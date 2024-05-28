Три футболистки ушли из сборной Аргентины из-за неподобающих условий на сборах. Им давали банан и бутерброд с ветчиной и сыром на тренировках и не заплатят за товарищеские матчи в Буэнос-Айресе

Теги Сборная Аргентины по футболу женский футбол сборная Аргентины жен Футбол

Три футболистки ушли из сборной Аргентины из-за неподобающих условий труда.

Как передает ESPN, голкипер Лаурина Оливейрос, защитница Хулиета Крус и полузащитница Лорена Бенитес объявили об уходе из сборной Аргентины перед товарищескими матчами против сборной Коста-Рики. Свое решение футболистки объяснили низкими зарплатами и плохими условиями на сборах.

По словам спортсменок, во время тренировок сборной они получали банан и бутерброд с ветчиной и сыром, что не соответствует питанию спортсменов высокого уровня. Кроме того, с членов семей футболисток потребовали по 5 тысяч песо (около 5 долларов) за вход на стадион, а сами спортсменки не получат оплату за предстоящие товарищеские матчи, поскольку они пройдут в Буэнос-Айресе.

«Мы устали от несправедливости, от того, что нас не ценят, не слышат и, что еще хуже, унижают. Нам нужны улучшения в женской сборной Аргентины, и я говорю не только о финансах. Я говорю о тренировках, обеде, завтраке», – написала Крус в соцсетях.

Футболисток поддержала полузащитница «Атлетико» Эстефания Банини, завершившая карьеру в сборной Аргентины в прошлом году.

«Это вопрос времени. Спасибо, что решились заговорить об этом», – написала Банини.

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32 комментария
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Ну теперь и без банана и без бутерброда.
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ну платный вход на стадион это точно перебор
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Перспективная ветка
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Не для того они шли ф женский футбол, что бы бананы жевать. Им же обещали равную оплату труда с Месси. Сексизм!
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Вспомнилось, как у нас лет 15-20 назад регбисты-легионеры отказались приезжать в сборную, рассказав, что тренироваться приходилось на поле "где пасут свиней", жить в деревянных бараках, оставшихся от пионерлагеря, а еду покупать самим себе в каком-то поселковом магазине...)
В итоге, конечно, всё исправили, парни вернулись в сборную и отобрались на Кубок мира.
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Сами выбирали Президента
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Ответ Артур Иванов
ну платный вход на стадион это точно перебор
Бананы и бутерброды надо же на какие-то деньги покупать.
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Зажрались, девки)
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— Какая еще колбаса? По йогурту и спать..(с)
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"... не сответствует питанию спортсменов высокого уровня".А они высокого уровня? Наверное опять парням из U-16 проиграли, а те их суп съели
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Ответ Hong Kil
Не для того они шли ф женский футбол, что бы бананы жевать. Им же обещали равную оплату труда с Месси. Сексизм!
Месси вроде несколько месяцев оплачивал сотрудникам обслуживающую сборную з/плату, потому, что у федерации были проблемы с деньгами.

Какие-то бойкоты и скандалы были.
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Ответ Полуэктов Пётр
Да вообще они в край охамели. Представляете, хотят чтобы им за работу платили и во время выполнения этой работы были достойные условия труда. Да где это видано!!! Вон дети на концертах бесплатно выступают и не жалуются!
хорош передергивать, я отметил только за вход на стадион. По блату бесплатно семью пропускать? Зритель - плати. Правила есть правила.
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Ответ deligy
Какая связь федерации футбола Аргентины и выборами кого-либо куда либо кроме этой федерации?
режет везде расходы
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Ответ football.in.kg
хорош передергивать, я отметил только за вход на стадион. По блату бесплатно семью пропускать? Зритель - плати. Правила есть правила.
Бесплатные билеты на матчи для членов семей игроков - это нормальная практика даже на матчах ЧМ, где билеты дорогущие.
А вы говорите про товарняк. Смешно слушать даже.
Уточните для начала, платят ли члены семьи Карпина за просмотр игр Сборной России (например).
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Ответ Alex Fujimori
VIVA LA LIBERTAD CARAJO!!! (C) а вообще позорище. Избрали откровенного клоуна и профана, совершенно профнепригодного ни на что - и вот результат. Не оправдываю прошлую власть, но нынешний это просто жесть...
Какая связь федерации футбола Аргентины и выборами кого-либо куда либо кроме этой федерации?
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Ответ White Bone
На самом деле такая организация в сборной это нонсенс, без разницы в мужской или женской, даже на детских соревнованиях если нормальный организатор детей кормят, обеспечена вода и т.д . На уровне сборных , тем более Аргентины такие вещи должны быть по умолчанию, футболисток можно понять.
С чего бы на фоне финансового и политического кризиса в стране были бы хорошие условия для спортсменов, тем более не первого эшелона?
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Ответ Knife707
Так банан дает энергию, нет?
Смотря какой банан. Обычный, который едят - нет
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Ответ A.B.W.
Месси вроде несколько месяцев оплачивал сотрудникам обслуживающую сборную з/плату, потому, что у федерации были проблемы с деньгами. Какие-то бойкоты и скандалы были.
Да там у всей страны проблемы с деньгами. И судя по тому, какого клоуна они выбрали в президенты, проблем меньше не станет.
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Ответ передок Заремы
понабралась жадности у другого аргентинского преданного бчк дяди
Предсказуемо
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Просто все деньги уходят на одного гоата, который готов играть за сборную Аргентины только за большие деньги
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5 баксов за билет члену семьи - и что такого? На детские концерты собственного ребенка покупаешь билеты за себя, семью и еще дополнительные билеты покупаешь, которые потом раздаешь, чтобы зал не был пустой на концерте, и это как бы норм. А тут на футбольный стадион на матч сборной бесплатно билеты хотят футболистки что ли?..
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VIVA LA LIBERTAD CARAJO!!! (C)

а вообще позорище. Избрали откровенного клоуна и профана, совершенно профнепригодного ни на что - и вот результат.

Не оправдываю прошлую власть, но нынешний это просто жесть...
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На самом деле такая организация в сборной это нонсенс, без разницы в мужской или женской, даже на детских соревнованиях если нормальный организатор детей кормят, обеспечена вода и т.д . На уровне сборных , тем более Аргентины такие вещи должны быть по умолчанию, футболисток можно понять.
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Так банан дает энергию, нет?
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Надо сборную России и гражданина Эстонии перевести на такие условия.
Большего они не заслужили.
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Все ушло на ужин Леонида, остатки с барского плеча
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Футбол охладел к женщинам.
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