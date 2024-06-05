Тер Стеген о роли второго вратаря сборной на Евро-2024: «Решение тренера нужно принимать и уважать, даже если я с ним не согласен. Я хотел бы сыграть, не скрываю»

Марк-Андре тер Стеген не согласен с ролью второго вратаря сборной на Евро-2024.

Основным вратарем сборной на предстоящем чемпионате Европы будет . Тер Стеген станет вторым номером.

– Нелегко попасть в ситуацию, когда ты надеялся, что все будет по-другому. Решение тренера нужно принимать и уважать, даже если я с ним не согласен. Я стараюсь поддерживать высокий уровень и показывать свою игру.

– Это самое неприятное решение в вашей карьере?

– Конечно, это важное событие. Я бы хотел сыграть, я не скрываю этого. Думаю, у меня было много аргументов в свою пользу. Вот почему тренеру было нелегко принять это решение. Но я должен с этим смириться, – сказал голкипер «Барселоны».