Киммих о том, что 21% немцев хотят больше светлокожих игроков в сборной Германии: «Расизм. Такой опрос контрпродуктивен»

Йозуа Киммих высказался о результатах недавнего опроса среди болельщиков.

Опрос ARD показал, что 21% немцев хотят видеть больше светлокожих игроков в сборной Германии. Киммиха спросили, что он об этом думает.

«В команде это не обсуждали.

Любой, кто вырос в футболе, знает, что это абсолютная чепуха. Футбол объединяет людей с разным цветом кожи и вероисповеданиями, в этом и дело. Я бы скучал по многим игрокам, если бы их здесь не было.

Так что это абсолютный расизм. Такой опрос абсолютно контрпродуктивен», – сказал .