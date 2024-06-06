Анри о Мбаппе в «Реале»: «На месте Килиана сказал бы себе: «Я могу показать им, что я здесь лучший». Надо доказывать это»

Тьерри Анри заявил, что Килиану Мбаппе нужно доказать, что он лучший в «Реале».

– Когда ты перешел в «Барселону», ты думал, что станешь самым важным игроком в этой команде?

– Нет. Я думал доказать на поле, что мог бы быть им.

Смотри, если бы я был на месте , я бы сказал себе: «Я могу показать им, что я лучший в команде».

Никто не приходит и не говорит: «Эй, я буду...». Нет, ты доказываешь это, – сказал бывший нападающий «Барселоны» и сборной Франции в эфире CBS Sports.