Алаев против расширения РПЛ: «О 18 командах сейчас никто не говорит. Мы не готовы к ним ни инфраструктурно, ни финансово, ни календарно»

Теги премьер-лига Россия Организация РПЛ Первая лига Арсенал Тула Александр Алаев Акрон Это футбол, брат! Футбол

Александр Алаев выступил против расширения РПЛ.

– К вам обращались с просьбой расширить РПЛ на следующий сезон?

– Нет, таких обращений не было ни по ходу чемпионата, ни после его завершения. Такая дискуссия происходит каждый матч, каждый год одно и то же: зимнее межсезонье, клубы активизируются.

У нас есть правила: регламент лиги, лицензирование. Плохие эти правила или хорошие, но они есть. Если «Акрон» и «Арсенал» получают лицензию и по спортивному принципу выходят в РПЛ, они должны играть в лиге.

О восемнадцати командах сейчас никто не говорит. Мы не готовы к ним ни инфраструктурно, ни финансово, ни календарно, – заявил президент Мир РПЛ Александр Алаев в эфире шоу «Это футбол, брат!».

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21 комментарий
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Это надо чтобы чай вылетал напрямую - тогда быстро 18 команд сделают
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-1
+19
давайте ещё 4 круга в кубке. зачем в провинции смотреть на лучшие команды страны и развивать футбол?
+12
-1
+11
Ответ Ебздрогыч
Это надо чтобы чай вылетал напрямую - тогда быстро 18 команд сделают
а этом году почти смогли и даже Балтике 1-7 дома. Но пришла середина апреля - и какие-то неожиданные 5 побед подряд. А потом 2 луза, как стало понятно, что уже точно останутся в Рплке.
+3
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+3
Григорий Иванов из "Урала" говорит о расширении РПЛ много лет подряд, не переставая, а сейчас это стало особенно актуально :)
+1
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+1
Ни врачевально, ни по братски)
+1
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+1
Этот год показал, что сокращать до 12 нужно.
+3
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Гришка Иванов там снова заскулил)))
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Ответ jayokocha
Газпром может не покупать Вендела, а построить стадион в Самаре. Все таки гос компания
В Самаре же есть стадион.
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Ответ Слегка уху евший медведь
Я против расширения, посмотрите какая была заруба в нижней части таблицы. Кроме того большинство клубов в ФНЛ не готовы к премьер лиге. У Акрона даже своего стадиона нет для игр на высшем уровне.
Газпром может не покупать Вендела, а построить стадион в Самаре. Все таки гос компания
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Ответ Ебздрогыч
Это надо чтобы чай вылетал напрямую - тогда быстро 18 команд сделают
И тогда не будут расширять. Терек за год вернется — и всё.
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Я против расширения, посмотрите какая была заруба в нижней части таблицы. Кроме того большинство клубов в ФНЛ не готовы к премьер лиге. У Акрона даже своего стадиона нет для игр на высшем уровне.
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Нытики, Вперёд!
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Да, да, не готовы. Сочи, Балтика, Торпедо, Урал не готовы инфраструктурно.
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ну да...еврокубки, многочисленные матчи сборной - ТЬМА игр для перманентно уставших игроков.... По хорошему надо расширять РПЛ до 20-ти команд и пусть хреначат 38 игр в чемпе и 6-8 игр в Кубке как минимум)). Я бы ещё Кубок Лиги придумал - пусть играют ХОТЯ-БЫ полсотни матчей в году, миллионеры наши)
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Стадионы чемпионата мира будут стоять , взять тот же Саранск
Но 18 команд у нас найти не могут
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А календарно-то чем не готовы? Что мешает? И так никому не нужный кубок растянули до безобразия.
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совсем еще можно согласится, но не про календарь
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Феерично.
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