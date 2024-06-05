Алаев против расширения РПЛ: «О 18 командах сейчас никто не говорит. Мы не готовы к ним ни инфраструктурно, ни финансово, ни календарно»

Александр Алаев выступил против расширения РПЛ.

– К вам обращались с просьбой расширить РПЛ на следующий сезон?

– Нет, таких обращений не было ни по ходу чемпионата, ни после его завершения. Такая дискуссия происходит каждый матч, каждый год одно и то же: зимнее межсезонье, клубы активизируются.

У нас есть правила: регламент лиги, лицензирование. Плохие эти правила или хорошие, но они есть. Если « » и « » получают лицензию и по спортивному принципу выходят в РПЛ, они должны играть в лиге.

О восемнадцати командах сейчас никто не говорит. Мы не готовы к ним ни инфраструктурно, ни финансово, ни календарно, – заявил президент Мир РПЛ Александр Алаев в эфире шоу «Это футбол, брат!».