Глава РПЛ Алаев о судейском корпусе: «Нельзя быть такой закрытой организацией. Надо поменять работу ЭСК, сделать ее прозрачнее»

Александр Алаев хочет, чтобы российское судейство было более прозрачным.

– Как оцениваете судейство в этом сезоне?

– Неоднозначно. Есть много аспектов: назначения, система наказаний, работа ЭСК. Но главный критерий – восприятие уровня судейства общественностью, особенно в последних турах. Здесь я постараюсь быть объективным, хочу поблагодарить судей. Скандалов в последних турах нет.

– Офсайд Кордобы в матче «Краснодар» – «Динамо»?

– Это довольно спорный момент. Если бы матч завершился со счетом 0:0, а «Ростов» отобрал бы очки у «Зенита», был бы скандал.

– А что вам не понравилось?

– Мне кажется, надо поменять работу ЭСК, сделать ее прозрачнее. Недостаточно сухих формулировок по итогам заседаний.

Система работы судейского корпуса, назначения, отстранения, работа ЭСК слишком закрытая и непонятная. Если будет чуть больше ясности, в том числе и для руководителей клубов, будет проще.

Нельзя быть такой закрытой организацией. РФС делал большую работу, хорошие материалы. В том числе поэтому мы стали воспринимать судей. Сейчас это все абсолютно закрыто, я уже не говорю, что мы просили, чтобы судьи начинали комментировать решения. Тотальная закрытость.

Если это цена за то, чтобы в концовке они не вмешивались, окей. Но почему бы не пойти по пути всего мира, той же Англии, где выкладывают переговоры в день матча? – сказал президент Мир РПЛ Александр Алаев в эфире шоу «Это футбол, брат!».

Карпин об ЭСК: «Бесит больше всего – защищают 99% решений судей, хотя 100% общественности говорит обратное. Для чего тогда она нужна?»