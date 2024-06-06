Де Лаурентис о назначении Конте: «Топ-тренер и лидер. С ним начнем обновление «Наполи» после цикла, который завершился скудетто»

Президент «Наполи» уверен в успехе после назначения Антонио Конте.

Напомним, вчера «Наполи» объявил о назначении 54-летнего специалиста на пост главного тренера.

«Я очень горд, что новым тренером «Наполи» стал . Антонио – это топ-тренер, лидер.

Уверен, с ним начнется необходимое обновление после цикла, который завершился победой в чемпионате в прошлом году после многих сезонов на вершине итальянского футбола. Начинается новая важная глава в истории « », – сказал .



