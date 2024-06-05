Дюков заявил, что Карпин сможет совмещать работу в сборной России и клубе, если он не будет зарубежным
Глава РФС Александр Дюков рассказал о совмещении постов Валерием Карпиным.
Действующее соглашение Карпина, возглавляющего сборную России с лета 2021 года, рассчитано до августа 2024 года.
55-летний специалист одновременно возглавляет национальную команду и «Ростов».
Ранее президент РФС заявлял, что организация заинтересована в продолжении сотрудничества с Карпиным, ведутся переговоры.
«Такая опция возможна, но только для российских клубов. Если он будет являться тренером зарубежного клуба, то это невозможно», – сказал Дюков о продолжении практики совмещения постов.
Можно оказывать серьезное влияние на расклады во внутренних первенствах просто манипулируя списком сборников. Вызвать побольше из команды, с которой предстоит матч Ростову после перерыва на сборную и ушатать этих игроков, заставив играть два по 90, да еще на тренировках нагрузку дать.
Вариантов много. С комплектованием состава так же. Можно просеивать и отсматривать через сборную РФ потенциальных кандидатов на пополнение в клуб-совмещения. Была же уже расширенная заявка с футболистами даже из ФНЛ.
Или подписывать ноунеймов в клуб, а потом через вызовы в сборную раскручивать их, повышая трансферную стоимость. Даже один вызов в сборную уже даёт x2 к стоимости паспортиста.
С зарубежной сборной тоже можно мутить, но напрямую на расклады в той же РПЛ повлиять сложнее.
лучше перебдеть.