Тер Стеген о Нойере и сборной Германии: «У нас большое взаимоуважение, никогда не было проблем. Мы всегда хорошо конкурировали»

Теги Бавария Мануэль Нойер Сборная Германии по футболу Барселона Ла Лига Марк-Андре тер Стеген Футбол

Марк-Андре тер Стеген рассказал о взаимоотношениях с Мануэлем Нойером.

«Мы вместе в сборной более десяти лет, и наши отношения характеризуются большим взаимным уважением. Общение и поддержка всегда были на уровне.

У нас никогда не было проблем друг с другом, и мы всегда очень хорошо конкурировали на профессиональном уровне», – сказал голкипер «Барселоны» и сборной Германии.

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4 комментария

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JENNINGS
Тер Штеген давал интервью таим образом?
https://i.imgflip.com/3mwws6.jpg
+7
0
+7
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igls54
Нойер выиграл конкуренцию и не всегда по делу
+1
-1
0
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Кино Музыка
Не повезло Марку. Ему бы за Англию выступать.
0
0
0
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