Три футболистки ушли из сборной Аргентины из-за неподобающих условий на сборах. Им давали банан и бутерброд с ветчиной и сыром на тренировках и не заплатят за товарищеские матчи в Буэнос-Айресе
Три футболистки ушли из сборной Аргентины из-за неподобающих условий труда.
Как передает ESPN, голкипер Лаурина Оливейрос, защитница Хулиета Крус и полузащитница Лорена Бенитес объявили об уходе из сборной Аргентины перед товарищескими матчами против сборной Коста-Рики. Свое решение футболистки объяснили низкими зарплатами и плохими условиями на сборах.
По словам спортсменок, во время тренировок сборной они получали банан и бутерброд с ветчиной и сыром, что не соответствует питанию спортсменов высокого уровня. Кроме того, с членов семей футболисток потребовали по 5 тысяч песо (около 5 долларов) за вход на стадион, а сами спортсменки не получат оплату за предстоящие товарищеские матчи, поскольку они пройдут в Буэнос-Айресе.
«Мы устали от несправедливости, от того, что нас не ценят, не слышат и, что еще хуже, унижают. Нам нужны улучшения в женской сборной Аргентины, и я говорю не только о финансах. Я говорю о тренировках, обеде, завтраке», – написала Крус в соцсетях.
Футболисток поддержала полузащитница «Атлетико» Эстефания Банини, завершившая карьеру в сборной Аргентины в прошлом году.
«Это вопрос времени. Спасибо, что решились заговорить об этом», – написала Банини.
В итоге, конечно, всё исправили, парни вернулись в сборную и отобрались на Кубок мира.
Какие-то бойкоты и скандалы были.
А вы говорите про товарняк. Смешно слушать даже.
Уточните для начала, платят ли члены семьи Карпина за просмотр игр Сборной России (например).
а вообще позорище. Избрали откровенного клоуна и профана, совершенно профнепригодного ни на что - и вот результат.
Не оправдываю прошлую власть, но нынешний это просто жесть...
Большего они не заслужили.