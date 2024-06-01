Пропалестинские активисты устроили акцию протеста перед матчем женской сборной Израиля в Шотландии. Они держали муляжи гробов, стояли с заклеенными ртами и призывали прекратить огонь

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Перед матчем женской сборной Израиля прошла акция в поддержку Палестины.

Пропалестинские активисты устроили демонстрацию у стадиона «Хэмпден Парк» перед отборочным матчем чемпионата Европы среди женщин 2025 года между сборными Шотландии и Израиля.

Матч на стадионе в Глазго проходил без зрителей по соображениям безопасности.

Активисты провели протест у стадиона в пятницу, призывая к немедленному прекращению огня в конфликте Израиля и Палестины.

Они также осудили решение Шотландской футбольной ассоциации (SFA) провести матч, назвав его попыткой «отмыть Израиль с помощью спорта».

Демонстранты держали в руках маленькие муляжи гробов и растянули на площадке перед стадионом баннер с надписью «Прекратить огонь немедленно».

Они выкрикивали «позор вам» и лозунги в поддержку Палестины. Некоторые участники акции стояли с заклеенными ртами.

Пропалестинский активист в футболке с текстом «Красная карточка Израилю» приковал себя к воротам перед игрой женской сборной Израиля в Шотландии

3 комментария
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