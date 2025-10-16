Мостовой о критике в адрес Станковича: «При чем тут то, что он иностранец? Русских так же критиковали. Когда есть результат, тебя зализывают, как только не идет, те же люди закапывают»
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ранее высказался о негативном отношении к себе: «Я мишень, потому что иностранец! Это единственная причина негативного отношения ко мне со стороны российской общественности».
«А кого в «Спартаке» не критиковали? Покажите мне хоть одного человека. Когда есть результат, тебя все целуют, облизывают, зализывают. Как только чуть-чуть не идет, те же самые люди тебя будут закапывать.
При чем тут то, что Станкович – иностранец? Там и русские были. Так же критиковали и так же их убирали. Это игра фраз, слов. Не надо обращать на это внимание. «Спартак» всегда был, есть и будет. Вот что главное должно быть», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
