Родри – лучший полузащитник мира по версии ESPN. Беллингем и Эдегор – в топ-3, Кроос – 4-й, Педри – 8-й, де Брюйне – 10-й
Родри назван лучшим полузащитником мира.
ESPN составил список 100 лучших игроков мира, разделив его на 4 рейтинга по позициям: 10 лучших вратарей и по 30 лучших защитников, полузащитников и нападающих. В голосовании приняли участие более 50 журналистов.
Участникам опроса было предложено назвать лучших игроков мира на данный момент с учетом их выступлений в сезоне-2023/24. При этом последний сезон не являлся ключевым фактором для оценки.
Топ-15 лучших полузащитников мира по версии ESPN выглядит так:
1. Родри («Манчестер Сити»);
2. Джуд Беллингем («Реал»);
3. Мартин Эдегор («Арсенал»);
4. Тони Кроос («Реал»);
5. Деклан Райс («Арсенал»);
6. Флориан Виртц («Байер»);
7. Орельен Тчуамени («Реал»);
8. Педри («Барселона»);
9. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);
10. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);
11. Кай Хавертц («Арсенал»);
12. Джамал Мусиала («Бавария»);
13. Николо Барелла («Интер»);
14. Френки де Йонг («Барселона»);
15. Йозуа Киммих («Бавария»).
Отметим, что Алексис Мак Аллистер из «Ливерпуля» занял 18-ю строчку, Хакан Чалханоглу из «Интера» – 20-ю, Гави из «Барселоны» – 21-ю, Бернарду Силва из «Манчестер Сити» стал 22-м, Федерико Вальверде из «Реала» – 26-м, Уоррен Заир-Эмери из «ПСЖ» – 28-м.
P.S. Это чисто мое мнение.