Киммих о том, что 21% немцев хотят больше светлокожих игроков в сборной Германии: «Расизм. Такой опрос контрпродуктивен»
Йозуа Киммих высказался о результатах недавнего опроса среди болельщиков.
Опрос ARD показал, что 21% немцев хотят видеть больше светлокожих игроков в сборной Германии. Киммиха спросили, что он об этом думает.
«В команде это не обсуждали.
Любой, кто вырос в футболе, знает, что это абсолютная чепуха. Футбол объединяет людей с разным цветом кожи и вероисповеданиями, в этом и дело. Я бы скучал по многим игрокам, если бы их здесь не было.
Так что это абсолютный расизм. Такой опрос абсолютно контрпродуктивен», – сказал Киммих.
Абсолютно никто:
Германская пресса перед каждым футбольным турниром сборной:
он же как раз наоборот сказал, что его беспокоит, что 20% граждан расисты
Поэтому ничего удивительного
Английский здесь удобнее. I’m a french citizen ≠ I’m french.
но вообще я писал в том числе про африканцев, у которых есть французские предки
почему их нельзя французами считать?
вы же не скажете, что Мэтти Кэш не поляк?
во-вторых, у многих африканцев есть французская кровь
Африканские мигранты которые с детства воспитываются в системах европейского футбола имеют преимущество в физике хоты бы , в чем преимущество будут иметь мамбеты степные ?