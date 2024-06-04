Генсек РФС о Кубке России: «При «Спартаке» в финале было бы проще с точки зрения коммерческой выгоды, легкости заполнения трибун. Когда две топовые команды с именем, не надо ничего делать»

Теги Спартак Зенит Лужники премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Балтика Максим Митрофанов Матч ТВ Футбол

Генсек РФС оценил уровень команд в финале Кубка России.

«Зенит» обыграл «Балтику» (2:1) в финале Фонбет Кубка России. Ранее «Спартак» вылетел из турнира, уступив калининградскому клубу (0:1) в финале Пути регионов. 

– Насколько РФС потерял от отсутствия «Спартака» в финале Кубка России?

– В финале Кубка играли те команды, которые заслужили это право по спортивному принципу. Оценивать и ставить под сомнение их заслуги нельзя.

Для РФС с точки зрения коммерческой выгоды, легкости заполнения трибун было бы проще работать при «Спартаке» в финале Кубка. Конечно, не надо ничего делать, когда в финале две топовые команды с именем, как это было в 2022 году со «Спартаком» и «Динамо».

Была бы вместимость на «Лужниках» 100 тысяч, все равно бы полностью заполнили трибуны. На самом деле, в финале Кубка России были более чем достойные команды.

Мы считаем, что более 45 тысяч проданных билетов – отличный результат, учитывая коммерческую вместимость «Лужников» в 59 тысяч зрителей из‑за определенных ограничений, – сказал Максим Митрофанов.

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10 комментариев
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Ну, раз деньгами не добрали, то решили штрафануть Безрукова, - добавил генсек
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что правда, то правда, но так вышло, что Балтика вышла в финал
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Ну не может спартак, ну ни его это бороться за трофеи.
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К чему вопрос вообще был? К тому, что впредь Балтики не пускать в финал ы кубков, а тащить всеми и неправдами Спартак? Так что ли?
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тупая ты мра3отта ты должен делать что то тебе за это платят
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Сделайте реально интересный кубок, потом о болельщиках поговорим, кто туда придет.
На этом финале.. что были зрители, что нет... собрали для картинки, людей далеких, у которых одна эмоция, после финального свистка - пора домой, отработали.
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