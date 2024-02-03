Алиссон – лучший вратарь мира по версии FourFourTwo. Тер Стеген – 2-й, Меньян – 4-й, Нойер – 8-й
Лучшим вратарем мира на данный момент FourFourTwo признал Алиссона.
Британский журнал составил список из 10 сильнейших голкиперов на данный момент, и футболист «Ливерпуля» и сборной Бразилии занял в нем верхнюю строчку.
В десятку вошли:
1. Алиссон, «Ливерпуль».
2. Марк-Андре тер Стеген, «Барселона».
3. Эдерсон, «Манчестер Сити».
4. Майк Меньян, «Милан».
5. Гульельмо Викарио, «Тоттенхэм».
6. Лукаш Градецки, «Байер».
7. Эмилиано Мартинес, «Астон Вилла».
8. Мануэль Нойер, «Бавария».
9. Ян Облак, «Атлетико».
10. Джанлуиджи Доннарумма, «ПСЖ».