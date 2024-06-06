Гюндоган – лучший центральный полузащитник мира по версии FouFourTwo. Бернарду – 2-й, Педри – 3-й, Модрич – 8-й, Кроос – 10-й

Теги Байер ПСЖ Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона лига 1 Франция Ла Лига рейтинги Лука Модрич Тони Кроос Илкай Гюндоган Гранит Джака Бернарду Силва Федерико Вальверде Алексис Мак Аллистер Педри Гави Уоррен Заир-Эмери FourFourTwo Футбол

Илкай Гюндоган признан лучшим центральным полузащитником мира по версии FouFourTwo.

Футболист «Барселоны» и сборной Германии занял первую строчку в обновленном рейтинге британского журнала.

Весь топ-10 выглядит так:

1. Илкай Гюндоган («Барселона»);

2. Бернарду СилваМанчестер Сити»);

3. Педри («Барселона»);

4. Федерико Вальверде («Реал»);

5. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»);

6. Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»);

7. Гранит Джака («Байер»);

8. Лука Модрич («Реал»);

9. Гави («Барселона»);

10. Тони Кроос («Реал»). 

Кейн – лучший форвард мира по версии FourFourTwo. Мбаппе – 2-й, Холанд – 3-й, Осимхен – 4-й, Лаутаро – 6-й

Винисиус – лучший левый вингер мира по версии FourFourTwo. Леау – 2-й, Хвича – 3-й

52 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Тони Кроос 10ый... Ниже Гави, Педри итд
Гении рейтинг составляли
+97
-13
+84
В сезоне когда МС взял требл действительно был лучшим, но на сегодня ставить его на 1 место а Крооса на 10 это полный бред.
+49
-10
+39
У этой редакции три раза в неделю проводятся эти версии, как будто блогер какой то страницу свою продвигает
+23
-2
+21
Ответ _Fobos_
Тони Кроос 10ый... Ниже Гави, Педри итд Гении рейтинг составляли
Ригоберка
+23
-3
+20
Ответ ТТД Бубнова
Ригоберка
Единственное логичное объяснение
+15
-1
+14
Ответ Владимир Владимирович
У этой редакции три раза в неделю проводятся эти версии, как будто блогер какой то страницу свою продвигает
3 раза в неделю всей редакцией собираются на совместный прием алкоголя и наркотиков-в результате получаются эти рейтинги.
+13
0
+13
Я как болельщик Барсы заржал в голос🤣🤣🤣
+9
-2
+7
Ответ King_X
Родри нет🤣🤣🤦🏻‍♂️
В списке ни одного опорника. Скорее всего у них отдельный список.
+6
0
+6
443 совсем плохи стали. Мало того, что живут одними рейтингами, так они их еще и с потолка берут. Кроос на пять голов выше условного Педри. Чушь для недалёкой школоты эти рейтинги и 443 в целом
+5
-1
+4
Ответ ten Hag
🤡
🤡
+4
0
+4
Серьёзно?Гави и Педри в этом списке?А за какие заслуги Гюндо занял 1 место я даже и предположить не могу, составитель данного топа глупый фанат Барсы, не видящий в упор других игроков, не более того.
+9
-6
+3
Ответ Konstantin Frolov
Болельщик Барсы, ахахах, кому ты стелешь, жертва аборта 🤣
Он и правда болельщик Барсы и на сайте дольше, чем ты живешь.
+2
0
+2
Ответ Автобус Папы Карло
А в чем крутость сезона Кроса? Сравни стату. 1 пас против Баварии и угловой в финале ЛЧ не делает разницу Весь сезон в Ла Лиге Реал валял дурака, как и против Лейпцига Ты хоть матчи Реала смотришь или только с 1/4 ЛЧ?
Ну здесь Кроос даже ниже Модрича, который даже в старте Реала не выходил в большинстве матчей. Так что рейтинг туфта как ни посмотри
+1
0
+1
Этот список составляли клоуны?
+6
-5
+1
Ответ Groznyi2024
Ахахахаха. Лучше этого только очередной ЗМ Месси
У тебя что ни комментарий, то о Месси. Представляю какую боль он тебе доставил 18.12.2022, о самoyбийстве поди думал?
+1
0
+1
Может не лучший в мире, но один из лучших на своей позиции.
+1
0
+1
В этом издательстве 4-4-2 сидят тролли, которые не просто так едят свой хлеб. Умение пробудить возмущение футбольных болельщиков невообразимыми рейтингами для кликов, просмотров, споров у них в крови, похоже.
Педри и Гави из лазарета или ребёнок Заир-Эмери на таких высоких местах это что-то с чем-то.
+1
0
+1
Если убрать титулы и посмотреть игру, стату, то Гюндоган и Бернардо сильнее Модрича и Крооса.
+2
-1
+1
Педри 3? Шулер набирает сообщение ..
+2
-1
+1
Ответ Автобус Папы Карло
Если убрать титулы и посмотреть игру, стату, то Гюндоган и Бернардо сильнее Модрича и Крооса.
Что уж говорить тогда про Беллингема, если включаем статистику.
0
0
0
Ответ Wh1te
Комментарий удален модератором
Каждому свое...
0
0
0
Ответ Wh1te
Комментарий удален модератором
Т.е. 442 уже тоже записаны в носители днк?
Фсёё куплено Лапортой 🤣
0
0
0
Ответ ОттоДракула
3 раза в неделю всей редакцией собираются на совместный прием алкоголя и наркотиков-в результате получаются эти рейтинги.
Страшно завидую такой корпоративной культуре.
0
0
0
Ответ Topwintop
У Гюндогана ни одного честного трофея в карьере-все негрейровские
У него больше честных, чем у Модрича
0
0
0
🤣 насмешили
0
0
0
ахахахахахахахахахааааааа
0
0
0
Один я не понимаю с чего вдруг начали форсить Крооса на ЗМ? Ну поднимут его на пару позиций, дальше что? О каком первом месте может идти речь?
0
0
0
Что они курят?
0
0
0
В рейтинге ESPN опубликованном вчера Вальверде на 26-м месте. 26-м! Здесь на 4-м. Все что надо знать об этих рейтингах.
0
0
0
А Родри не полузащитник выходит :) очень странный рейтинг
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий