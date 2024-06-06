Анри о Мбаппе в «Реале»: «На месте Килиана сказал бы себе: «Я могу показать им, что я здесь лучший». Надо доказывать это»

Теги Тьерри Анри Барселона Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе Футбол

Тьерри Анри заявил, что Килиану Мбаппе нужно доказать, что он лучший в «Реале».

– Когда ты перешел в «Барселону», ты думал, что станешь самым важным игроком в этой команде?

– Нет. Я думал доказать на поле, что мог бы быть им.

Смотри, если бы я был на месте Мбаппе, я бы сказал себе: «Я могу показать им, что я лучший в команде».

Никто не приходит и не говорит: «Эй, я буду...». Нет, ты доказываешь это, – сказал бывший нападающий «Барселоны» и сборной Франции в эфире CBS Sports.

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22 комментария
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Будет бомба, уверен что пазл сошелся и нас ждут бомбардиские перфомансы ✌🏼
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Здравые мысли от легенды, ведь когда Анри уходил из Арсенала, он как и Мбаппе в Париже был там словно царь и Бог.
И в Барсе ему пришлось поумерить своё эго, когда он оказался в одной раздевалке с суперигроками. Также и Мбаппе теперь не единственная прима в команде, а один из супергероев, хотя на мой взгляд он лучший игрок Реала теперь. И надеюсь, он это докажет.

Анри показал это больше в качестве вспомогательной звезды аккурат во время расцвета Месси и всей Барсы, Мбаппе может стать мвп в Мадриде, потому что его уровень - это ЗМ и желательно не один
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Ответ rusik krasav4ik
Будет бомба, уверен что пазл сошелся и нас ждут бомбардиские перфомансы ✌🏼
Да не говори, всего лишь 2 года назад перед ним были закрыты все двери Мадрида, Теперь же это любимчик которого ждёт блестящее будущее😎🔥👍🏻
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Ответ Zafar Babakow
Два года назад фанаты Реала сжигали футболку Мбаппе, а теперь?🤣
Теперь унижаются и одновременно хвалят))))
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Ответ Mister Nobody
По поводу эго Вини и Беллингема ты вообще не прав Посмотри, как они ведут себя на поле и какие дают интервью Максимально командные игроки. Именно благодаря командным действиям Реал в этом сезоне смотрится настолько цельно
Вини , хоть и талант, но еще не такой авторитет как Модрич, Кроос или ранее Бензема. Его всегда могут приструнить. Беллингем вообще только пришел. Мбаппе только придет. Естественно они будут все красиво говорить, не станет же Беллингем в первый сезон права качать. Я так и написал, что в первое время (может год, два) все будет нормально. А вот потом уже все может быть, когда они сами уже станут авторитетами в команде. Лично мое мнение, что эта троица с очень большим эго и непростыми характерами. И если и будет что то проявляться, то позднее, не сейчас.
Я вообще считаю ,что первым из этой троицы из Реала уйдет Вини. Парень очень обидчивый, сегодня он обижается на расистов, завтра может на тренера,а послезавтра и на Переса, за то, что не ценят такого игрока. Когда все выигрыааешь, это все сглаживается, а когда не выигрываешь, вот тогда и могут проявляться все нюансы.
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Ответ Men77
Вообще посмотрим как будут делить славу троица Вини, Беллингем,Мбаппе. Каждый молод и с большим эго. Первое время думаю будет нормально, но потом фиг знает, учитывая их амбиции. В свое время в Реале отдали лавры главной звезды Роналду, в Барсе - Месси. И клубы были успешные. Когда Реал собрал галактикос Зидан, Фигу, Роналдо, Бэкхем и т.д. звезды номер 1 не было, и успехов особых тоже не было. Вообщем будем посмотреть)
По поводу эго Вини и Беллингема ты вообще не прав
Посмотри, как они ведут себя на поле и какие дают интервью
Максимально командные игроки. Именно благодаря командным действиям Реал в этом сезоне смотрится настолько цельно
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Ответ Cash_flow
Здравые мысли от легенды, ведь когда Анри уходил из Арсенала, он как и Мбаппе в Париже был там словно царь и Бог. И в Барсе ему пришлось поумерить своё эго, когда он оказался в одной раздевалке с суперигроками. Также и Мбаппе теперь не единственная прима в команде, а один из супергероев, хотя на мой взгляд он лучший игрок Реала теперь. И надеюсь, он это докажет. Анри показал это больше в качестве вспомогательной звезды аккурат во время расцвета Месси и всей Барсы, Мбаппе может стать мвп в Мадриде, потому что его уровень - это ЗМ и желательно не один
ПСЖ был набит битком звездами и что? Мы и без Мбапе все выиграли. Не думаю, что с ним станет лучше
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Ответ Red Bull [Leipzig]
Пока Модрич в составе, Мбаппе точно не лучший игрок Реала. Другое дело, что Модрича хватает минут на 70.
Не смеши, пожалуйста)
Лука легенда, но ты хочешь сказать, что 38-летний Модрич лучше Мбаппе, у которого прайм наступает на пятки? Зачем тогда вообще Реал позвал к себе его?
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Ответ Cash_flow
Здравые мысли от легенды, ведь когда Анри уходил из Арсенала, он как и Мбаппе в Париже был там словно царь и Бог. И в Барсе ему пришлось поумерить своё эго, когда он оказался в одной раздевалке с суперигроками. Также и Мбаппе теперь не единственная прима в команде, а один из супергероев, хотя на мой взгляд он лучший игрок Реала теперь. И надеюсь, он это докажет. Анри показал это больше в качестве вспомогательной звезды аккурат во время расцвета Месси и всей Барсы, Мбаппе может стать мвп в Мадриде, потому что его уровень - это ЗМ и желательно не один
Пока Модрич в составе, Мбаппе точно не лучший игрок Реала. Другое дело, что Модрича хватает минут на 70.
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Ответ Саша Вжухов
Место мбампе на поводке у Флика
Пятый класс закончил?
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Два года назад фанаты Реала сжигали футболку Мбаппе, а теперь?🤣
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Это, конечно, твое мнение, но с тобой вообще не согласен)
Врем покажет😉
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Зачем гадать друзья, Поживём - увидим, главное без травм
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Мбаппе последний год в Париже вообще без мотивации играл и через не хочу. Думаю в новом сезоне он будет показывать мировой уровень. В Испании его научат лучше обращаться с мячом, играть в пас. Плюс есть папа на тренере. Главное найти язык с новой командой.
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Вообще посмотрим как будут делить славу троица Вини, Беллингем,Мбаппе. Каждый молод и с большим эго. Первое время думаю будет нормально, но потом фиг знает, учитывая их амбиции. В свое время в Реале отдали лавры главной звезды Роналду, в Барсе - Месси. И клубы были успешные. Когда Реал собрал галактикос Зидан, Фигу, Роналдо, Бэкхем и т.д. звезды номер 1 не было, и успехов особых тоже не было. Вообщем будем посмотреть)
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Или не доказываешь, как в Барселоне.
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