Министр иностранных дел Венгрии о матче с Россией: «Не нужно путать спорт с геополитикой. Мы не футбольные профессионалы. Если федерация решит – мы не против»

Министр иностранных дел Венгрии оценил возможность матча против России.

– Возможно ли проведение товарищеской игры между Россией и Венгрией в этом или следующем году?

– Мы придерживаемся позиции, что спорт не должен иметь ничего общего с политикой.

Венгрия была местом проведения домашних матчей сборной Беларуси и клубов на протяжении прошлого сезона.

Гандбольная сборная Украины также выступает у нас. Сборная Израиля также проводит свои матчи в Венгрии.

Мы считаем, что спорт не нужно путать с геополитикой.

Так что если с профессиональной точки зрения это будет принято и поддержано футбольной федерацией Венгрии, то мы не будем иметь ничего против.

Но мы не футбольные профессионалы, мы знаем много о футболе, но мы не профессионалы.

Так что если федерация решит, то мы не будем иметь ничего против. Но это точно их право, – сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.