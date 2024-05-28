Президент «Наполи» Де Лаурентис о переговорах с Конте: «Ближайшие 10 дней станут решающими. Превалировать должен не фанатизм, а беспристрастная логика»

Президент «Наполи» подтвердил факт переговоров с Антонио Конте.

Сообщалось, что тренер и неаполитанский клуб близки к подписанию 3-летнего контракта.

«Ближайшие десять дней станут решающими, нужно сделать все необходимые и объективные оценки.

Превалировать должен не фанатизм, а беспристрастная логика», – сказал .