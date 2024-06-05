Рюдигер о сборной Германии: «Из «Реала» можно привнести сюда инстинкт убийцы. Можем поучиться реализации у «Мадрида»

Теги Сборная Украины по футболу Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Евро-2024 Антонио Рюдигер Футбол

Антонио Рюдигер хочет привнести инстинкт убийцы «Реала» в сборную Германии.

«Германия и «Реал» – это совершенно разные команды. Здесь у нас очень хорошая система, которая подходит нашей игре, но из «Мадрида» можно привнести сюда инстинкт убийцы.

Наша последняя игра против Украины была очень хорошей. Я уже довольно давно не видел, чтобы мы так хорошо играли в матче, который закончился 0:0, но нам не хватало голов, и этому мы можем поучиться у «Реала».

Ожидания в нашей стране очень высоки. В пятницу у нас важный последний тест (товарищеский матч с Грецией – Sports). Он важен для нашей уверенности. Важно порадовать наших болельщиков.

Мы должны быть скромными. Мы все знаем, что произошло на прошлых турнирах. На пути к [Евро-2024] были взлеты и падения. Важно провести очень хорошую первую игру, а затем посмотреть, что произойдет в оставшейся части турнира, – сказал защитник сборной Германии и «Реала». 

5 комментариев
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Дожились... В сборную Германии нужно привнести инстинкт убийцы, тоесть то, чем раньше сборная и славилась...
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Папе Карло надо через год возглавить сборную перед очередным ЧМ - Германии, Бразилии или может какую нибудь ещё. Вот тогда он и привнесет инстинкт убийцы.
Он сказал что закончит карьеру в Мадриде
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