Глава РПЛ Алаев: «В изоляции мы вынуждены соревноваться с хоккеем, другими видами спорта. Мы выигрываем – если бы мы деградировали, хоккей смотрели бы больше»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА телевидение Организация РПЛ болельщики КХЛ Александр Алаев Это футбол, брат! Футбол

Президент РПЛ высказался о конкуренции с другими видами спорта.

– Для меня единственная оценка уровня чемпионата – еврокубки, поэтому сейчас все условно. Кому-то кажется, что стали меньше бегать, хуже бороться, меньше забивать, что раньше покупали Малкома за 40 миллионов, а теперь – Артура за 15, но это все условное. Реальную картину могут дать только международные соревнования.

Поэтому я оцениваю чемпионат по-другому: гонка до последнего тура, рост посещаемости, телевизионные рейтинги, спонсоры. В изоляции мы вынуждены соревноваться с хоккеем, другими видами спорта за болельщиков и партнеров. Эту борьбу мы выигрываем – об этом говорят в том числе телевизионные рейтинги.

– Могло ли быть по-другому?

– Да. Если бы мы деградировали, хоккей точно смотрели бы больше, болельщика не обманешь. Если бы действительно произошел спад уровня чемпионата, на стадионы не приходило бы одиннадцать тысяч болельщиков.

В топ-30 трансляций за календарный год 29 футбольных трансляций. Их них 19 или 20 – это матчи РПЛ.

– Как было раньше?

– Было чуть меньше футбола, чуть больше европейского футбола. Сейчас в топ-30 лишь три матча Лиги чемпионов, – сказал президент Мир РПЛ Александр Алаев в эфире шоу «Это футбол, брат!».

Алаев о борьбе «Зенита», «Краснодара» и «Динамо»: «Настоящая чемпионская гонка. Впервые после начала СВО и санкций мы получили чемпионат, который подарил людям праздник»

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23 комментария
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Откуда таких "гениев" только находят для руководства футболом...((
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р.п.л. сезон 23/24 11.162 за игру
ГДР оберлига 1977/78 11.716 за игру

пердив(ФНЛ) 2508 за игру ))))))))))
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Это ничего не значит совершенно. Футбол всегда и практически везде был самым массовым спортом. Он себе это в заслугу ставит))) ещё бы походы в туалет ставили в заслугу себе
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Ну кто хоккей не любит, тот его смотреть не станет, хоть вы пешком по полю начнете ходить. Люди просто спорт смотреть перестанут. Так что тут нет никаких соревнований.
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Ответ Игорь М.
Это ничего не значит совершенно. Футбол всегда и практически везде был самым массовым спортом. Он себе это в заслугу ставит))) ещё бы походы в туалет ставили в заслугу себе
И сравнивали бы количество походов в туалет скажем с количеством походов в театр. Гальюн получается вне конкуренции.
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Так и хоккей с Йозе Марино не развивается так то, максимум все на месте топчутся, это в лучшем случае
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Вот он чего несет?! Пусть смотрит динамику! Посещаемость на стадионах снижается! И это несмотря на новые большие современные арены, которые заполняются зачастую бесплатными билетами! Уровень мастерства и зрелищности падает и то, что под конец сезона три претендента на чемпионство-это стечение обстоятельств, а не «уровень конкуренции»! Санкции-это отговорки. Как сказал ВВ, санкции-это возможность для развития чего-то своего. Что мы развили в футболе?! РПЛ протух и смотрится уныло! Если б не легионеры, на половину команд без слез посмотреть было бы сложно! И все это понимают, но ищут положительные стороны в этом г…не… Очень печально, особенно за продолжение этого всего
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БесПричинно- неследственный бред.
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ну или просто деградируете медленнее хоккея
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Мне кажется суперсерию России 25 смотрело больше людей чем последний тур чемпионата РПЛ
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Нынешние 15 миллионов по курсу, наверное, в рублях недалеко от тех сорока.
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Я может чего-то не понимаю, но разве много таких "фанатов спорта в целом", которые из-за падения уровня футбола РПЛ переключились бы на хоккей? Это же разная аудитория, которая максимум на крупных турнирах пересекается.
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Показывайте больше хоккея и как в НХЛ его показывают, то футбол никто не будет смотреть, особенно битву автобусов, типа Факел-ПАРИ или ЦСКА-Рубин, а еще Бердыев со своим автобусом приезжает.
Хоккей более динамичный вид спорта, скорость, броски и надо внимательно смотреть всю игру, а в футболе пошел кофе сделал себе , пришел, а там голкипер еще от ворот мяч не может ввести или валяются игроки, как им больно от легко толчка, а хоккеист под шайбу лег и вскачил тут же, на карачках будет играть, но не упадет никогда.
Алаев, ты разваливаешь наш футбол!
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Ответ Rosenbaum
Откуда таких "гениев" только находят для руководства футболом...((
В этом смысл всей внутренней политики. Лучший чиновник - лояльный дурак
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Вы деградируете ! Хоккей уже сейчас лучше !
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Ответ KRAN
Хоккей тоже деградирует.
Да, но он в разы зрелищнее и качественнее
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Ответ icey_punk
Мне кажется суперсерию России 25 смотрело больше людей чем последний тур чемпионата РПЛ
все мои знакомые Россия-25 - Казахстан пересматривают каждый вечер, тут согласен.
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Ответ Al Al
все мои знакомые Россия-25 - Казахстан пересматривают каждый вечер, тут согласен.
🤣🤣🤣
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Ответ icey_punk
Мне кажется суперсерию России 25 смотрело больше людей чем последний тур чемпионата РПЛ
РР сказал что где-то под ярд зрителей видели эту серию !!!!!!!!!
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Ответ Кк
Вот он чего несет?! Пусть смотрит динамику! Посещаемость на стадионах снижается! И это несмотря на новые большие современные арены, которые заполняются зачастую бесплатными билетами! Уровень мастерства и зрелищности падает и то, что под конец сезона три претендента на чемпионство-это стечение обстоятельств, а не «уровень конкуренции»! Санкции-это отговорки. Как сказал ВВ, санкции-это возможность для развития чего-то своего. Что мы развили в футболе?! РПЛ протух и смотрится уныло! Если б не легионеры, на половину команд без слез посмотреть было бы сложно! И все это понимают, но ищут положительные стороны в этом г…не… Очень печально, особенно за продолжение этого всего
думаю легам переплачивают раза в 3-4 по сравнению с европой (за вредность)
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Ответ catcher69
думаю легам переплачивают раза в 3-4 по сравнению с европой (за вредность)
В Нижнем вроде молоко дают, я слышал
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Ответ Кк
В Нижнем вроде молоко дают, я слышал
из под бешеной коровы ??? ))))))
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