Беллингем – лучший атакующий полузащитник мира по версии FourFourTwo. Мусиала, Фоден, Де Брюйне и Виртц – в топ-5, Эдегор – 6-й, Бруну – 7-й, Гризманн – 10-й
FourFourTwo назвал Джуда Беллингема лучшим атакующим полузащитником мира.
Британский журнал обновил топ-10 лучших игроков мира на данный момент на позиии атакующего полузащитника. Второе место в рейтинге занял хавбек «Баварии» Джамал Мусиала, третьим стал Филип Фоден из «Манчестер Сити»
Весь список выглядит так:
1. Джуд Беллингем («Реал»);
2. Джамал Мусиала («Бавария»);
3. Филип Фоден («Манчестер Сити»);
4. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);
5. Флориан Виртц («Байер»);
6. Мартин Эдегор («Арсенал»);
7. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);
8. Коул Палмер («Челси»);
9. Юлиан Брандт («Боруссия» Дортмунд);
10. Антуан Гризманн («Атлетико»).
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