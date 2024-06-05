Дюков заявил, что Карпин сможет совмещать работу в сборной России и клубе, если он не будет зарубежным

Глава РФС Александр Дюков рассказал о совмещении постов Валерием Карпиным.

Действующее соглашение , возглавляющего сборную России с лета 2021 года, рассчитано до августа 2024 года.

55-летний специалист одновременно возглавляет национальную команду и « ».

Ранее президент заявлял, что организация заинтересована в продолжении сотрудничества с Карпиным, ведутся переговоры.

«Такая опция возможна, но только для российских клубов. Если он будет являться тренером зарубежного клуба, то это невозможно», – сказал о продолжении практики совмещения постов.