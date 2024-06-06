Матч России и Беларуси пройдет при полных трибунах. На игре ожидают около 22 000 зрителей

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу болельщики сборная Беларуси по футболу высшая лига Беларусь товарищеские матчи (сборные) ТАСС Футбол

На матче России и Беларуси ожидается аншлаг.

Завтра, 7 июня, команды проведут товарищеский матч в Минске.

Как сообщили в Белорусской федерации футбола, игру посетит около 22 тысяч зрителей.

«За день до игры нераспроданными оставались менее тысячи билетов, ожидаем, что все они будут реализованы», – сообщили в федерации.

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14 комментариев
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Все бюджетники придут
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Новая классика футбола🤣
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Ответ Дмитрий Шиянов
Все бюджетники придут
Матч при полных трибунах: «все бюджетники придут!»

Матч при пустых или неполных трибунах: «ну что, даже полный стадион на 22 тысячи не смогли собрать? Позорище, еще одно подтверждение того, что это никому не интересно!»
+12
-9
+3
Саша 3% vs Володя 87%
+7
-5
+2
Комментарий удален модератором
Ну а что? Фанайди там нет. Соберут всех по спискам от предприятий ))
+1
-1
0
Рейтинг суперматча будет выше финала Евро на 87,37%😏
0
0
0
Ответ Зеленский
Комментарий удален модератором
😂😂
+4
-4
0
Ответ Зеленский
Комментарий удален модератором
Смешно😂 но заранее осуждаю 😅
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