Беллингем – лучший атакующий полузащитник мира по версии FourFourTwo. Мусиала, Фоден, Де Брюйне и Виртц – в топ-5, Эдегор – 6-й, Бруну – 7-й, Гризманн – 10-й

FourFourTwo назвал Джуда Беллингема лучшим атакующим полузащитником мира.

Британский журнал обновил топ-10 лучших игроков мира на данный момент на позиии атакующего полузащитника. Второе место в рейтинге занял хавбек «Баварии» Джамал Мусиала, третьим стал Филип Фоден из «Манчестер Сити»

Весь список выглядит так:

1. (« »);

2. Джамал Мусиала (« »);

3. Филип Фоден (« »);

4. Кевин де («Манчестер Сити»);

5. Флориан Виртц («Байер»);

6. Мартин Эдегор («Арсенал»);

7. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);

8. Коул Палмер («Челси»);

9. Юлиан Брандт («Боруссия» Дортмунд);

10. Антуан Гризманн («Атлетико»).