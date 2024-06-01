Киммих о том, что 21% немцев хотят больше светлокожих игроков в сборной Германии: «Расизм. Такой опрос контрпродуктивен»

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу болельщики Йозуа Киммих дискриминация Футбол

Йозуа Киммих высказался о результатах недавнего опроса среди болельщиков.

Опрос ARD показал, что 21% немцев хотят видеть больше светлокожих игроков в сборной Германии. Киммиха спросили, что он об этом думает.

«В команде это не обсуждали.

Любой, кто вырос в футболе, знает, что это абсолютная чепуха. Футбол объединяет людей с разным цветом кожи и вероисповеданиями, в этом и дело. Я бы скучал по многим игрокам, если бы их здесь не было.

Так что это абсолютный расизм. Такой опрос абсолютно контрпродуктивен», – сказал Киммих.

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69 комментариев
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Соевый Киммих
+37
-8
+29
Когда кто-то говорит, что должно быть больше темнокожих тренеров- это нормально. Когда кто-то говорит , что нужно больше белых- вот это настоящий расизм. Не перепутайте ☝️
+26
-2
+24
Ответ Алешка Терминатор
Какая разница, чего думают немцы, неважно, какой процент? Германия - страна, которая находится в рабстве у США. Как рабовладелец им прикажет, так и будут думать.
В США только и дел, что приказывать Германии, сколько светлокожих игроков в сборную ставить. Байден лично этот вопрос контролирует наверно.
+28
-5
+23
Ответ Алешка Терминатор
Какая разница, чего думают немцы, неважно, какой процент? Германия - страна, которая находится в рабстве у США. Как рабовладелец им прикажет, так и будут думать.
Какая разница, чего думают […], неважно, какой процент? [….] — страна, которая находится в рабстве у […..]. Как рабовладелец им прикажет, так и будут думать.
+21
-4
+17
А кого интересует мнение меньшинства. Турки то что сказали?
+20
-3
+17
Понятно дело, мнение 1/5 граждан кого волнует
+12
-4
+8
Никто:
Абсолютно никто:
Германская пресса перед каждым футбольным турниром сборной:
+7
0
+7
Ответ Sterling31
ну не знаю, за тех же французов не хочется болеть из-за того, что в их сборной нет французской идентичности и вся их команда - это сбор африканцев
почему африканцы не могут называться французами?
+8
-2
+6
Ответ uchiyamada
В США только и дел, что приказывать Германии, сколько светлокожих игроков в сборную ставить. Байден лично этот вопрос контролирует наверно.
По чернокожим все еще Обэма главный
+5
0
+5
Ответ ///M
Понятно дело, мнение 1/5 граждан кого волнует
так он вроде и не говорил, что его не волнует мнение 20%
он же как раз наоборот сказал, что его беспокоит, что 20% граждан расисты
+4
0
+4
Ответ Красная стрела
Когда кто-то говорит, что должно быть больше темнокожих тренеров- это нормально. Когда кто-то говорит , что нужно больше белых- вот это настоящий расизм. Не перепутайте ☝️
ну киммих бедный тут причём?) он просто говорит буквально про конкретных людей, про своих товарищей по сборной, что расизмом было бы их взять и убрать. ему теперь из-за этого бороться за верное толкование слова "расизм" по всей планете?)
+4
0
+4
Ответ JohnnyMulka
л пропущена
Слоевый?)))
+3
0
+3
В современном футболе решают бегуны.

Поэтому ничего удивительного
+2
0
+2
Ответ Under
во-первых, француз это в том числе гражданин Франции, не придумывайте во-вторых, у многих африканцев есть французская кровь
Это новые понятия, которые ведут в сторону «мультикультурализма», когда ты грузин с французским паспортом, и ты «француз» или сириец со шведским паспортом, и ты, внезапно «швед» :)

Английский здесь удобнее. I’m a french citizen ≠ I’m french.
+2
0
+2
Ответ FilinMD
Это новые понятия, которые ведут в сторону «мультикультурализма», когда ты грузин с французским паспортом, и ты «француз» или сириец со шведским паспортом, и ты, внезапно «швед» :) Английский здесь удобнее. I’m a french citizen ≠ I’m french.
мир не стоит на месте, да, хотелось бы вам этого или нет
но вообще я писал в том числе про африканцев, у которых есть французские предки
почему их нельзя французами считать?
вы же не скажете, что Мэтти Кэш не поляк?
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+1
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Ты рекорд сайта по минусам решим побить ?
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Ответ FilinMD
Потому что француз - это отношение к нации. Есть француз, а есть гражданин Франции. Разные вещи С другой стороны, «американец» - это гражданин США. Но с Францией (или той же Германией) это не работает
во-первых, француз это в том числе гражданин Франции, не придумывайте
во-вторых, у многих африканцев есть французская кровь
+3
-2
+1
Ответ Under
почему африканцы не могут называться французами?
они французы только по паспорту, а многим настоящим французам наверное хочется чтобы их представляли настоящие французы типа Гризманна, Жиру
+2
-1
+1
Ответ uchiyamada
В США только и дел, что приказывать Германии, сколько светлокожих игроков в сборную ставить. Байден лично этот вопрос контролирует наверно.
Вряд ли остались вещи, которые Байден способен контролировать лично, включая вопросы здоровья
+1
0
+1
Ответ Sterling31
ну не знаю, за тех же французов не хочется болеть из-за того, что в их сборной нет французской идентичности и вся их команда - это сбор африканцев
хорошо что французам нет дела до ваших хотелок.
+1
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+1
Ответ Алешка Терминатор
Какая разница, чего думают немцы, неважно, какой процент? Германия - страна, которая находится в рабстве у США. Как рабовладелец им прикажет, так и будут думать.
Насмотрятся первых каналов, потом в люди выходят.
+3
-2
+1
Если спросить Киммиха, что бы он выбрал, 11 темнокожих игроков на поле в составе Германии или 11 белых? Он бы выбрал второе. На самом деле, каждый белый человек расист, потому что никогда бы не хотел жить исключительно среди черных. Пока их небольшая часть, то терпимо. Это факты. Поэтому кто то чут чут 🤏 расист, а кто то вообще нетерпим на 100%.
+3
-2
+1
Считаю, что в сборной Германии должно быть минимум трое рыжих!
+1
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Ответ CHELSEA_2008
Это абсолютно нормально. В ЮАР вон почему-то проводилась политика в плане "В правительстве и на руководящих должностях нужно больше черных". Почему в Германии нельзя хотеть больше белых в сборной? 😃
Да там расовых законов теперь стало еще больше, чем во времен апартеида. Просто стрелка повернулась в другую сторону, но это всем ок
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Ответ Хызыр
Если спросить Киммиха, что бы он выбрал, 11 темнокожих игроков на поле в составе Германии или 11 белых? Он бы выбрал второе. На самом деле, каждый белый человек расист, потому что никогда бы не хотел жить исключительно среди черных. Пока их небольшая часть, то терпимо. Это факты. Поэтому кто то чут чут 🤏 расист, а кто то вообще нетерпим на 100%.
Именно, толерантность - это неестественное явление в природе. Оно навязано нам заинтересованными лицами
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Ответ Jor Hakobyan
Просто не понятно как отпразднуют гол Рюдигера эти 21% расисты? Уверен в этот момент могут и 🍑 облизивать у парня. Лучше черный но пацан чем белый мужик с п&#:#:&ой.
Врятли болельщики против нынешних темнокожих игроков. Им скорее не нравится тенденция, при которой темнокожих в сборной становится все больше и больше.
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Ответ Sterling31
ну не знаю, за тех же французов не хочется болеть из-за того, что в их сборной нет французской идентичности и вся их команда - это сбор африканцев
Ну так у Франции были колонии в Африке это одна из причин почему там так много негров
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Ответ Красная стрела
Когда кто-то говорит, что должно быть больше темнокожих тренеров- это нормально. Когда кто-то говорит , что нужно больше белых- вот это настоящий расизм. Не перепутайте ☝️
и то и другое расизм
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Ответ Руслан2994
Через лет 10 в составе сборной России может быть 30-40 % игроков , чьи семьи переехали в России из стран снг ( таджикистан , узбекистан , Казахстан ) Интересно какой будет % опрошенных в России людей будет , которые захотят чтоб в сборной были русские игроки ( Иванов , Петров , Сидоров )
Эти национальности не особо сильны в футболе исторически , так что не будет этого
Африканские мигранты которые с детства воспитываются в системах европейского футбола имеют преимущество в физике хоты бы , в чем преимущество будут иметь мамбеты степные ?
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Ответ Руслан2994
Через лет 10 в составе сборной России может быть 30-40 % игроков , чьи семьи переехали в России из стран снг ( таджикистан , узбекистан , Казахстан ) Интересно какой будет % опрошенных в России людей будет , которые захотят чтоб в сборной были русские игроки ( Иванов , Петров , Сидоров )
Казахстан?)))
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