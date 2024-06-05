Глава РПЛ Алаев о судейском корпусе: «Нельзя быть такой закрытой организацией. Надо поменять работу ЭСК, сделать ее прозрачнее»
Александр Алаев хочет, чтобы российское судейство было более прозрачным.
– Как оцениваете судейство в этом сезоне?
– Неоднозначно. Есть много аспектов: назначения, система наказаний, работа ЭСК. Но главный критерий – восприятие уровня судейства общественностью, особенно в последних турах. Здесь я постараюсь быть объективным, хочу поблагодарить судей. Скандалов в последних турах нет.
– Офсайд Кордобы в матче «Краснодар» – «Динамо»?
– Это довольно спорный момент. Если бы матч завершился со счетом 0:0, а «Ростов» отобрал бы очки у «Зенита», был бы скандал.
– А что вам не понравилось?
– Мне кажется, надо поменять работу ЭСК, сделать ее прозрачнее. Недостаточно сухих формулировок по итогам заседаний.
Система работы судейского корпуса, назначения, отстранения, работа ЭСК слишком закрытая и непонятная. Если будет чуть больше ясности, в том числе и для руководителей клубов, будет проще.
Нельзя быть такой закрытой организацией. РФС делал большую работу, хорошие материалы. В том числе поэтому мы стали воспринимать судей. Сейчас это все абсолютно закрыто, я уже не говорю, что мы просили, чтобы судьи начинали комментировать решения. Тотальная закрытость.
Если это цена за то, чтобы в концовке они не вмешивались, окей. Но почему бы не пойти по пути всего мира, той же Англии, где выкладывают переговоры в день матча? – сказал президент Мир РПЛ Александр Алаев в эфире шоу «Это футбол, брат!».
Карпин об ЭСК: «Бесит больше всего – защищают 99% решений судей, хотя 100% общественности говорит обратное. Для чего тогда она нужна?»
А если б Зенит выиграл Ростов, а матч Краснодар - Динамо завершился 0-0 из-за неверно отменённого гола Кордобы, о всё бы нормально было?
Надо, чтобы судьи в один особо ущемленный клуб на чай с печеньками почаще заглядывали.
Хотя постойте!
И купил на все этажи стеклянные стулья и столы. Так по его мнению организация стала прозрачней!