Дюков заявил, что Карпин сможет совмещать работу в сборной России и клубе, если он не будет зарубежным

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин Александр Дюков Р-Спорт Футбол

Глава РФС Александр Дюков рассказал о совмещении постов Валерием Карпиным.

Действующее соглашение Карпина, возглавляющего сборную России с лета 2021 года, рассчитано до августа 2024 года.

55-летний специалист одновременно возглавляет национальную команду и «Ростов». 

Ранее президент РФС заявлял, что организация заинтересована в продолжении сотрудничества с Карпиным, ведутся переговоры.

«Такая опция возможна, но только для российских клубов. Если он будет являться тренером зарубежного клуба, то это невозможно», – сказал Дюков о продолжении практики совмещения постов. 

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28 комментариев
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Мостовой ща удавится. Кому-то две работы, кому-то ни одной, а ведь он столько лет на высоком уровне в футбол играл!
+37
-4
+33
это смотря как рубеж сдвинуть
+19
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+12
Ответ Детрит
Мостовой ща удавится. Кому-то две работы, кому-то ни одной, а ведь он столько лет на высоком уровне в футбол играл!
Тем более чеканить умеет 😂
+11
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ну тперь-то поняли, почему Компани?
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Смысл вообще сейчас в сборной ?
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Ответ Ёрлик
Тем более чеканить умеет 😂
Да и походка ниче так, футбольная!
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Если так посмотреть, одно название что он возглавляет сборную.
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игры сборной сейчас не несут никакого смысла, поэтому можно и совмещать
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А сборная-то хоть сейчас есть? Где выступает? Скорее сбродная, которая играет против кучки граждан Республики Кубы, так ещё и без собственной экипировки, что приходится их в ближайший спортивный ларёк отправлять и покупать необходимый инвентарь. Вот такие соперники нынче у нас, причём вполне возможно, что и вовсе не футболисты, а какие-то строители, торседоры, сборщики сахарного тростника и т.п., как в своё время на отборах выступали всякие работяги за сборные Македонии да Люксембурга.
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Ответ Glukinho
это смотря как рубеж сдвинуть
🤔
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Ну и?...
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Ответ abdulakushev@yandex.ru
Какой футбол , такие и специалисты. Их более чем достаточно в текущих реалиях. Хороших не ценят, либо они уходят на повышение. Не задерживаются по возможности.
Ценят тех,у кого ,,лапа,,на верху, в конкретном случае в РПЛ.А иначе как объяснить назначение Черчесова главным на ЧМ.? ИЛИ Карпина ему не смену.А вот Осинькин или Гудиев,например, вряд-ли займут должности,такие,как у этих,,асов,,.
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Ответ Детрит
Мостовой ща удавится. Кому-то две работы, кому-то ни одной, а ведь он столько лет на высоком уровне в футбол играл!
Так вот из-за кого Мостовой тренером не может устроиться! Карпин украл его место!
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Ответ Детрит
Мостовой ща удавится. Кому-то две работы, кому-то ни одной, а ведь он столько лет на высоком уровне в футбол играл!
У Мостового уже есть работа!✌️И другой ему похоже не надо😎😀😀😀😀
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Ответ Детрит
Мостовой ща удавится. Кому-то две работы, кому-то ни одной, а ведь он столько лет на высоком уровне в футбол играл!
Тем более, что играл там же!
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Ответ Детрит
Мостовой ща удавится. Кому-то две работы, кому-то ни одной, а ведь он столько лет на высоком уровне в футбол играл!
А как чеканил!!!
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Ответ Анатолий Кучинский
Самый странный тренер сборной России за всю её историю. До сих пор не понятно, чем руководствовались при его назначении.
Серьезно?) А Черчесов норм вариант был? А Капелло? )) А Газаев или Слуцкий? )))
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Правильнее будет тему развернуть наоборот - Карпин сможет стать тренером иностранного клуба, если уйдёт с поста главного тренера сборной России.
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Самый странный тренер сборной России за всю её историю. До сих пор не понятно, чем руководствовались при его назначении.
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Хм, т.е. про "Бешикташ" не утка?
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Как раз, наоборот. Надо было разрешить совмещать, если клуб зарубежный. А так, слишком много возможностей использования служебного положения тренера сборной РФ, для создания преференций клубу-совмещения в РПЛ.

Можно оказывать серьезное влияние на расклады во внутренних первенствах просто манипулируя списком сборников. Вызвать побольше из команды, с которой предстоит матч Ростову после перерыва на сборную и ушатать этих игроков, заставив играть два по 90, да еще на тренировках нагрузку дать.

Вариантов много. С комплектованием состава так же. Можно просеивать и отсматривать через сборную РФ потенциальных кандидатов на пополнение в клуб-совмещения. Была же уже расширенная заявка с футболистами даже из ФНЛ.

Или подписывать ноунеймов в клуб, а потом через вызовы в сборную раскручивать их, повышая трансферную стоимость. Даже один вызов в сборную уже даёт x2 к стоимости паспортиста.

С зарубежной сборной тоже можно мутить, но напрямую на расклады в той же РПЛ повлиять сложнее.
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Потому что чеканить двумя ногами умеет
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если зарубежным, то автоматически статус иноагента. с карпина надо подписку о неразглашении секретов сб. россии взять.
лучше перебдеть.
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