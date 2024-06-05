Глава РПЛ Алаев: «В изоляции мы вынуждены соревноваться с хоккеем, другими видами спорта. Мы выигрываем – если бы мы деградировали, хоккей смотрели бы больше»

Президент РПЛ высказался о конкуренции с другими видами спорта.

– Для меня единственная оценка уровня чемпионата – еврокубки, поэтому сейчас все условно. Кому-то кажется, что стали меньше бегать, хуже бороться, меньше забивать, что раньше покупали Малкома за 40 миллионов, а теперь – Артура за 15, но это все условное. Реальную картину могут дать только международные соревнования.

Поэтому я оцениваю чемпионат по-другому: гонка до последнего тура, рост посещаемости, телевизионные рейтинги, спонсоры. В изоляции мы вынуждены соревноваться с хоккеем, другими видами спорта за болельщиков и партнеров. Эту борьбу мы выигрываем – об этом говорят в том числе телевизионные рейтинги.

– Могло ли быть по-другому?

– Да. Если бы мы деградировали, хоккей точно смотрели бы больше, болельщика не обманешь. Если бы действительно произошел спад уровня чемпионата, на стадионы не приходило бы одиннадцать тысяч болельщиков.

В топ-30 трансляций за календарный год 29 футбольных трансляций. Их них 19 или 20 – это матчи РПЛ.

– Как было раньше?

– Было чуть меньше футбола, чуть больше европейского футбола. Сейчас в топ-30 лишь три матча Лиги чемпионов, – сказал президент Мир РПЛ Александр Алаев в эфире шоу «Это футбол, брат!».

Алаев о борьбе «Зенита», «Краснодара» и «Динамо»: «Настоящая чемпионская гонка. Впервые после начала СВО и санкций мы получили чемпионат, который подарил людям праздник»