Казахстан готов провести товарищеский матч с Россией: «Футбол не должен зависеть от политики. Он объединяет народы»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС сборная Казахстана по футболу Федерация футбола Казахстана товарищеские матчи (сборные) Политика Р-Спорт Sports.ru – Казахстан Футбол

В Казахстане готовы провести товарищеский матч со сборной России.

Об этом заявил президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов. 

«Мы всегда заинтересованы в проведении товарищеских матчей. Футбол объединяет народы. На данный момент переговоров не ведется, но мы оставляем эту возможность открытой.

Мы считаем, что футбол не должен зависеть от политики, и у нас сохраняются дружественные отношения с РФС. Лично я поддерживаю контакт с их руководителями, и у нас хорошие отношения», – сказал Барменкулов.

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19 комментариев
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"Мы - друзья, у нас с вами хорошие отношение, дел с вами иметь не будем, но оставляем возможность открытой." Воистину тонкая восточная дипломатичность.
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Ответ Wiley Fox
Лично я поддерживаю контакт с их руководителями, и у нас хорошие отношения», – сказал Барменкулов. ---- Да пожалуйста Может с дюковым хоть в баню ходить, но не надо путать личную шерсть и интересы государства Казахстан и мнение его жителей
А что с мнением жителей ?
Русофобы что ли ?
Или вам там с Украины так хочется видеть ?
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Футбол объединяет народы

Какие же пустые слова. Вот прямо интересно посмотреть как народы объединятся после этого матча, в чем это проявится, переженятся между собой что ли
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Ответ Maturmalai
"Мы - друзья, у нас с вами хорошие отношение, дел с вами иметь не будем, но оставляем возможность открытой." Воистину тонкая восточная дипломатичность.
А где вы прочитали "дел с вами иметь не будем"? Написано, что на данный момент переговоров нет о проведении матча с национальной сборной. Клубы играют товарняки во всю.
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Казахи оч грамотно используют выгоды от всех ситуаций от соседей! И не с этими, и не с этими. У страны большой потенциал от этого серединного положения.
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Ответ Balt
Да какое объединение. Политики футбол всегда использовали как инструмент раздора. А во время матчей и за пределами поля разделение на наши - не наши? Весь этот популизм про спорт объединяет детям в детских садиках рассказывайте. Если в футболе не будет ожесточённого острого противостояния, то людям он быстро наскучит. Природа человека такая.
В этом и смысл: спортивного противостояния.
Сколько случаев, когда принципиальные соперники в спорте, в жизни в прекрасных отношениях!
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Ответ Андрей Федоров
А что с мнением жителей ? Русофобы что ли ? Или вам там с Украины так хочется видеть ?
В Казахстане, как и везде, подавляющее большинство - абсолютно адекватные люди. Уж скакать точно не станут.
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Ох, как же грустно за сборную.
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Да какое объединение. Политики футбол всегда использовали как инструмент раздора. А во время матчей и за пределами поля разделение на наши - не наши? Весь этот популизм про спорт объединяет детям в детских садиках рассказывайте. Если в футболе не будет ожесточённого острого противостояния, то людям он быстро наскучит. Природа человека такая.
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Все как мантру эту чушь повторяют. Вот пусть Украина с Россией сыграют и посмотрим, работает ли футбольный механизм. А как данный матч между РФ и КЗ поможет решению конфликта - мне не понять.
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Ответ Фут.Боль
А где вы прочитали "дел с вами иметь не будем"? Написано, что на данный момент переговоров нет о проведении матча с национальной сборной. Клубы играют товарняки во всю.
Нет переговоров - нет и дел. В этом вся и тонкость.
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Ответ Balt
Да какое объединение. Политики футбол всегда использовали как инструмент раздора. А во время матчей и за пределами поля разделение на наши - не наши? Весь этот популизм про спорт объединяет детям в детских садиках рассказывайте. Если в футболе не будет ожесточённого острого противостояния, то людям он быстро наскучит. Природа человека такая.
Спорт не объединяет, а замещает в качестве суррогата реальное насилие и войны.
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Ответ Alex1104
В Казахстане, как и везде, подавляющее большинство - абсолютно адекватные люди. Уж скакать точно не станут.
Ну если честно, русофобии от туда много прёт в последнее время
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