Гюндоган считает, что сборной Германии нужны лидеры разного происхождения: «Это отражает реалии страны. Может, мы выглядим иначе, но мы такие же немцы»

Илкай Гюндоган считает, что сборной Германии нужны лидеры разного происхождения.

Капитан немецкой сборной прокомментировал опрос ARD, по данным которого 21% немцев хотят видеть больше светлокожих игроков в сборной Германии.

«Я знаю, что такие люди, как я, нужны нужны в качестве лидеров, потому что это отражает текущие реалии Германии. Может быть, мы и выглядим иначе, но мы такие же немцы.

Я знаю, что могу быть примером для подражания, но не хочу чересчур заострять на этом внимание. Я стал капитаном команды не из-за того, что происхожу из семьи мигрантов. Это никак не взаимосвязано. Важно лишь то, каким тебя видят товарищи по команде и тренеры. Капитанами становятся лишь те, кого команда считает открытым и честным», – сказал , чьи родители родились в Турции, в интервью Der Spiegel.

Нагельсманн о том, что 21% немцев хотят больше светлокожих игроков в сборной Германии: «Безумие, это расизм. Надеюсь, мне больше никогда не придется читать о таком дерьме»