Буффон о фаворитах Евро: «Франция может выставить три сборные, и каждая дойдет до 1/2 или финала. Многие команды могут доставить им проблемы, включая Италию»

Теги Ювентус Джанлуиджи Буффон Сборная Франции по футболу лига 1 Франция сборная Италии по футболу серия А Италия Евро-2024 Футбол

Джанлуиджи Буффон высказался о предстоящем Евро.

«Я не знаю, насколько сильно я могу повлиять на команду, но, конечно, у каждого из нас есть возможность повлиять хотя бы на 0,01%, которые могут изменить ситуацию. Надеюсь, так оно и есть, и все, кто примет участие в чемпионате Европы, примут это во внимание.

По составу самая сильная – Франция. Она может выставить три сборные, и каждая дойдет до полуфинала или даже до финала. Хорошо, что [сыграет] только одна...

Многие команды могут доставить им проблемы, включая Италию, которая должна произвести хорошее впечатление, чтобы ни перед кем не чувствовать себя побежденной», – сказал бывший вратарь сборной Италии.

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5 комментариев
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Франция и Англия, конечно же.
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