Тер Стеген о роли второго вратаря сборной на Евро-2024: «Решение тренера нужно принимать и уважать, даже если я с ним не согласен. Я хотел бы сыграть, не скрываю»

Теги Мануэль Нойер Сборная Германии по футболу Барселона Ла Лига Евро-2024 Марк-Андре тер Стеген Футбол

Марк-Андре тер Стеген не согласен с ролью второго вратаря сборной на Евро-2024.

Основным вратарем сборной Германии на предстоящем чемпионате Европы будет Мануэль Нойер. Тер Стеген станет вторым номером. 

– Нелегко попасть в ситуацию, когда ты надеялся, что все будет по-другому. Решение тренера нужно принимать и уважать, даже если я с ним не согласен. Я стараюсь поддерживать высокий уровень и показывать свою игру. 

– Это самое неприятное решение в вашей карьере?

– Конечно, это важное событие. Я бы хотел сыграть, я не скрываю этого. Думаю, у меня было много аргументов в свою пользу. Вот почему тренеру было нелегко принять это решение. Но я должен с этим смириться, – сказал голкипер «Барселоны». 

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26 комментариев
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Не повезло конечно Тер Штегену играть в одно время с Нойером.
И уважение за то, что принимает такое решение тренера, не устраивает истерик, как некоторые его коллеги по цеху, которым не досталась капитанская повязка в Бельгии)
+50
0
+50
Кан-Леман v.2.0
+33
-2
+31
Я думаю, даже если нойер продолжит кариусить как в матче с маргариновым и концовке чемпионата, его все равно оставят. У Баварии явно есть какое-то влияние на формирование нац. команды.
+36
-14
+22
Ответ Aleksey Yashin
Не повезло конечно Тер Штегену играть в одно время с Нойером. И уважение за то, что принимает такое решение тренера, не устраивает истерик, как некоторые его коллеги по цеху, которым не досталась капитанская повязка в Бельгии)
Ноер уже несколько лет не тянет, но его продолжают ставить из-за могущественной крыши
+27
-6
+21
Ответ Кулёс
Я думаю, даже если нойер продолжит кариусить как в матче с маргариновым и концовке чемпионата, его все равно оставят. У Баварии явно есть какое-то влияние на формирование нац. команды.
Да не в Баварии дело, особенно сейчас, когда сборной руководит Нагель (у которого уж точно не самые добрые чувства к ним, как и к Нойеру, кстати), вопрос исключительно в масштабе личности, на мой взгляд. Мне самому жаль Штегена, правда, великолепный вратарь, как средним уровнем, так и и выдающимися сезонами, но вот что поделаешь.)
+15
-2
+13
Ответ ostap&mio&dio
Надеюсь, что в следующем цикле основным уже будет тер Штеген. Все же разница в 6 лет должна влиять. Кан с Леманном были ровесниками, но даже при этом Леманну удалось два турнира отстоять в воротах сборной
так ему 32 уже
сколько лет слышу это, что вот следующий цикл... а стоять продолжает Нойер, которому бы уйти из сборной после этого Евро
+8
0
+8
Ответ never back down
Кан-Леман v.2.0
Надеюсь, что в следующем цикле основным уже будет тер Штеген. Все же разница в 6 лет должна влиять. Кан с Леманном были ровесниками, но даже при этом Леманну удалось два турнира отстоять в воротах сборной
+7
0
+7
Кажется кто-то не смотрел матч Нойера с Реалом и Хоффенхаймом иначе я не понимаю почему он в основе
+13
-7
+6
Ответ Aleksey Yashin
Не повезло конечно Тер Штегену играть в одно время с Нойером. И уважение за то, что принимает такое решение тренера, не устраивает истерик, как некоторые его коллеги по цеху, которым не досталась капитанская повязка в Бельгии)
Даже при Нойере он 40 матчей сыграл, вполне достойный показатель:)
+6
-1
+5
Ответ Оригинальный Ник
Ноер уже несколько лет не тянет, но его продолжают ставить из-за могущественной крыши
и эта крыша однажды заявила, что ни одного игрока из Баварии в сборной не будет, если нойер не будет основным
+3
0
+3
Был уверен, что Нагель выберет Тер Стегена на роль основного после той дедовщины, что ему устроил Нойер и ко в Баварии
Но от этого данное решение не выглядит менее спорным
+3
0
+3
Помню, как еще лет 5 назад Нойера активно оправдывали фанаты Баварии, типа "тер Стеген пусть подождет и еще сыграет, Нойер пока сильнее". Что ж, сейчас правда можно признать, что 5-6 лет назад Нойер действительно этого заслуживал.

Только сейчас тер Стегену 32 года, в прошлом сезоне в лиге он пропустил 18 мячей в 38 матчах, а Нойер в 38 лет уже откровенно сбавил в резкости - это все признают, уже никто не называет его одним из лучших в мире по текущей форме. Но кто у нас на воротах?.. А вот Хуммельса в сборную не вызывают, двойные стандарты)
+2
0
+2
Нойер, конечно, Лещука дал в полуфинале ЛЧ, но в целом, понять Нагельсмана можно.
+4
-2
+2
Ответ Кулёс
Я думаю, даже если нойер продолжит кариусить как в матче с маргариновым и концовке чемпионата, его все равно оставят. У Баварии явно есть какое-то влияние на формирование нац. команды.
так а Баварии какой прок от этого?
ей бы наоборот лишь бы меньше игр, больше отдыха для своих сборников
+2
-1
+1
По этому сезону тер Стеген точно лучше Нойера. Из явных косяков только неудачная попытка дриблинга за пределами штрафной, да и то от излишней самоуверенности. На линии же ворот он играл отлично, чего не скажешь о Мануэле. Может из-за того, что этот ЧЕ скорее всего последний для Нойера, то ему отдают предпочтение. Или же в сборной он имеет какой-то огромный авторитет, что тренеры его в любом состоянии ставят в основу при наличии тер Стегена
+1
0
+1
Ответ never back down
Кан-Леман v.2.0
Леман в итоге поехал основным вратарём на домашний мундиаль 2006. Кан сыграл лишь в матче за 3 место с Португалией
+1
0
+1
Нойер автоматически становится первым номером.
Даже вот странно - почему?
+1
0
+1
Ответ Cearvm
Помню, как еще лет 5 назад Нойера активно оправдывали фанаты Баварии, типа "тер Стеген пусть подождет и еще сыграет, Нойер пока сильнее". Что ж, сейчас правда можно признать, что 5-6 лет назад Нойер действительно этого заслуживал. Только сейчас тер Стегену 32 года, в прошлом сезоне в лиге он пропустил 18 мячей в 38 матчах, а Нойер в 38 лет уже откровенно сбавил в резкости - это все признают, уже никто не называет его одним из лучших в мире по текущей форме. Но кто у нас на воротах?.. А вот Хуммельса в сборную не вызывают, двойные стандарты)
через 2 года Нойер завершит карьеру в сборной, вот тогда пусть и борется ТШ за основу.
0
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Ответ Alex Fujimori
так ему 32 уже сколько лет слышу это, что вот следующий цикл... а стоять продолжает Нойер, которому бы уйти из сборной после этого Евро
Так 32 это фигня. 4-6 лет ещё спокойно можно в топе оставаться. Успеет своё отыграть за сборную.
0
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ТШ нужно пример с Леманна брать, а не сопли жевать
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Нойер еще и в матче с Украиной начудил. Просто повезло немцам, что там офсайд был.
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жалко его
один турнир мог бы сыграть
Нойер не тянет уже. В одиночку засрал матч с Реалом ответный.
+2
-2
0
Очередной провальный турнир будет для немцев с Нойером в воротах)Из группы то хоть выйдут?
+1
-1
0
Нагельсман молодец)))
+1
-1
0
Куртуа вообще не взяли
+1
-1
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