Министр иностранных дел Венгрии о матче с Россией: «Не нужно путать спорт с геополитикой. Мы не футбольные профессионалы. Если федерация решит – мы не против»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Венгрии по футболу товарищеские матчи (сборные) Федерация футбола Венгрии Политика Спорт-Экспресс Футбол

Министр иностранных дел Венгрии оценил возможность матча против России.

– Возможно ли проведение товарищеской игры между Россией и Венгрией в этом или следующем году?

– Мы придерживаемся позиции, что спорт не должен иметь ничего общего с политикой.

Венгрия была местом проведения домашних матчей сборной Беларуси и клубов на протяжении прошлого сезона.

Гандбольная сборная Украины также выступает у нас. Сборная Израиля также проводит свои матчи в Венгрии.

Мы считаем, что спорт не нужно путать с геополитикой.

Так что если с профессиональной точки зрения это будет принято и поддержано футбольной федерацией Венгрии, то мы не будем иметь ничего против.

Но мы не футбольные профессионалы, мы знаем много о футболе, но мы не профессионалы.

Так что если федерация решит, то мы не будем иметь ничего против. Но это точно их право, – сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

45 комментариев
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Венгрия, Словакия и Белоруссия - единственные из европейских стран, не являющиеся рабами США. И, соответственно, не готовые быть пушечным мясом против России по первому требованию хозяина. Уважение таким странам. Европа загнивает, но всё же не вся.
+55
-27
+28
Ответ Алешка Терминатор
Венгрия, Словакия и Белоруссия - единственные из европейских стран, не являющиеся рабами США. И, соответственно, не готовые быть пушечным мясом против России по первому требованию хозяина. Уважение таким странам. Европа загнивает, но всё же не вся.
+ Сербия
+29
-6
+23
Венгры с самого начала , держали нейтралитет и не скулили как злобные псы в отличии от Франции и Германии
+22
-19
+3
Нейтралитет - очень часто самое мудрое решение ( Венгрия член ЕС и НАТО)
Спорт вне политики.
Адекватный подход у венгров.
+8
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Здравый человек. Венгры вообще молодцы в нынешней обстановке.
+12
-11
+1
Ответ Британский шпион
Мид еще ничего не пообещал, а местная охранота уже побежала отлизывать четким мадьярам, которые дважды на нашей земле запомнились дикими зверствами — в гражданскую войну за большевиков, и во вторую мировую в закапывании целых семейств живьем в землю в черноземье. Продолжайте брататься с азиатскими кочевниками))
Японцы, сбросившим на на них атомные бомбы янки, все места вылизывают много лет
+4
-3
+1
Сейчас у венгров хорошая сборная. Нам за счастье с ними сыграть.
+5
-4
+1
Ответ Алешка Терминатор
Чего показывают по телевизору я не в курсе. Мне это не нужно, примерно как Эйнштейну не нужно читать таблицу умножения до дважды два - он это и так знает. В бессмысленных атаках гибнут сотни тысяч украинцев. Если считать Украину Европой, твоё высказывание корректно. И про потерю военного и человеческого потенциала - тоже. Остальные европейские страны пока не пушечное мясо против России, но готовятся им стать, как только рабовладелец прикажет. Следующие на очереди - Молдавия и Прибалтика. Затем - Польша.
Окээээй, а цель у американцев какая? И когда скажешь, объясни, для чего использовать в ее достижении именно моладвское, прибалтийское, польское «пушечное мясо», а не другие методы. Уж очень интересно.
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Ответ Нет Да_1116119228
Комментарий удален пользователем
А как же Додик?
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Ответ Сергей Галынский
Тогда и Подьша с Чехией были с нами Но это когда было Просрали все
Поставь сейчас в эти бывшие соц страны, адекватных людей, было бы все хорошо. но сейчас их назначают вручную кое кто.
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Ответ Сергей Галынский
А когда они ими были?такие же цыгане,как и румыны
Ну были чуть менее цыганами) Сейчас да.
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Ответ Dragon Z
Венгрия оказалась более братушками, чем болгары.
А когда они ими были?такие же цыгане,как и румыны
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Ответ Алексей Ненахов
Венгры с самого начала , держали нейтралитет и не скулили как злобные псы в отличии от Франции и Германии
не напомнишь, президент какой европейской страны звонил в самом начале ввп, что аж мемы на весь интернет появились?)
и может ещё напомнишь, почему вдруг внезапно Ашан, Атак и прочие компании одной европейской страны остались в России?)
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Ответ Алексей Ненахов
Венгры с самого начала , держали нейтралитет и не скулили как злобные псы в отличии от Франции и Германии
Злобные псы не скулят. А то уже не злобные будут )
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Ответ Иван Кужилин
Только вот жителям Германии, Франции, Великобритании, Чехии и многих других стран Европы живётся лучше, когда их страны «рабы США», чем такие не рабам в Венгрии, Словакии и уж тем более в Беларуси или России. Поэтому последние 70 лет нам и показывают, что в этом мире выгоднее всего быть «рабами США»
Указанным жителям Германии, Франции, Великобритании "живётся лучше" вследствие событий, которые происходили в прошлом. Это как СССР в 70-е годы проедал достижения прошлого, а задела на будущего не делал. Потому и рухнул. Западная Европа - политический и экономический труп, который не имеет будущего. Именно поэтому они и продались в рабство США - продлить агонию. А будущего у них нет. Просто тебе этого не заметно, потому что ты привык мыслить мелкими сиюминутными категориями, а картину в целом не видишь.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Тумбочка Тевеса
Комментарий удален модератором
Сынок, мне совершенно всё равно, чего ты обо мне думаешь. Я всего лишь указал на некорректность пассажа про дубинушку.
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Ответ Алешка Терминатор
Венгрия, Словакия и Белоруссия - единственные из европейских стран, не являющиеся рабами США. И, соответственно, не готовые быть пушечным мясом против России по первому требованию хозяина. Уважение таким странам. Европа загнивает, но всё же не вся.
Только вот жителям Германии, Франции, Великобритании, Чехии и многих других стран Европы живётся лучше, когда их страны «рабы США», чем такие не рабам в Венгрии, Словакии и уж тем более в Беларуси или России. Поэтому последние 70 лет нам и показывают, что в этом мире выгоднее всего быть «рабами США»
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Ответ Алешка Терминатор
Мне не нужны плюсики. Были бы нужны, писал бы совсем иначе. И я не дубинушка, а гений. Носитель жизненной мудрости, превышающей аналогичный показатель у 99.99% людей вместе взятых.
Комментарий удален модератором
Ответ Алешка Терминатор
Чего показывают по телевизору я не в курсе. Мне это не нужно, примерно как Эйнштейну не нужно читать таблицу умножения до дважды два - он это и так знает. В бессмысленных атаках гибнут сотни тысяч украинцев. Если считать Украину Европой, твоё высказывание корректно. И про потерю военного и человеческого потенциала - тоже. Остальные европейские страны пока не пушечное мясо против России, но готовятся им стать, как только рабовладелец прикажет. Следующие на очереди - Молдавия и Прибалтика. Затем - Польша.
Я думаю, что после Украины следующим будет Казахстан.
0
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0
Ответ Алешка Терминатор
Венгрия, Словакия и Белоруссия - единственные из европейских стран, не являющиеся рабами США. И, соответственно, не готовые быть пушечным мясом против России по первому требованию хозяина. Уважение таким странам. Европа загнивает, но всё же не вся.
Вот же счастье у тебя, да Алёшенка?
Наконец-то новость под которой можно получить плюсики и при этом остаться дубинушкой!
+1
-1
0
Ответ Алешка Терминатор
Венгрия, Словакия и Белоруссия - единственные из европейских стран, не являющиеся рабами США. И, соответственно, не готовые быть пушечным мясом против России по первому требованию хозяина. Уважение таким странам. Европа загнивает, но всё же не вся.
Кто в голову нагадил?
+7
-7
0
Ответ Алешка Терминатор
Венгрия, Словакия и Белоруссия - единственные из европейских стран, не являющиеся рабами США. И, соответственно, не готовые быть пушечным мясом против России по первому требованию хозяина. Уважение таким странам. Европа загнивает, но всё же не вся.
Только у глав этих стран общий бизнес с Россией. Мы не будем рабами сша мы будем рабами России, но можем повернуться на 180 если наши активы будут связаны с сша
+6
-6
0
Венгрия оказалась более братушками, чем болгары.
+4
-4
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