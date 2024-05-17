Тренер женской сборной Замбии Мвапе трогал за грудь работающую на ФИФА женщину во время ЧМ-2023. Его уже проверяют из-за жалоб на приставания к футболисткам

Тренер женской сборной Замбии прикасался к груди работающей на ФИФА женщины.

Летом 2023 года стало известно, что Брюс Мвапе после тренировки трогал одну из футболисток за грудь. Также были выдвинуты обвинения в том, что он заставлял девушек заниматься с ним сексом. В связи с этим ФИФА начала расследование.

Теперь же The Guardian сообщает, что тренер вел себя неподобающим образом и в отношении женщины из Новой Зеландии, работающей на Международную федерацию футбола по контракту. Мвапе коснулся ее груди во время пребывания сборной в одном из отелей Окленда перед матчем против Испании.

«Я помню, как он положил руку мне на плечо, чтобы поприветствовать меня. Но затем он провел рукой прямо по центру, коснувшись моей груди. Это произошло очень быстро. Мне показалось, что все это неправильно, но я засомневалась, не было ли это просто ошибкой, случайностью.

Однако после этого эпизода его отношение ко мне сильно изменилось. Думаю, он понимал, что поступил неподобающе», – сообщила женщина, пожелавшая остаться неизвестной.

Она уведомила ФИФА в письменном виде через сотрудника по вопросам безопасности. Ей также посоветовали обратиться в местную полицию, однако она не захотела срывать подготовку сборной Замбии к чемпионату мира.

Генсекретарь Футбольной ассоциации Замбии Реубен Каманга был поставлен в известность посредством сообщений в мессенджере. Женщина в разговоре с ним отметила, что «чувствовала себя униженной и использованной». Представитель ассоциации согласился уведомить руководство об инциденте.

Также работающая на ФИФА женщина заявила, что выражала обеспокоенность условиями, в которых находилась сборная.

«Это было ужасно. У них не было денег, так что они просто сидели в отеле. Остальные команды выходили на улицу, чтобы выпить кофе и так далее, но наши девушки не могли себе этого позволить. Помню, Реубен как-то дал всем им 100 долларов и возомнил себя Богом. Они все пошли в [магазин] Kmart и купили чемоданы, чтобы вернуться домой», – отметила она.

Тренер женской сборной Замбии трогал футболистку за грудь на тренировке во время ЧМ – ФИФА начала расследование. Ранее его обвиняли в сексе со спортсменками