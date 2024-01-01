Скаута академии «Кристал Пэлас» обвинили в расизме. Он написал, что семьи из Южной Азии больше ориентируются на крикет, а не на футбол

Теги премьер-лига Англия Кристал Пэлас детский футбол Футбольная ассоциация Англии дискриминация Футбол

Скаута «Кристал Пэлас» заподозрили в дискриминации людей из Южной Азии.

Майкл Вергуизас, отбирающий детей для подготовки к академии «Кристал Пэлас», так высказался о выходцах из Южной Азии в переписке с экс-тренером «Челтнема» Крисом Робинсоном: «Азиатские семьи вкладывают все свои усилия в образование детей. К тому же они больше ориентируются на крикет. Не думаю, что в их семьях или в их культуре продвигается [футбол]. Очень мало мальчиков, занимающихся этим видом спорта».

За это Вергуизас подвергся критике в социальных сетях. Его также осудил Санджай Бхандари – глава Kick It Out, организации, борющейся с расизмом в футболе.

«Вау. Это какой-то ленивый расистский стереотип, которому нет подтверждения в данных о массовом футболе, от человека, обладающего властью над карьерой игрока. Это пережиток 1970-х?

Мы знаем, что такие вещи говорят, что такое отношение широко распространено. Заметные доказательства этого оставляют редко. Такая уверенность или невежество, чтобы выразить такую мысль письменно и публично, необычна», – написал Бхандари.

Также Вергуизас осудил член совета Футбольной ассоциации Англии (FA) Яшмин Харун.

Под Южной Азией обычно понимают такие страны, как Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан, Шри-Ланка.

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14 комментариев
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А что не так-то? Сборная Индии - посмешище, Пакистан и Бангладеш - посмешище вдвойне
+20
0
+20
А где расизм? Скаут просто описал культурные различия из за которых поиск потенциальных игроков там нецелесообразен.
+16
0
+16
Скоро указание географического положения будет расцениваться как расизм
+7
0
+7
ну он прав же
+5
-1
+4
Ответ Groove
А где расизм? Скаут просто описал культурные различия из за которых поиск потенциальных игроков там нецелесообразен.
Этим проходимцам нужно же как-то о себе напоминать, вот они и нашли новую мишень, а то целый день с расизмом не сражались)
+4
0
+4
А сказать что северные страны больше ориентированы на хоккей это тоже расизм/нацизм?
+3
0
+3
Поэтому молодняк из Непала, Бутана, Индии, Пакистана, Шри Ланки разрывает всех в футболе, что ни день то какая-то новая звёздочка. При этом в крикете у них куча звёзд и это явно спорт номер один у них. Такк, что это просто факты, могут обижаться сколько угодно.
+3
0
+3
Скоро и говорить будет нельзя, вообще
+2
0
+2
Это какой же бред. Интересно можно ли назвать расизмом, если обвинить белую американскую семью в том, что они предпочитают отдавать детей в секции американского футбола, бейсбола и только если все безнадежно, думают о соккере.
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Справедливости ради, англичане сами виноваты что запустили к себе миллионы этих дотационных, теперь пусть расхлёбывают
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Бред какой-то.
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Маразм какой-то.
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Сейчас половина спортивный новостей из Англии - расизм. Вторая половина - лгбт. Ну и как там один журналист восхваляет Роналдо и опускает Тен Хага.
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мда, вот из-за того, что каждый раз все истории про рассизм и изнасилования без четких доказательств, были допущены теперь уже пытаются в обычных словах найти двойное дно и обвинить в этом
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