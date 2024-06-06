«Реал» недоволен плотным календарем из-за нового клубного ЧМ – команда может провести 72 матча за сезон. В клубе считают это «убийством игроков» (Хорхе Пикон)

Теги Реал Мадрид Ла Лига чемпионат мира среди клубов календарь Футбол

«Реал» недоволен плотным календарем следующего сезона.

Причина – в новом формате клубного чемпионата мира, где теперь будут участвовать 32 команды из шести конфедераций.

«Следующий сезон мы собираемся начать в августе, а закончить в июле. Безумие. Они собираются убивать игроков», – приводит журналист Relevo Хорхе Пикон слова источника в «Реале».

Первый матч сезона – в Суперкубке Европы – «Реал» сыграет 14 августа 2024 года. Если мадридцы выйдут в финал клубного чемпионата мира, то сезон для них завершится 13 июля 2025 года. 

В следующем сезоне «Реал» может провести 72 матча. Новый клубный ЧМ добавляет 7 игр. В «Мадриде» не видят смысла в турнире, даже несмотря на потенциальный доход – 50 млн евро за участие и еще 100 млн за победу.

Материалы по теме

40 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
У них есть прекрасная возможность пойти против системы, которая их не устраивает. Просто не ездить на этот турнир. И Ман Сити, который жалуется на нагрузку тоже. Если несколько топовых команд откажутся от участия (и денег за это участие), то фифа пересмотрит эту идею. А пока они ноют, но продолжают соглашаться со всем ради бабла, то эти заявления никто не будет воспринимать всерьёз
+14
-1
+13
Так Пеп и Клопп об этом постоянно кричат. Но кому это надо. Бабло рулит. Кто платит тот музыку и заказывает.
+15
-3
+12
Откажитесь дружно от этого турнира
+10
-1
+9
Ответ yellow boy
Комментарий удален модератором
Также Ригоберсонг питается отрицательными про него комментариями.
+11
-3
+8
Боже, как тупо. Старый формат нормальный. Думаю, теперь клубы ЛЧ будут сливать турнир
+9
-4
+5
Бредовейший турнир. С кем там соревноваться европейским клубам? С самими собой? Так для этого есть еврокубки. Разница с клубами других континентов просто невероятная сейчас. Когда-то южноамериканские были на равных, но теперь им очень далеко до европейских. Просто издеваются над игроками. Послать туда Кастилью в таком случае.
+7
-2
+5
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Также Ригоберсонг питается отрицательными про него комментариями.
Так же не стоит много отвечать этому персонажу, так как вас могут за это заблокировать. Так же при написании слова Риго, сайт выдаёт предупреждение
+5
-1
+4
Ротируйте состав
+3
0
+3
Ответ Данияр Жумабекович
Так же не стоит много отвечать этому персонажу, так как вас могут за это заблокировать. Так же при написании слова Риго, сайт выдаёт предупреждение
Вывод: Он работает на спортсе
+4
-1
+3
Ответ yellow boy
Комментарий удален модератором
Смешной ты. Его годами не банили, не банят и судя по всему банить не собираются. Он же делает трафик.
+3
-1
+2
А что там насчёт "суперлиги", чувачки?
+1
0
+1
Если бояться сниматься с турнира, то почему бы не отправить полностью молодняк из Кастильи?
+1
0
+1
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Также Ригоберсонг питается отрицательными про него комментариями.
Ригоберку не обижайте! Модератор сразу удаляет сообщения)
+1
0
+1
Там и новый формат лиги чемпионов тоже не мало игр
+1
0
+1
Ответ pasmike
Бредовейший турнир. С кем там соревноваться европейским клубам? С самими собой? Так для этого есть еврокубки. Разница с клубами других континентов просто невероятная сейчас. Когда-то южноамериканские были на равных, но теперь им очень далеко до европейских. Просто издеваются над игроками. Послать туда Кастилью в таком случае.
Когда это Южноамериканские клубы были на равные с Европейскими?
0
0
0
Ответ Hala_Madrid!
Когда это Южноамериканские клубы были на равные с Европейскими?
в 1930х ;)
0
0
0
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Enotaz24
Так Пеп и Клопп об этом постоянно кричат. Но кому это надо. Бабло рулит. Кто платит тот музыку и заказывает.
Для игроков ротации прекрасный шанс ведь. Если топ-клубы вроде Мадрида/Ливерпуля/Сити будут выставлять 2й состав - турнир станет чуть более ровным :)
0
0
0
Ответ Helge
У них есть прекрасная возможность пойти против системы, которая их не устраивает. Просто не ездить на этот турнир. И Ман Сити, который жалуется на нагрузку тоже. Если несколько топовых команд откажутся от участия (и денег за это участие), то фифа пересмотрит эту идею. А пока они ноют, но продолжают соглашаться со всем ради бабла, то эти заявления никто не будет воспринимать всерьёз
Думаю, не все так просто. Наверняка, если не поехать - то будет какое-то наказание.
0
0
0
Ответ Vedved
Думаю, не все так просто. Наверняка, если не поехать - то будет какое-то наказание.
если не поехать на клубный чемпионат мира, возможно, и будет (точно не будет, если сыграть вторым составом), а какое наказание предусмотрено за отказ от американско-азиатских выставочных турне летом? Ман Сити так сильно нуждается в деньгах? Пеп и Клопп правы, конечно, но свои гнев и негодование они должны адресовать прежде всего владельцам клубов, которые не дают игрокам отдыхать даже в межсезонье.

Потом, новый КЧМ добавляет от 3 до 7 матчей раз в четыре года, при этом в старом переименованном КЧМ победитель ЛЧ будет проводить не 2, а 1 матч в год. Т.е. максимум эти изменения добавят топ-клубам 3/4 матча в год. Стоит ли из-за этого так разоряться?
0
0
0
А нечего титулы выигрывать!
0
0
0
ничего, сейчас еще Суперлига добавится, игрокам полегче станет.
0
0
0
Молодежку туда
0
0
0
нытики))а на кой реалу кастилья,ротация та же))то что карло не умеет работать с воспитанниками и не любит ротацию ,ну сами в этом и виноваты
+2
-2
0
Ф.Перес: "Всех денег не заработаешь".
+1
-1
0
Так не участвуйте просто. Это ж турнир не УЕФА, а ФИФА
+1
-1
0
ну-ну. а с суперлигой игр было бы значительно меньше, видимо.
+1
-1
0
То ли дело в Суперлиге.
+1
-1
0
Регину как всегда унижают ))
+1
-1
0
Отправляйте туда резервный состав. Из основы пусть едут те, кто не наигрался за сезон.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий