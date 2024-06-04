Родри – лучший полузащитник мира по версии ESPN. Беллингем и Эдегор – в топ-3, Кроос – 4-й, Педри – 8-й, де Брюйне – 10-й

Родри назван лучшим полузащитником мира.

ESPN составил список 100 лучших игроков мира, разделив его на 4 рейтинга по позициям: 10 лучших вратарей и по 30 лучших защитников, полузащитников и нападающих. В голосовании приняли участие более 50 журналистов.

Участникам опроса было предложено назвать лучших игроков мира на данный момент с учетом их выступлений в сезоне-2023/24. При этом последний сезон не являлся ключевым фактором для оценки.

Топ-15 лучших полузащитников мира по версии ESPN выглядит так:

1. Родри («Манчестер Сити»);

2. («Реал»);

3. («Арсенал»);

4. («Реал»);

5. Деклан Райс («Арсенал»);

6. Флориан Виртц (« »);

7. («Реал»);

8. Педри («Барселона»);

9. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);

10. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

11. Кай Хавертц («Арсенал»);

12. Джамал Мусиала («Бавария»);

13. Николо Барелла («Интер»);

14. Френки де Йонг («Барселона»);

15. Йозуа Киммих («Бавария»).

Отметим, что Алексис Мак Аллистер из «Ливерпуля» занял 18-ю строчку, Хакан Чалханоглу из «Интера» – 20-ю, Гави из «Барселоны» – 21-ю, Бернарду Силва из «Манчестер Сити» стал 22-м, Федерико Вальверде из «Реала» – 26-м, Уоррен Заир-Эмери из «ПСЖ» – 28-м.