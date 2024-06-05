Глава РПЛ Алаев о судейском корпусе: «Нельзя быть такой закрытой организацией. Надо поменять работу ЭСК, сделать ее прозрачнее»

Теги премьер-лига Россия судьи Александр Алаев ЭСК РФС Это футбол, брат! Футбол

Александр Алаев хочет, чтобы российское судейство было более прозрачным.

– Как оцениваете судейство в этом сезоне?

– Неоднозначно. Есть много аспектов: назначения, система наказаний, работа ЭСК. Но главный критерий – восприятие уровня судейства общественностью, особенно в последних турах. Здесь я постараюсь быть объективным, хочу поблагодарить судей. Скандалов в последних турах нет.

– Офсайд Кордобы в матче «Краснодар» – «Динамо»?

– Это довольно спорный момент. Если бы матч завершился со счетом 0:0, а «Ростов» отобрал бы очки у «Зенита», был бы скандал.

– А что вам не понравилось?

– Мне кажется, надо поменять работу ЭСК, сделать ее прозрачнее. Недостаточно сухих формулировок по итогам заседаний.

Система работы судейского корпуса, назначения, отстранения, работа ЭСК слишком закрытая и непонятная. Если будет чуть больше ясности, в том числе и для руководителей клубов, будет проще. 

Нельзя быть такой закрытой организацией. РФС делал большую работу, хорошие материалы. В том числе поэтому мы стали воспринимать судей. Сейчас это все абсолютно закрыто, я уже не говорю, что мы просили, чтобы судьи начинали комментировать решения. Тотальная закрытость.

Если это цена за то, чтобы в концовке они не вмешивались, окей. Но почему бы не пойти по пути всего мира, той же Англии, где выкладывают переговоры в день матча? – сказал президент Мир РПЛ Александр Алаев в эфире шоу «Это футбол, брат!».

Карпин об ЭСК: «Бесит больше всего – защищают 99% решений судей, хотя 100% общественности говорит обратное. Для чего тогда она нужна?»

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11 комментариев
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"Офсайд Кордобы довольно спорный момент, завершись матч 0-0, и отбери Ростов очки у Зенита - был бы скандал"
А если б Зенит выиграл Ростов, а матч Краснодар - Динамо завершился 0-0 из-за неверно отменённого гола Кордобы, о всё бы нормально было?
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Очень закрытая организация.
Надо, чтобы судьи в один особо ущемленный клуб на чай с печеньками почаще заглядывали.
Хотя постойте!
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Мне больше всего понравилось, как назначали пенальти Зениту с Факелом. Было 3 ракурса в трансляции, спереди издалека, со спины, где ничего практически не видно и ракурс сбоку где лучше всего видно в какое именно место руки попадает мяч. Главный судья бежит к монитору и ему показывают только повторы спереди и со спины по 10 раз. Я не говорю, что пенальти там не было, но было интересно наблюдать, КАК они выбирают повторы.
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Судьи при Мажиче стали максимально отвратно работать
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Да! Председатель ЭСК должен будет выходить на площадь перед Ленинградским вокзалом и в мегафон объявлять решение комитета.
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Когда то давно, руководитель одной организации на совещании возжелал сделать фирму прозрачней.
И купил на все этажи стеклянные стулья и столы. Так по его мнению организация стала прозрачней!
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Да просто убрать двойные стандарты и все. Попал мяч в рукав футболки - ты либо везде ставь пенку, либо нигде не ставь.
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ЭСК явно предвзята, иначе не понятно зачем они столько раз отмазывали судей при их очевидных ошибках. Яркий пример - Безбородов и непоставленный им пенальти на Прохине
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Ну так наймите других судей. Из Саудовской Аравии, Камеруна или еще откедова.
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Вся эта вар-система (назовем так ситуацию в современном судействе) — огромнейший вред футболу как зрелищу прежде всего, да и как спорту тоже. Ожидали-то совершенно другого: точности, справедливости, беспристрастности. Однако, судейки получили в руки абсолютно дьявольскую штучку, которая позволяет когда угодно "открутить" давным давно заигранный момент, покрутить его так и эдак, и принять нужное судьям решение. В доваренные времена судья мгновенно получал "оценку" трибун и весь негатив он тащил на себе. А сейчас вар-остановка переваривает ситуацию и на выходе любое решение принимает видимость коллективного "справедливого" решения.
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