Генсек РФС Митрофанов о финале Кубка России: «Для меня лучше, чем финал ЛЧ. Никто не скучал, команды могли забить кучу голов»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Лига чемпионов УЕФА РФС Балтика Максим Митрофанов Матч ТВ Футбол

Максим Митрофанов заявил, что Суперфинал Кубка России был интереснее финала ЛЧ.

Накануне в Лондоне «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» в финале Лиги чемпионов (2:0). Сегодня «Зенит» в решающем матче Фонбет Кубка России победил «Балтику» (2:1).

«Для меня сегодняшний финал лучше, чем финал Лиги чемпионов. Потому что это финал Кубка России.

Никто не скучал, команды могли забить кучу голов», – сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза.

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35 комментариев
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эх, жаль, что для генсека Митрофанова Москвич не лучше Мерседеса, санаторий на Алтае не лучше пентхауса в Майами, а сыктывкарская поликлиника не лучше немецкого медцентра
+47
-9
+38
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
На Алтае есть шикарнейшие отели. Остальное - засчитано.
кто ж спорит)
вопрос в том, что все эти митрофановы отдыхают явно не там
+23
0
+23
Импортозамещение подъехало.
+16
-5
+11
А что, ещё кто-то смотрит ЛЧ?
Странные люди...
+10
-2
+8
Толстый школьник угорает?
+6
-2
+4
Ответ Antonio Gaudi
С точки зрения интриги, моментов и качества картинки - финал Кубка был однозначно лучше финала ЛЧ. Вчерашний финал однозначная тоска.
Закусывать надо
+11
-7
+4
Любой матч ЛФЛ лучше финала ЛЧ. Никто не скучает, команды забивают кучу голов.
+2
0
+2
Ответ Antonio Gaudi
С точки зрения интриги, моментов и качества картинки - финал Кубка был однозначно лучше финала ЛЧ. Вчерашний финал однозначная тоска.
Вчера хорошие моменты были у обеих команд, игра была явно лучше и интереснее прошлогоднего финала ЛЧ..
+1
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Зомби.
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Ответ PatrickShapka2
Смотря какой Москвич и какой Мерседес, если новый Москвич и гнилой Мерседес 210, то лучше уж новый Москвич
Ну очевидно же что генсек Митрофанов явно не на гнилом мерседесе ездит
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Ответ Amroyan
эх, жаль, что для генсека Митрофанова Москвич не лучше Мерседеса, санаторий на Алтае не лучше пентхауса в Майами, а сыктывкарская поликлиника не лучше немецкого медцентра
На Алтае есть шикарнейшие отели.
Остальное - засчитано.
+7
-7
0
Ну, скажу так, на моей памяти были финалы Кубка, правда не России, а СССР, которые, по уровню накала, страсти и напряжению, соответствовали самым лучшим образцам европейских кубковых финалов. Например, финалы 1987 и 1991 годов.
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А что вообще за финал у нас был?
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Смешно, такой бред мог сказать только человек абсолютно не разбирающийся в футболе.
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сказочный лицемерный балабол
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Мы ещё этого гения в кресле руководителя РФС увидим
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Что он курит?
+3
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