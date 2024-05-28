Три футболистки ушли из сборной Аргентины из-за неподобающих условий на сборах. Им давали банан и бутерброд с ветчиной и сыром на тренировках и не заплатят за товарищеские матчи в Буэнос-Айресе

Три футболистки ушли из сборной Аргентины из-за неподобающих условий труда.

Как передает ESPN, голкипер Лаурина Оливейрос, защитница Хулиета Крус и полузащитница Лорена Бенитес объявили об уходе из сборной Аргентины перед товарищескими матчами против сборной Коста-Рики. Свое решение футболистки объяснили низкими зарплатами и плохими условиями на сборах.

По словам спортсменок, во время тренировок сборной они получали банан и бутерброд с ветчиной и сыром, что не соответствует питанию спортсменов высокого уровня. Кроме того, с членов семей футболисток потребовали по 5 тысяч песо (около 5 долларов) за вход на стадион, а сами спортсменки не получат оплату за предстоящие товарищеские матчи, поскольку они пройдут в Буэнос-Айресе.

«Мы устали от несправедливости, от того, что нас не ценят, не слышат и, что еще хуже, унижают. Нам нужны улучшения в женской сборной Аргентины, и я говорю не только о финансах. Я говорю о тренировках, обеде, завтраке», – написала Крус в соцсетях.

Футболисток поддержала полузащитница «Атлетико» Эстефания Банини, завершившая карьеру в сборной Аргентины в прошлом году.

«Это вопрос времени. Спасибо, что решились заговорить об этом», – написала Банини.