4 , а потом тренер его не выпустил в матче и Аргентина вылетела от Германии по пенальти, хотя думаю Месси бы мог затащить в допвремя. В 2010 был хороший состав с красивой игрой но без поставленной обороны, в 1/4 проиграли Германии. В 2014 лучшая игра на турнире , в финале были сильнее немцев и Месси создал 100% голевой момент, но Игуаин не забил. В 2018 году в России, мощная игра, но в 1/8 не повезло с Францией, топ матч турнира, счёт 4-3, хотя в том матче был левый пенальти на Мбаппе. В 2022 году сильнейшая игра на турнире, и закономерная справедливая победа. Два пенальти Франции были левейшие. На Кубке Америки три серебра и бронза, два раза не везло в финалах против очень неудобной на тот момент топ сборной Чили.
В каком месте был левый пенальти на Мбаппе? Хватит смешить))
+5
-2
+3
Сборная Бразилии знатно проваливались, имея сбалансированную команду, у Аргентины не было таких исполнителей на разных позициях. Даже Бразилия имею столько фейлов не подвергалась такой критике.
+2
-1
+1
Самый обидные проигрышы были против Чили в двух финалах Кубка Америки. Отвратительно играл Игуаин не реализовав пенальти и один 100% момент. Кстати в Финале ЧМ Игуаин имел явный шанс забить, но увы..
+3
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Ответ cektor
могли еще в 2014 выиграть ...
Думаю, это и случилось бы, если бы не Игуаин, хотя винить в проигрыше только его неправильно
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Ответ Отец Абду
Никто так сильно не страдал в плане психологии, как Месси. Помню, как зажигали его футболки, устраивали вандализм у дома его родственников, разные позорные кричалки в адрес Месси, заставляли уйти из сборной, считали виновным во всех проигрышах и тд А хейтеры со всего мира не признавали его лучшим игроком и у них был только один аргумент: "Он не выиграл трофей со сборной". И как только он стал чемпионом мира и Кубка Америки, то Месси сразу стал "сыном ФИФА" , "другом судей":)
Да помню его слезы, такое ощущение, что он не переставал плакать, это, конечно, было эпично
+4
-3
+1
Ответ Гномович!
Страдал до прихода Инфантино, потом пошли трофеи.
А сын УЕФА до сих пор страдает в плей-офф чемпионатов мира. И вся сборная из-за него. Вот где беда.
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+1
могли еще в 2014 выиграть ...
+6
-6
0
Месси мог бы пойти по более легкому пути - сменить сборную Аргентины на Испанию. Тогда бы избежал сравнения с Марадоной и уже к 25 годам был бы ЧМ и 2 Евро, не говоря уже о статистике, набитых на условных Люксембургах. Но предпочел Аргентину, с которой через годы страданий всё же выиграл всё. Респект!
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Комментарий удален модератором
Даааа 💩💩💩на них вылили немерено и все кому не лень
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Ответ Человек1991
В 2006 Месси помог пройти в 1/4 , а потом тренер его не выпустил в матче и Аргентина вылетела от Германии по пенальти, хотя думаю Месси бы мог затащить в допвремя. В 2010 был хороший состав с красивой игрой но без поставленной обороны, в 1/4 проиграли Германии. В 2014 лучшая игра на турнире , в финале были сильнее немцев и Месси создал 100% голевой момент, но Игуаин не забил. В 2018 году в России, мощная игра, но в 1/8 не повезло с Францией, топ матч турнира, счёт 4-3, хотя в том матче был левый пенальти на Мбаппе. В 2022 году сильнейшая игра на турнире, и закономерная справедливая победа. Два пенальти Франции были левейшие. На Кубке Америки три серебра и бронза, два раза не везло в финалах против очень неудобной на тот момент топ сборной Чили.
Все так и было. Сам так рассуждаю.
+1
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Ответ dreamstep
У сборной Аргентины по сути никогда не было крепкой защиты и вратаря. Во Франции, Испании, Бразилии на этих позициях при завоевании ЧМ всегда были топы. Так что для Аргентины вдвойне круто было взять ЧМ я считаю. Одним Месси спереди не взять ЧМ.
В Бразилии топы на воротах?
Ну кто же?
Таффарел в 94?
В 02 маркос?
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