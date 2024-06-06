Матч России и Беларуси пройдет при полных трибунах. На игре ожидают около 22 000 зрителей
На матче России и Беларуси ожидается аншлаг.
Завтра, 7 июня, команды проведут товарищеский матч в Минске.
Как сообщили в Белорусской федерации футбола, игру посетит около 22 тысяч зрителей.
«За день до игры нераспроданными оставались менее тысячи билетов, ожидаем, что все они будут реализованы», – сообщили в федерации.
Матч при пустых или неполных трибунах: «ну что, даже полный стадион на 22 тысячи не смогли собрать? Позорище, еще одно подтверждение того, что это никому не интересно!»