Министр иностранных дел Венгрии о матче с Россией: «Не нужно путать спорт с геополитикой. Мы не футбольные профессионалы. Если федерация решит – мы не против»
Министр иностранных дел Венгрии оценил возможность матча против России.
– Возможно ли проведение товарищеской игры между Россией и Венгрией в этом или следующем году?
– Мы придерживаемся позиции, что спорт не должен иметь ничего общего с политикой.
Венгрия была местом проведения домашних матчей сборной Беларуси и клубов на протяжении прошлого сезона.
Гандбольная сборная Украины также выступает у нас. Сборная Израиля также проводит свои матчи в Венгрии.
Мы считаем, что спорт не нужно путать с геополитикой.
Так что если с профессиональной точки зрения это будет принято и поддержано футбольной федерацией Венгрии, то мы не будем иметь ничего против.
Но мы не футбольные профессионалы, мы знаем много о футболе, но мы не профессионалы.
Так что если федерация решит, то мы не будем иметь ничего против. Но это точно их право, – сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Спорт вне политики.
Адекватный подход у венгров.
и может ещё напомнишь, почему вдруг внезапно Ашан, Атак и прочие компании одной европейской страны остались в России?)
Наконец-то новость под которой можно получить плюсики и при этом остаться дубинушкой!