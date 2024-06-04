Генсек РФС о Кубке России: «При «Спартаке» в финале было бы проще с точки зрения коммерческой выгоды, легкости заполнения трибун. Когда две топовые команды с именем, не надо ничего делать»
Генсек РФС оценил уровень команд в финале Кубка России.
«Зенит» обыграл «Балтику» (2:1) в финале Фонбет Кубка России. Ранее «Спартак» вылетел из турнира, уступив калининградскому клубу (0:1) в финале Пути регионов.
– Насколько РФС потерял от отсутствия «Спартака» в финале Кубка России?
– В финале Кубка играли те команды, которые заслужили это право по спортивному принципу. Оценивать и ставить под сомнение их заслуги нельзя.
Для РФС с точки зрения коммерческой выгоды, легкости заполнения трибун было бы проще работать при «Спартаке» в финале Кубка. Конечно, не надо ничего делать, когда в финале две топовые команды с именем, как это было в 2022 году со «Спартаком» и «Динамо».
Была бы вместимость на «Лужниках» 100 тысяч, все равно бы полностью заполнили трибуны. На самом деле, в финале Кубка России были более чем достойные команды.
Мы считаем, что более 45 тысяч проданных билетов – отличный результат, учитывая коммерческую вместимость «Лужников» в 59 тысяч зрителей из‑за определенных ограничений, – сказал Максим Митрофанов.
На этом финале.. что были зрители, что нет... собрали для картинки, людей далеких, у которых одна эмоция, после финального свистка - пора домой, отработали.