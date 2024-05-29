Президент «Урала» Иванов о судьях: «Футболисты с метра не забивают, и судьи могут ошибаться. Если молодежь не будет судить, никто из них не вырастет, надо давать работать»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о прогрессе арбитров.

«Конечно, еще много ошибок. Наши арбитры умеют судить, не знаю, в чем порой бывает дело. Да, бывает, жалуются на некоторых арбитров, но они потом приезжают и доказывают, что они умеют судить. Я имею в виду наших ведущих судей – , , хотя он уже много допускает ошибок, все-таки возраст, но он все равно на уровне.

Когда судят Влад, Карасев или Сергей Иванов, то спокойнее себя чувствуешь. У меня всегда были претензии к , я даже просил отвод, чтобы он у нас не судил, но он несколько игр отсудил в этом году и показал, что умеет судить. Сейчас приобрел опыт. Молодым судьям тяжело, а кто работает не первый год, у них ошибок меньше.

Хочется, чтобы руководитель судейского цеха встречался с руководителями клубов, с игроками, чтобы мы могли понимать, как трактуются эпизоды. Раньше начальник и капитан команды перед сезоном ходили куда-то, встречались, им объясняли, чтобы он мог в команде разъяснить. Это же не обязательно куда-то ехать. Собрались команды на сборах в Турции – сделай такое совещание. Много команд в этом году в ОАЭ были, проведи там такое совещание.

Это нужно делать, чтобы трактовки были понятнее. ФИФА и УЕФА говорят, что судьи не должны общаться? Так я и не говорю, чтобы они общались, пусть общаются руководители судейского цеха. Рассказать, объяснить свою позицию. У нас сейчас в ЭСК находится один бывший судья, а больше ни одного. Это что значит, у нас судей не было больше никогда? А инспекторов хороших, которые разбираются в правилах?

У меня, конечно, есть еще вопрос по судейству: сейчас инспекторов не посылают на матчи, а я за то, чтобы они ездили. Бывает такое, что молодой судья выезжает, его нужно поддержать, подсказать, и опытный инспектор, который сам много отсудил, был бы очень кстати. А когда инспектор смотрит по телевизору то же самое, что мы с тобой видим на ТВ, это неправильно.

Есть молодые ребята, они появляются, но это же сложно, их нужно подводить. В этом году чемпионат как никогда был напряженный, и на всех этажах таблицы была серьезная борьба. Нужно находить такие матчи, в которых не столь сильная борьба за места, и подводить молодых тренеров. У нас, к сожалению, молодежь мало ставят, а если ставят на такую игру, которая имеет турнирное значение, им тяжело психологически справиться.

Но нужно давать, рисковать, ведь судьи – такие же люди. Футболисты с метра голы не забивают, и судьи могут ошибаться. Если это не предвзято, ничего страшного в этом нет, если они не будут судить, то никто из них не вырастет. Надо давать им работать», – сказал президент « » .