Гюндоган – лучший центральный полузащитник мира по версии FouFourTwo. Бернарду – 2-й, Педри – 3-й, Модрич – 8-й, Кроос – 10-й
Илкай Гюндоган признан лучшим центральным полузащитником мира по версии FouFourTwo.
Футболист «Барселоны» и сборной Германии занял первую строчку в обновленном рейтинге британского журнала.
Весь топ-10 выглядит так:
1. Илкай Гюндоган («Барселона»);
2. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);
3. Педри («Барселона»);
4. Федерико Вальверде («Реал»);
5. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»);
6. Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»);
7. Гранит Джака («Байер»);
8. Лука Модрич («Реал»);
9. Гави («Барселона»);
10. Тони Кроос («Реал»).
Кейн – лучший форвард мира по версии FourFourTwo. Мбаппе – 2-й, Холанд – 3-й, Осимхен – 4-й, Лаутаро – 6-й
Винисиус – лучший левый вингер мира по версии FourFourTwo. Леау – 2-й, Хвича – 3-й
Гении рейтинг составляли
Педри и Гави из лазарета или ребёнок Заир-Эмери на таких высоких местах это что-то с чем-то.
Фсёё куплено Лапортой 🤣