«Реал» недоволен плотным календарем из-за нового клубного ЧМ – команда может провести 72 матча за сезон. В клубе считают это «убийством игроков» (Хорхе Пикон)
«Реал» недоволен плотным календарем следующего сезона.
Причина – в новом формате клубного чемпионата мира, где теперь будут участвовать 32 команды из шести конфедераций.
«Следующий сезон мы собираемся начать в августе, а закончить в июле. Безумие. Они собираются убивать игроков», – приводит журналист Relevo Хорхе Пикон слова источника в «Реале».
Первый матч сезона – в Суперкубке Европы – «Реал» сыграет 14 августа 2024 года. Если мадридцы выйдут в финал клубного чемпионата мира, то сезон для них завершится 13 июля 2025 года.
В следующем сезоне «Реал» может провести 72 матча. Новый клубный ЧМ добавляет 7 игр. В «Мадриде» не видят смысла в турнире, даже несмотря на потенциальный доход – 50 млн евро за участие и еще 100 млн за победу.
Потом, новый КЧМ добавляет от 3 до 7 матчей раз в четыре года, при этом в старом переименованном КЧМ победитель ЛЧ будет проводить не 2, а 1 матч в год. Т.е. максимум эти изменения добавят топ-клубам 3/4 матча в год. Стоит ли из-за этого так разоряться?