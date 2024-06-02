Генсек РФС Митрофанов о финале Кубка России: «Для меня лучше, чем финал ЛЧ. Никто не скучал, команды могли забить кучу голов»

Максим Митрофанов заявил, что Суперфинал Кубка России был интереснее финала ЛЧ.

Накануне в Лондоне « » обыграл дортмундскую «Боруссию» в финале Лиги чемпионов (2:0). Сегодня « » в решающем матче Фонбет Кубка России победил «Балтику» (2:1).

«Для меня сегодняшний финал лучше, чем финал чемпионов. Потому что это финал Кубка России.

Никто не скучал, команды могли забить кучу голов», – сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза.