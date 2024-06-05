Алаев о борьбе «Зенита», «Краснодара» и «Динамо»: «Настоящая чемпионская гонка. Впервые после начала СВО и санкций мы получили чемпионат, который подарил людям праздник»

Теги Зенит премьер-лига Россия Организация РПЛ Динамо Москва Краснодар Александр Алаев Это футбол, брат! Футбол

Президент РПЛ высказался о чемпионской гонке в сезоне-2023/24.

В этом году «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз подряд, набрав 57 очков и опередив «Краснодар» и «Динамо» на 1 балл. 

«Александр Дорский назвал чемпионскую гонку «возней». При всем уважении к Александру, я считаю, что это была настоящая чемпионская гонка. Да, команды, которые боролись за чемпионство, могли выступить лучше, но главная оценка сезона – появление развязки, о которой все давно мечтали.

Я долго вспоминал, когда мы видели такую развязку, как в этом году. Многие вспоминают то, что было десять лет назад, но мне кажется, по эмоциям похожий чемпионат был только в 1996 году, когда «Спартак» и «Алания» играли в золотом матче.

Впервые после начала СВО и санкций мы получили чемпионат, который подарил людям праздник», – сказал президент Мир РПЛ Александр Алаев в эфире шоу «Это футбол, брат!».

Алаев против расширения РПЛ: «О 18 командах сейчас никто не говорит. Мы не готовы к ним ни инфраструктурно, ни финансово, ни календарно»

«Зенит», «Краснодар», «Динамо» – возня, а не титульная гонка

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12 комментариев
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То есть, он намекает, что СВО - не праздник?? Статью по дискредитации ВС РФ этому господину!
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Не понял, к чему такая точка отсчета
Да и гонкой это назвать сложно, там наоборот, в горячую картошку все играли. На, ты будь чемпионом, нет, ты давай. Тот случай, когда чемпионство не завоевано, а проиграно.
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А при чем здесь это???
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Опять толпа недовольных, но при этом смотрящих РПЛ в комментах))
Какие же вы душнилы, а Алаев по теме все сказал, реально была борьба в этом сезоне.
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Ответ T622222
А при чем здесь это???
Если современный чинуша не упомянет, хм, СВО, то он, видимо, схлопнется🤷‍♂️
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