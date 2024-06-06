Де Лаурентис о назначении Конте: «Топ-тренер и лидер. С ним начнем обновление «Наполи» после цикла, который завершился скудетто»

Теги серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Антонио Конте Футбол

Президент «Наполи» уверен в успехе после назначения Антонио Конте.

Напомним, вчера «Наполи» объявил о назначении 54-летнего специалиста на пост главного тренера. 

«Я очень горд, что новым тренером «Наполи» стал Антонио Конте. Антонио – это топ-тренер, лидер.

Уверен, с ним начнется необходимое обновление после цикла, который завершился победой в чемпионате в прошлом году после многих сезонов на вершине итальянского футбола. Начинается новая важная глава в истории «Наполи», – сказал Аурелио Де Лаурентис.
 
 

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2 комментария
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Посмотрим как долго они сработаются. Очень сложные оба.
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Через год Наполи вновь станет чемпионом Италии, а потом Парик свалит)
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