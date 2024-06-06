«Реал» недоволен плотным календарем из-за нового клубного ЧМ – команда может провести 72 матча за сезон. В клубе считают это «убийством игроков» (Хорхе Пикон)

«Реал» недоволен плотным календарем следующего сезона.

Причина – в новом формате клубного чемпионата мира, где теперь будут участвовать 32 команды из шести конфедераций.

«Следующий сезон мы собираемся начать в августе, а закончить в июле. Безумие. Они собираются убивать игроков», – приводит журналист Relevo Хорхе Пикон слова источника в «Реале».

Первый матч сезона – в Суперкубке Европы – «Реал» сыграет 14 августа 2024 года. Если мадридцы выйдут в финал клубного чемпионата мира, то сезон для них завершится 13 июля 2025 года.

В следующем сезоне «Реал» может провести 72 матча. Новый клубный ЧМ добавляет 7 игр. В «Мадриде» не видят смысла в турнире, даже несмотря на потенциальный доход – 50 млн евро за участие и еще 100 млн за победу.