Генсек РФС Митрофанов о финале Кубка России: «Для меня лучше, чем финал ЛЧ. Никто не скучал, команды могли забить кучу голов»
Максим Митрофанов заявил, что Суперфинал Кубка России был интереснее финала ЛЧ.
Накануне в Лондоне «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» в финале Лиги чемпионов (2:0). Сегодня «Зенит» в решающем матче Фонбет Кубка России победил «Балтику» (2:1).
«Для меня сегодняшний финал лучше, чем финал Лиги чемпионов. Потому что это финал Кубка России.
Никто не скучал, команды могли забить кучу голов», – сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза.
вопрос в том, что все эти митрофановы отдыхают явно не там
Странные люди...
Остальное - засчитано.