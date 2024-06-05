Бывший член совета FA Лунат об исламофобии: «Это слепая зона и пятно на английском футболе»
Бывший член совета FA высказался об исламофобии в английском футболе.
«Это пятно на английском футболе. Я уже много лет говорю, что, к сожалению, в футболе есть слепая зона в отношении исламофобии.
Несмотря на улучшения в работе с жалобами на дискриминацию, включая исламофобию, кажется, что к жалобам на исламофобию применяются двойные стандарты или их воспринимают недостаточно серьезно.
Футбол довольно хорошо справляется с жалобами на дискриминацию относительно расовой принадлежности, гомофобии и других характеристик, но, похоже, у футбола нет возможности или средств для того, чтобы с такой же серьезностью бороться с исламофобией.
Кажется, что меры по борьбе [с разными видами дискриминации] принимаются в соответствии с определенной иерархией», – сказал бывший председатель консультативного совета Футбольной ассоциации Англии по вопросам расового равенства и первый мусульманин в составе совета FA Юнус Лунат.
Он останавливает первого человека, которого он видит и говорит: "Благодарю вас, господин. Германия позволила мне жить в этой стране, дала мне жилье, денег на еду, бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное образование и никаких налогов!" Прохожий отвечает: "Вы ошибаетесь, я афганец." Человек идет дальше и встречает другого прохожего:
"Спасибо за то, что такая красивая страна Германия! и т. д.". Человек говорит: "Я не немец, я иракец! "Вновь прибывший идет дальше, к следующему человеку, пожимает ему руку и говорит:
"Спасибо за прекрасную Германию! " "Этот человек поднимает руку и говорит: "Я из Пакистана, я не из Германии! "Он, наконец, видит — идет милая дама. anekdotov.net,
Спрашивает: "Вы немка? "Она говорит:
"Нет, я из Индии!" Озадаченный, он спрашивает ее: "А где же немцы?" Индуска смотрит на часы и отвечает: "Так они сейчас все на работе!"