Бывший член совета FA Лунат об исламофобии: «Это слепая зона и пятно на английском футболе»

Бывший член совета FA высказался об исламофобии в английском футболе.

«Это пятно на английском футболе. Я уже много лет говорю, что, к сожалению, в футболе есть слепая зона в отношении исламофобии.

Несмотря на улучшения в работе с жалобами на дискриминацию, включая исламофобию, кажется, что к жалобам на исламофобию применяются двойные стандарты или их воспринимают недостаточно серьезно.

Футбол довольно хорошо справляется с жалобами на дискриминацию относительно расовой принадлежности, гомофобии и других характеристик, но, похоже, у футбола нет возможности или средств для того, чтобы с такой же серьезностью бороться с исламофобией.

Кажется, что меры по борьбе [с разными видами дискриминации] принимаются в соответствии с определенной иерархией», – сказал бывший председатель консультативного совета ассоциации Англии по вопросам расового равенства и первый мусульманин в составе совета FA Юнус Лунат.