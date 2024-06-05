Тер Стеген о роли второго вратаря сборной на Евро-2024: «Решение тренера нужно принимать и уважать, даже если я с ним не согласен. Я хотел бы сыграть, не скрываю»
Марк-Андре тер Стеген не согласен с ролью второго вратаря сборной на Евро-2024.
Основным вратарем сборной Германии на предстоящем чемпионате Европы будет Мануэль Нойер. Тер Стеген станет вторым номером.
– Нелегко попасть в ситуацию, когда ты надеялся, что все будет по-другому. Решение тренера нужно принимать и уважать, даже если я с ним не согласен. Я стараюсь поддерживать высокий уровень и показывать свою игру.
– Это самое неприятное решение в вашей карьере?
– Конечно, это важное событие. Я бы хотел сыграть, я не скрываю этого. Думаю, у меня было много аргументов в свою пользу. Вот почему тренеру было нелегко принять это решение. Но я должен с этим смириться, – сказал голкипер «Барселоны».
И уважение за то, что принимает такое решение тренера, не устраивает истерик, как некоторые его коллеги по цеху, которым не досталась капитанская повязка в Бельгии)
сколько лет слышу это, что вот следующий цикл... а стоять продолжает Нойер, которому бы уйти из сборной после этого Евро
Но от этого данное решение не выглядит менее спорным
Только сейчас тер Стегену 32 года, в прошлом сезоне в лиге он пропустил 18 мячей в 38 матчах, а Нойер в 38 лет уже откровенно сбавил в резкости - это все признают, уже никто не называет его одним из лучших в мире по текущей форме. Но кто у нас на воротах?.. А вот Хуммельса в сборную не вызывают, двойные стандарты)
ей бы наоборот лишь бы меньше игр, больше отдыха для своих сборников
Даже вот странно - почему?
один турнир мог бы сыграть
Нойер не тянет уже. В одиночку засрал матч с Реалом ответный.