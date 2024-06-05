Карпин об ЭСК: «Бесит больше всего – защищают 99% решений судей, хотя 100% общественности говорит обратное. Для чего тогда она нужна?»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС судьи Валерий Карпин ЭСК РФС Футбол

Валерий Карпин критически оценил работу ЭСК РФС.

– Больше всего меня бесит ЭСК. Любое решение, даже неправильное, они все равно поддерживают. Видимо, у них корпоративная этика.

– При этом в этом сезоне состав ЭСК полностью изменился, в ней не осталось российских представителей.

– Какая разница? Там же все равно судьи.

Они защищают 99% решений судей, хотя 100% общественности говорит обратное.

Для чего тогда нужна ЭСК? Чтобы все время защищать судей? – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России в эфире шоу «Это футбол, брат!».

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну, про 99%, конечно, погорячился, но да, иной раз удивляют трактовки эпизодов. Эпичными были заявления Кашшаи, что если крови нет, то контакт несущественный. А уж отфотошопленный скриншот с касанием рукой мяча Мозеса - это вообще легендарно.
В общем, понятное дело, что там своя тусовка, своя мафия. Надо какой-то независимый орган создавать неподотчетный РФС.
+14
-5
+9
И ведь не поспоришь. Карпин прав.
+7
-5
+2
Зачем вообще нужны какие-то там судьи, если есть общественность, да?
+1
-1
0
На минуточку: Казарцев всё ещё судит!
+1
-1
0
Ответ Детрит
Ну, про 99%, конечно, погорячился, но да, иной раз удивляют трактовки эпизодов. Эпичными были заявления Кашшаи, что если крови нет, то контакт несущественный. А уж отфотошопленный скриншот с касанием рукой мяча Мозеса - это вообще легендарно. В общем, понятное дело, что там своя тусовка, своя мафия. Надо какой-то независимый орган создавать неподотчетный РФС.
И самым пострадавшим от ошибок всегда является зенит)))
+2
-2
0
Ответ Детрит
Ну, про 99%, конечно, погорячился, но да, иной раз удивляют трактовки эпизодов. Эпичными были заявления Кашшаи, что если крови нет, то контакт несущественный. А уж отфотошопленный скриншот с касанием рукой мяча Мозеса - это вообще легендарно. В общем, понятное дело, что там своя тусовка, своя мафия. Надо какой-то независимый орган создавать неподотчетный РФС.
Создайте, не из судей, а из общественности,, пусть Бузова или Джигурда, условно, решают.
+1
-1
0
Ответ kandreys
Создайте, не из судей, а из общественности,, пусть Бузова или Джигурда, условно, решают.
Общественность общественности тоже рознь. Есть бывшие арбитры, тренеры, футболисты. Можно самых уважаемых из них собрать под эгидой профсоюза клубов РПЛ и пусть они в противовес ЭСК работают.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий