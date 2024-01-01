Скаута академии «Кристал Пэлас» обвинили в расизме. Он написал, что семьи из Южной Азии больше ориентируются на крикет, а не на футбол

Скаута «Кристал Пэлас» заподозрили в дискриминации людей из Южной Азии.

Майкл Вергуизас, отбирающий детей для подготовки к академии « », так высказался о выходцах из Южной Азии в переписке с экс-тренером «Челтнема» Крисом Робинсоном: «Азиатские семьи вкладывают все свои усилия в образование детей. К тому же они больше ориентируются на крикет. Не думаю, что в их семьях или в их культуре продвигается [футбол]. Очень мало мальчиков, занимающихся этим видом спорта».

За это Вергуизас подвергся критике в социальных сетях. Его также осудил Санджай Бхандари – глава Kick It Out, организации, борющейся с расизмом в футболе.

«Вау. Это какой-то ленивый расистский стереотип, которому нет подтверждения в данных о массовом футболе, от человека, обладающего властью над карьерой игрока. Это пережиток 1970-х?

Мы знаем, что такие вещи говорят, что такое отношение широко распространено. Заметные доказательства этого оставляют редко. Такая уверенность или невежество, чтобы выразить такую мысль письменно и публично, необычна», – написал Бхандари.

Также Вергуизас осудил член совета ассоциации Англии (FA) Яшмин Харун.

Под Южной Азией обычно понимают такие страны, как Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан, Шри-Ланка.

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