Анри о Мбаппе в «Реале»: «На месте Килиана сказал бы себе: «Я могу показать им, что я здесь лучший». Надо доказывать это»
Тьерри Анри заявил, что Килиану Мбаппе нужно доказать, что он лучший в «Реале».
– Когда ты перешел в «Барселону», ты думал, что станешь самым важным игроком в этой команде?
– Нет. Я думал доказать на поле, что мог бы быть им.
Смотри, если бы я был на месте Мбаппе, я бы сказал себе: «Я могу показать им, что я лучший в команде».
Никто не приходит и не говорит: «Эй, я буду...». Нет, ты доказываешь это, – сказал бывший нападающий «Барселоны» и сборной Франции в эфире CBS Sports.
И в Барсе ему пришлось поумерить своё эго, когда он оказался в одной раздевалке с суперигроками. Также и Мбаппе теперь не единственная прима в команде, а один из супергероев, хотя на мой взгляд он лучший игрок Реала теперь. И надеюсь, он это докажет.
Анри показал это больше в качестве вспомогательной звезды аккурат во время расцвета Месси и всей Барсы, Мбаппе может стать мвп в Мадриде, потому что его уровень - это ЗМ и желательно не один
Я вообще считаю ,что первым из этой троицы из Реала уйдет Вини. Парень очень обидчивый, сегодня он обижается на расистов, завтра может на тренера,а послезавтра и на Переса, за то, что не ценят такого игрока. Когда все выигрыааешь, это все сглаживается, а когда не выигрываешь, вот тогда и могут проявляться все нюансы.
Посмотри, как они ведут себя на поле и какие дают интервью
Максимально командные игроки. Именно благодаря командным действиям Реал в этом сезоне смотрится настолько цельно
Лука легенда, но ты хочешь сказать, что 38-летний Модрич лучше Мбаппе, у которого прайм наступает на пятки? Зачем тогда вообще Реал позвал к себе его?
Врем покажет😉