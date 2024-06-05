Алаев о борьбе «Зенита», «Краснодара» и «Динамо»: «Настоящая чемпионская гонка. Впервые после начала СВО и санкций мы получили чемпионат, который подарил людям праздник»

Президент РПЛ высказался о чемпионской гонке в сезоне-2023/24.

В этом году «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз подряд, набрав 57 очков и опередив «Краснодар» и «Динамо» на 1 балл.

«Александр Дорский назвал чемпионскую гонку «возней». При всем уважении к Александру, я считаю, что это была настоящая чемпионская гонка. Да, команды, которые боролись за чемпионство, могли выступить лучше, но главная оценка сезона – появление развязки, о которой все давно мечтали.

Я долго вспоминал, когда мы видели такую развязку, как в этом году. Многие вспоминают то, что было десять лет назад, но мне кажется, по эмоциям похожий чемпионат был только в 1996 году, когда «Спартак» и «Алания» играли в золотом матче.

Впервые после начала СВО и санкций мы получили чемпионат, который подарил людям праздник», – сказал президент Мир РПЛ Александр Алаев в эфире шоу «Это футбол, брат!».

Алаев против расширения РПЛ: «О 18 командах сейчас никто не говорит. Мы не готовы к ним ни инфраструктурно, ни финансово, ни календарно»

«Зенит», «Краснодар», «Динамо» – возня, а не титульная гонка