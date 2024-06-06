Гюндоган считает, что сборной Германии нужны лидеры разного происхождения: «Это отражает реалии страны. Может, мы выглядим иначе, но мы такие же немцы»

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Барселона Ла Лига болельщики Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган считает, что сборной Германии нужны лидеры разного происхождения.

Капитан немецкой сборной прокомментировал опрос ARD, по данным которого 21% немцев хотят видеть больше светлокожих игроков в сборной Германии. 

«Я знаю, что такие люди, как я, нужны нужны в качестве лидеров, потому что это отражает текущие реалии Германии. Может быть, мы и выглядим иначе, но мы такие же немцы.

Я знаю, что могу быть примером для подражания, но не хочу чересчур заострять на этом внимание. Я стал капитаном команды не из-за того, что происхожу из семьи мигрантов. Это никак не взаимосвязано. Важно лишь то, каким тебя видят товарищи по команде и тренеры. Капитанами становятся лишь те, кого команда считает открытым и честным», – сказал Гюндоган, чьи родители родились в Турции, в интервью Der Spiegel.

Нагельсманн о том, что 21% немцев хотят больше светлокожих игроков в сборной Германии: «Безумие, это расизм. Надеюсь, мне больше никогда не придется читать о таком дерьме»

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58 комментариев
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В Германии в жилой высотке произошел пожар. Погибли десятки людей, все — эмигранты. Коренные немцы остались живы. После страшного скандала и обвинения пожарных в расизме выяснилось, что пожар разразился в понедельник днем. Все этнические немцы были на работе..
+76
-17
+59
а как можно стать из турка немцем только по факту рождения на территории Германии... гражданином Германии - безусловно... но немцем?
+29
-2
+27
Ответ Streetbor
В Германии в жилой высотке произошел пожар. Погибли десятки людей, все — эмигранты. Коренные немцы остались живы. После страшного скандала и обвинения пожарных в расизме выяснилось, что пожар разразился в понедельник днем. Все этнические немцы были на работе..
Шута старая , как и проблема .
+26
0
+26
Опять в сборной Германии перед большим турниром занимаются не тем!В прошлый раз была тема ЛГБТ ,сейчас миграция,расизм!Как-будто бы специально отвлекают!
+23
-1
+22
Ответ Валера, уходи!!!
а как можно стать из турка немцем только по факту рождения на территории Германии... гражданином Германии - безусловно... но немцем?
В плане культурном (генетический фактор не берём) можно. Если семья ассимилированная и человек растёт в среде немцев, а не в диаспоре или гетто.
+19
0
+19
Ответ leon01
Самые сильные сборные Германии были как раз тогда когда там играли подавляющее количество этнических немцев
чм 2014. Боатенг, Хедира, Озил, Мустафи, Подольски, Клозе. Чекнул состав евро, неэтнических всего 6 как и в 2014
+9
-1
+8
Самые сильные сборные Германии были как раз тогда когда там играли подавляющее количество этнических немцев
+12
-5
+7
Ответ Михаил Сафонов
Реалии страны это Мюнхен, в котором за сутки фиксируется 300+ уличных драк с поножовщиной. За сутки.
А есть пруф?
+7
0
+7
Ну вот сам Гюндоган ответил без истерик о расизме. Нагелю и Киммиху стоит поучиться
+9
-4
+5
Ответ евГений
Ну вот сам Гюндоган ответил без истерик о расизме. Нагелю и Киммиху стоит поучиться
Забавно, что комментарий оставляет человек с такой аватаркой
+6
-1
+5
Ответ Pigmalion
А есть пруф?
Кажется, тут лютые сказки транслирует юзер Михаил Сафонов. Даже не представляю ежедневный масштаб смертности и ’тяжелых’ в Мюнхене, при такой статистике.
+6
-1
+5
Всем пофигу на мнение простых людей
+4
0
+4
Ответ Валера, уходи!!!
а как можно стать из турка немцем только по факту рождения на территории Германии... гражданином Германии - безусловно... но немцем?
Ну так-то там пол-страны не немцы, родители, бабушки и дедушки, которых когда-то оказались в Германии. Человек там родился и впитал местную культуру и традиции. Почему он не может считаться немцем? Он же не мигрант с дальних планет
+5
-1
+4
Пару дней назад такой вот "немец" из Афганистана зарезал полицейского и нескольких травмировал. Немцам это точно нужно?
+5
-1
+4
Идиотическая заметка((
+2
0
+2
Ответ Михаил Сафонов
Реалии страны это Мюнхен, в котором за сутки фиксируется 300+ уличных драк с поножовщиной. За сутки.
Это драки между людьми или насекомыми?
+3
-1
+2
Ответ Зеленский
Откуда данные?
Он это придумал)
+2
0
+2
вообще - это круто, когда между людьми такая лояльность друг к другу. Каждый человек интересен и важен сам по себе и национальность в этом роли не играет никакой.
+3
-1
+2
Ответ M_Dave
Это драки между людьми или насекомыми?
Эти битвы происходят в голове автора опуса, что-то на уровне Ватерлоо
+2
0
+2
Ответ Dexter Morgan
Позорище, а не немцы. Были суровыми людьми, а превратились в толерантных соевых куколдов. То же касается Великобритании, Франции, Испании, Португалии, Норвегии, Дании, Швеции. Италия и страны бывшей Югославии ещё держатся. А так тупая толерантность от США и Канады уничтожает мир. Идентичность нарушена.
Были суровые людьми,а сейчас Кавказу дань платят (
+5
-3
+2
Всё-таки австрийский аквалерист был прав...
+2
-1
+1
А евреи есть в составе или за 80 лет ничего не изменилось?
+1
0
+1
Ну началось. Повесточка лгбт кончилась, началась новая. Ждём новые шоу от сб. Германии
+1
0
+1
Есть одно "но": все эти мультикультурные сборные привлекают куда меньше, потому что ЧМ и Евро перестают быть соревнованием наций, что, конечно, интерес подогревало. Сейчас сборные в этом плане похожи на клубы.
+1
0
+1
Гюндоган вылитый ариец.
+2
-1
+1
Ответ Валера, уходи!!!
а как можно стать из турка немцем только по факту рождения на территории Германии... гражданином Германии - безусловно... но немцем?
Тут скорее всего, это и имелось в виду. Но при переводе сперва с нем на англ, а что получилось ещё и на русский, малость исказился смысл.
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Ответ Валера, уходи!!!
а как можно стать из турка немцем только по факту рождения на территории Германии... гражданином Германии - безусловно... но немцем?
А кто такие немцы? Национальность это социальный и культурный конструкт. Национальные государства появились в 19 веке
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Ответ Леня Клевер
Ну так-то там пол-страны не немцы, родители, бабушки и дедушки, которых когда-то оказались в Германии. Человек там родился и впитал местную культуру и традиции. Почему он не может считаться немцем? Он же не мигрант с дальних планет
Лёня,почитайте о ДНК и будет вам счастье.
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Это даже не анекдот.
Гюндоган никогда не будет немцем.
Турком живущим на территории Германии-да.
Турком рядящимся в футболку Бундесманншафт-да.
Да,и не турку рассказывать немцам о том,кто нужны сборной Германии в качестве лидеров.
P.S.Германии нужны немцы,как бы страшно и "расистски" это не звучало.
P.P.S.Рюдигера не считаeм,он негр с немецким паспортом.
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Ответ Валера, уходи!!!
а как можно стать из турка немцем только по факту рождения на территории Германии... гражданином Германии - безусловно... но немцем?
Русские же это тоже изначально союз племен....потом происходит эволюция этой идеи и конструкта и эти самые русские становится "советскими" включая множество других национальностей...а сейчас и "россиянами" или "россиянцами" другие народности это могут принимать, могут продолжать уповать на свои корни, а могут и принять новые правила и реалии..
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