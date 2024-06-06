Беллингем – лучший атакующий полузащитник мира по версии FourFourTwo. Мусиала, Фоден, Де Брюйне и Виртц – в топ-5, Эдегор – 6-й, Бруну – 7-й, Гризманн – 10-й

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FourFourTwo назвал Джуда Беллингема лучшим атакующим полузащитником мира.

Британский журнал обновил топ-10 лучших игроков мира на данный момент на позиии атакующего полузащитника. Второе место в рейтинге занял хавбек «Баварии» Джамал Мусиала, третьим стал Филип Фоден из «Манчестер Сити»

Весь список выглядит так:

1. Джуд БеллингемРеал»);

2. Джамал Мусиала («Бавария»);

3. Филип Фоден («Манчестер Сити»);

4. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

5. Флориан Виртц («Байер»);

6. Мартин Эдегор («Арсенал»);

7. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);

8. Коул Палмер («Челси»);

9. Юлиан Брандт («Боруссия» Дортмунд);

10. Антуан Гризманн («Атлетико»).

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31 комментарий
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Очередной от балды составленный рейтинг
+22
-1
+21
Ответ Дядя ТУРА
Очередной от балды составленный рейтинг
В этом списке хотя бы брусков из БЧК нет.
+22
-16
+6
Ну если так , то белингем был очень хорош. но не весь сезон.
+7
-2
+5
Ответ QWertY
Беллингем: 7 созданных голевых моментов в лучшей команде слабого чемпионата с отрывом Бруно: 21 созданных голевых моментов в 8м клубе АПЛ Как атакующему полузащитнику Джудку до Фернандеша как раком до Бирмингема
А сколько забитых голов с игры у португальского твоего кумира? С Беллингемом из этого списка только Фоден и Де Бруйне сопоставимы, остальные далеко позади.
+6
-3
+3
Бруну топ 3
+7
-4
+3
Ответ Nemat Abdukhakimov
А сколько забитых голов с игры у португальского твоего кумира? С Беллингемом из этого списка только Фоден и Де Бруйне сопоставимы, остальные далеко позади.
Вы вообще знаете основное предназначение полузащитника? Его задача не голы забивать, а создавать моменты для игроков атаки. В этом Беллингему до Бруну, Палмера, Виртца, Де Брейне, Фодена действительно как раком до Китая.
+6
-4
+2
Лучший - де Брюйне.
+2
0
+2
Фоден ниже Беллингема не может никак быть
+7
-5
+2
Фиг знает поч так Мусиалу пиарят-смотрел матч недавно он слишком часто принимает неправильные решения и отдаёт пасы неточные
+1
0
+1
Беллингем: 7 созданных голевых моментов в лучшей команде слабого чемпионата с отрывом
Бруно: 21 созданных голевых моментов в 8м клубе АПЛ

Как атакующему полузащитнику Джудку до Фернандеша как раком до Бирмингема
+16
-15
+1
Все адекватные знают что это бред
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Игроков Реала автоматом ставят в рейтингах выше. Уже давно понятно
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Опять никого нет из "СА".. А говорят - сильный чемпионат.. Туфта.. 🤭🤣
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А ведь были разговоры, что в следующем сезоне, в связи с приходом Мбаппе и уходом Крооса, Беллингем опустится ниже. То есть он уже не будет АПЗ.
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Ответ QWertY
Беллингем: 7 созданных голевых моментов в лучшей команде слабого чемпионата с отрывом Бруно: 21 созданных голевых моментов в 8м клубе АПЛ Как атакующему полузащитнику Джудку до Фернандеша как раком до Бирмингема
А если сравнить г+п, особенно без учета пенок, Бруну пролетает. Причем Джуд половину сезона практически в опорке просидел, в отличии от Фернандеша, не участвующего в обороне.
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Ответ Domian
Беллингем переоценен. Но учитывая админресурс Реала, когда Перес мог купить лч где забивались голы с офсайдов, зм в 2013 игроку, который не выиграл ни одного трофея, то не удивляет.
Пересу до коррумпированных президентов Барселоны как пешком до луны. А Джуд бриллиант, как и Винисиус и тем более Мбаппе. Вы там запасайтесь терпением, Реал будет на вершине судя по всему ещё много лет:)
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Ответ Nemat Abdukhakimov
С тобой всё понятно, ты обычный хвост Месси, постоянно за ним:)
Весь мир возмущался скдейскими лч Реала и это глупо отрицать.
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