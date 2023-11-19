Тер Стеген о Нойере и сборной Германии: «У нас большое взаимоуважение, никогда не было проблем. Мы всегда хорошо конкурировали»
Марк-Андре тер Стеген рассказал о взаимоотношениях с Мануэлем Нойером.
«Мы вместе в сборной более десяти лет, и наши отношения характеризуются большим взаимным уважением. Общение и поддержка всегда были на уровне.
У нас никогда не было проблем друг с другом, и мы всегда очень хорошо конкурировали на профессиональном уровне», – сказал голкипер «Барселоны» и сборной Германии.
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