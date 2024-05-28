Президент «Наполи» Де Лаурентис о переговорах с Конте: «Ближайшие 10 дней станут решающими. Превалировать должен не фанатизм, а беспристрастная логика»

Теги серия А Италия Наполи отставки Аурелио Де Лаурентис Антонио Конте Футбол

Президент «Наполи» подтвердил факт переговоров с Антонио Конте.

Сообщалось, что тренер и неаполитанский клуб близки к подписанию 3-летнего контракта.

«Ближайшие десять дней станут решающими, нужно сделать все необходимые и объективные оценки.

Превалировать должен не фанатизм, а беспристрастная логика», – сказал Аурелио Де Лаурентис.

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11 комментариев
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где Де Лаурентис и где беспристрастная логика)
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Битва двух йокодзун намечается :))
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Если бы превалировала логика, он не стал бы звать Конте
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Ответ MstAndreev
где Де Лаурентис и где беспристрастная логика)
И где Конте)
Короче, видимо, они в карты турнир сыграют на контракт
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Понимает, что хоть кто-то должен быть с логикой и сдерживать Де
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Битва за неустойку будет эпичной
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Если была бы логика не стал бы увольнять Гарсию, вытягивать откуда-то Маццари с дивана,и назначать ноунейма Кальцону
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Беспристрастная логика конечно же не превалировала ….

🕵🏼‍♂️
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Если всё пойдёт неидеально (а Конте без еврокубков силён на дистанции), то максимум год вместе продержатся. Но думаю, правда, без загруженного расписания и с трансферами Конте в топ-3 может войти.
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