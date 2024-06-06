Матч России и Беларуси пройдет при полных трибунах. На игре ожидают около 22 000 зрителей

На матче России и Беларуси ожидается аншлаг.

Завтра, 7 июня, команды проведут товарищеский матч в Минске.

Как сообщили в Белорусской федерации футбола, игру посетит около 22 тысяч зрителей.

«За день до игры нераспроданными оставались менее тысячи билетов, ожидаем, что все они будут реализованы», – сообщили в федерации.