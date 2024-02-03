Лучшим вратарем мира на данный момент FourFourTwo признал Алиссона.

Британский журнал составил список из 10 сильнейших голкиперов на данный момент, и футболист « » и сборной Бразилии занял в нем верхнюю строчку.

В десятку вошли:

1. Алиссон, «Ливерпуль».

2. , « ».

3. Эдерсон, « ».

4. Майк Меньян, « ».

5. Гульельмо Викарио, «Тоттенхэм».

6. Лукаш Градецки, «Байер».

7. Эмилиано Мартинес, «Астон Вилла».

8. Мануэль Нойер, «Бавария».

9. Ян Облак, «Атлетико».

10. Джанлуиджи Доннарумма, «ПСЖ».