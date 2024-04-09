Казахстан готов провести товарищеский матч с Россией: «Футбол не должен зависеть от политики. Он объединяет народы»
В Казахстане готовы провести товарищеский матч со сборной России.
Об этом заявил президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов.
«Мы всегда заинтересованы в проведении товарищеских матчей. Футбол объединяет народы. На данный момент переговоров не ведется, но мы оставляем эту возможность открытой.
Мы считаем, что футбол не должен зависеть от политики, и у нас сохраняются дружественные отношения с РФС. Лично я поддерживаю контакт с их руководителями, и у нас хорошие отношения», – сказал Барменкулов.
Русофобы что ли ?
Или вам там с Украины так хочется видеть ?
Какие же пустые слова. Вот прямо интересно посмотреть как народы объединятся после этого матча, в чем это проявится, переженятся между собой что ли
Сколько случаев, когда принципиальные соперники в спорте, в жизни в прекрасных отношениях!