Родри – лучший полузащитник мира по версии ESPN. Беллингем и Эдегор – в топ-3, Кроос – 4-й, Педри – 8-й, де Брюйне – 10-й

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Родри назван лучшим полузащитником мира.

ESPN составил список 100 лучших игроков мира, разделив его на 4 рейтинга по позициям: 10 лучших вратарей и по 30 лучших защитников, полузащитников и нападающих. В голосовании приняли участие более 50 журналистов. 

Участникам опроса было предложено назвать лучших игроков мира на данный момент с учетом их выступлений в сезоне-2023/24. При этом последний сезон не являлся ключевым фактором для оценки. 

Топ-15 лучших полузащитников мира по версии ESPN выглядит так:

1. Родри («Манчестер Сити»);

2. Джуд Беллингем («Реал»);

3. Мартин Эдегор («Арсенал»);

4. Тони Кроос («Реал»);

5. Деклан Райс («Арсенал»);

6. Флориан Виртц («Байер»);

7. Орельен Тчуамени («Реал»);

8. Педри («Барселона»);

9. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);

10. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

11. Кай Хавертц («Арсенал»);

12. Джамал Мусиала («Бавария»);

13. Николо Барелла («Интер»);

14. Френки де Йонг («Барселона»);

15. Йозуа Киммих («Бавария»). 

Отметим, что Алексис Мак Аллистер из «Ливерпуля» занял 18-ю строчку, Хакан Чалханоглу из «Интера» – 20-ю, Гави из «Барселоны» – 21-ю, Бернарду Силва из «Манчестер Сити» стал 22-м, Федерико Вальверде из «Реала» – 26-м, Уоррен Заир-Эмери из «ПСЖ» – 28-м.

26 комментариев
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Вальверде в защитники записали?Какой нафиг Де Йонг и Педри?Еще бы Гави включили.Какой позор.Тьфу
+25
-11
+14
Полузащита самая размытая позиция. Не понятно по каким критериям оценивать. Есть АПЗ, ЦПЗ, ОПЗ. Родри лучший ОПЗ, без сомнений. Биллингем лучший АПЗ. Кроос лучший ЦПЗ.
P.S. Это чисто мое мнение.
+7
-1
+6
Вальверде должен быть в десятке минимум, а то и в пятёрке
+11
-6
+5
Вальверде сильно недооценен!!!
+8
-3
+5
Педри выше КДБ, киммиха и бруну🤡
+4
0
+4
Ответ Dastanation
Вальверде должен быть в десятке минимум, а то и в пятёрке
Вместо него в список попал Педри, пол сезона отлежавший в лазарете
+4
-1
+3
Я извиняюсь конечно, но как Феде может быть так низко. Даже если среди своих сравнивать он уже выше Тчуамени
+2
0
+2
Ответ Папа Футбола
Комментарий удален пользователем
скажу больше всего лишь 10 место КДБ. выглядит как шутка
+2
0
+2
Ответ Зеленский
Вальверде в защитники записали?Какой нафиг Де Йонг и Педри?Еще бы Гави включили.Какой позор.Тьфу
Ты по осторожнее там,кишечник лопнет
+7
-6
+1
Ответ Зеленский
Вальверде в защитники записали?Какой нафиг Де Йонг и Педри?Еще бы Гави включили.Какой позор.Тьфу
Странно что и Камавинги нет, в топ-20 должен был быть
0
0
0
Комментарий удален пользователем
Ответ Зеленский
Вальверде в защитники записали?Какой нафиг Де Йонг и Педри?Еще бы Гави включили.Какой позор.Тьфу
Ну там в топ 10 вратарей нет Лунина 😅😅😅
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Джаки нет даже в топ-10? Серьёзно?
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Педри 8, Палмера нет вообще в списке 🤡🤣🤣🤣
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Вальверде 26-й, это клиника
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Почему столько игроков Арсенала в каждом топе? Челы вообще ничего не выиграли, чтоб так и пиарить.
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За Эдегора приятно. Редко когда распиаренные агентами маленькие гении психологически выдерживают и становятся топами
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Педри безусловно талантливый игрок, но как он может быть выше многих, если почти весь сезон пропустил? Как он может быть выше Кевина? Да, тот тоже пропустил 5 месяцев игры, но он вернулся и играл так, словно никакого длительного перерыва не было. Вальверде не знаю, что должен сделать, чтобы попадать в такие топы.
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Хавертс выше Бернарду Силвы)
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