Генсек РФС о Кубке России: «При «Спартаке» в финале было бы проще с точки зрения коммерческой выгоды, легкости заполнения трибун. Когда две топовые команды с именем, не надо ничего делать»

Генсек РФС оценил уровень команд в финале Кубка России.

« » обыграл «Балтику» (2:1) в финале Фонбет Кубка России. Ранее « » вылетел из турнира, уступив калининградскому клубу (0:1) в финале Пути регионов.

– Насколько РФС потерял от отсутствия «Спартака» в финале Кубка России?

– В финале Кубка играли те команды, которые заслужили это право по спортивному принципу. Оценивать и ставить под сомнение их заслуги нельзя.

Для РФС с точки зрения коммерческой выгоды, легкости заполнения трибун было бы проще работать при «Спартаке» в финале Кубка. Конечно, не надо ничего делать, когда в финале две топовые команды с именем, как это было в 2022 году со «Спартаком» и « ».

Была бы вместимость на «Лужниках» 100 тысяч, все равно бы полностью заполнили трибуны. На самом деле, в финале Кубка России были более чем достойные команды.

Мы считаем, что более 45 тысяч проданных билетов – отличный результат, учитывая коммерческую вместимость «Лужников» в 59 тысяч зрителей из‑за определенных ограничений, – сказал .