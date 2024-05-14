Буффон о фаворитах Евро: «Франция может выставить три сборные, и каждая дойдет до 1/2 или финала. Многие команды могут доставить им проблемы, включая Италию»

Джанлуиджи Буффон высказался о предстоящем Евро.

«Я не знаю, насколько сильно я могу повлиять на команду, но, конечно, у каждого из нас есть возможность повлиять хотя бы на 0,01%, которые могут изменить ситуацию. Надеюсь, так оно и есть, и все, кто примет участие в чемпионате Европы, примут это во внимание.

По составу самая сильная – Франция. Она может выставить три сборные, и каждая дойдет до полуфинала или даже до финала. Хорошо, что [сыграет] только одна...

Многие команды могут доставить им проблемы, включая Италию, которая должна произвести хорошее впечатление, чтобы ни перед кем не чувствовать себя побежденной», – сказал бывший вратарь сборной Италии.