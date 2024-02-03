Алиссон – лучший вратарь мира по версии FourFourTwo. Тер Стеген – 2-й, Меньян – 4-й, Нойер – 8-й

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Лучшим вратарем мира на данный момент FourFourTwo признал Алиссона.

Британский журнал составил список из 10 сильнейших голкиперов на данный момент, и футболист «Ливерпуля» и сборной Бразилии занял в нем верхнюю строчку.

В десятку вошли:

1. Алиссон, «Ливерпуль».

2. Марк-Андре тер Стеген, «Барселона».

3. Эдерсон, «Манчестер Сити».

4. Майк Меньян, «Милан».

5. Гульельмо Викарио, «Тоттенхэм».

6. Лукаш Градецки, «Байер».

7. Эмилиано Мартинес, «Астон Вилла».

8. Мануэль Нойер, «Бавария».

9. Ян Облак, «Атлетико».

10. Джанлуиджи Доннарумма, «ПСЖ».

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66 комментариев
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Странно почему в рейтинге нет Месси.
+161
-34
+127
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Понимаю отсутствие Куртуа в этом списке, учитывая, что это топ вратарей на данный момент, но что в таком случае тут делает Тер Штеген, который тоже не играет ?
Значит он лучше не играет чем Куртуа.
+117
-1
+116
Понимаю отсутствие Куртуа в этом списке, учитывая, что это топ вратарей на данный момент, но что в таком случае тут делает Тер Штеген, который тоже не играет ?
+89
-8
+81
а Зоммер?)
+15
-4
+11
без нашего Онаны рейтинг фуфло
+10
0
+10
Жиру, не?
+10
0
+10
Эдерсон никогда не будет лучше Алисона сидя в сити, он никогда не пойдёт забивать угловой в матче с командами типо вест брома, но медалей будет больше, это второй Вальдес,если что не принижаю его и Вальдеса, они хорошие вратари, но не решают как Алисон
+11
-5
+6
Мамардашвили второй год тянет мёртвую Валенсию, но не игравший почти год Нойер и парижский Доллар в топе
+4
0
+4
Ответ Yri Yrov
то есть Алисон слабее чем тер штеген? спасибо поржал
Ваш комментарий называется: сама придумала, сама обиделась "! Где вы прочитали, что он слабее!? Я написал, конфликт интересов, на любителя, оба хороши!
+6
-2
+4
Ответ Амин Чич
Первые двое, конфликт интересов! А так, да рейтинг более или менее хороший
Алиссон чем тебе не угодил?
+6
-2
+4
Меньян в последнее время косячит очень
+5
-1
+4
Ответ Football_legend
А у кого сухарей больше? Да и последний финал лч ты явно не смотрел
Прошлая ЛЧ - аномалия Эдерсона. Он спасал в ЛЧ, когда в АПЛ пускал с первого удара.
+2
0
+2
Ответ Амин Чич
Ваш комментарий называется: сама придумала, сама обиделась "! Где вы прочитали, что он слабее!? Я написал, конфликт интересов, на любителя, оба хороши!
а почему решил обратиться ко мне в женском роде? и да тут никакого конфликта нет, Алисон сильнее всех на данный момент очевидно. в мире футбола есть хотя бы один рейтинг где все на своих местах и всем хорошо ? почему надо обязательно выступить
+2
0
+2
Первые двое, конфликт интересов! А так, да рейтинг более или менее хороший
+4
-2
+2
Абсолютно верно. Лучший вратарь последних пяти лет Беккер. У Алисона очень хорошее качество - он спасает именно тогда, когда команде очень надо. А еще забивает, когда команде очень-очень надо.
+3
-1
+2
Ответ Амин Чич
Первые двое, конфликт интересов! А так, да рейтинг более или менее хороший
то есть Алисон слабее чем тер штеген? спасибо поржал
+4
-2
+2
Ответ DaleCooper
а Зоммер?)
Вместо него Лукаку вставили
+3
-1
+2
Первое место по делу. Остальное оч сомнительно.
+2
-1
+1
Ответ Yri Yrov
Комментарий удален модератором
)))) жалко тебя))) еще и не знает, а выдвигает свое мнение уверенно)))
+1
0
+1
Ответ Амин Чич
Первые двое, конфликт интересов! А так, да рейтинг более или менее хороший
почему первый не Месси? Алиссон что там делает
+1
0
+1
Ответ Амин Чич
А Штеген чем тебе?
А ни че что он последние 18 матчей не играет
+1
0
+1
Ответ Амин Чич
Проиграли словесную дуэль, примите как должное! Спокой ночи
многое на себя не бери, 😂😂дуэль,я даже не напрягался
+1
0
+1
Нойер что тут делает?
+1
0
+1
Доннарумма? Тогда уж лучше Лунин
+3
-2
+1
А легенда МЮ. Онана?
+1
0
+1
Ответ giant
Значит он лучше не играет чем Куртуа.
Браво,зачет!👍
+1
0
+1
Как минимум, спорный топ
+4
-3
+1
Зоммер, поржал.
+1
0
+1
Ответ Arthas Northman
Эдерсон никогда не будет лучше Алисона сидя в сити, он никогда не пойдёт забивать угловой в матче с командами типо вест брома, но медалей будет больше, это второй Вальдес,если что не принижаю его и Вальдеса, они хорошие вратари, но не решают как Алисон
А у кого сухарей больше? Да и последний финал лч ты явно не смотрел
+2
-1
+1
Меньян по моему сейчас лучший. Просто клуб середняк.
+1
0
+1
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