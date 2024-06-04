Дюков об уровне РПЛ: «Деградации точно не вижу. Чтобы ответить объективно, нужно играть международные матчи – если брать игры сборной с Сербией и Камеруном, то мы конкурентоспособны»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу РФС сборная Камеруна по футболу Александр Дюков товарищеские матчи (сборные) Футбол

Президент РФС Александр Дюков не считает, что уровень РПЛ снизился.

– Вы в своем отчете на конференции практически не говорили о профессиональном футболе. На ваш взгляд, уровень РПЛ понизился или повысился?

– Чтобы ответить на этот вопрос объективно, нужно играть международные матчи. Те матчи, которые наши клубы проводят, говорят о том, что уровень нам сохранять удается.

Конечно, матчей наши клубы проводят немного, но, тем не менее, если брать и матчи сборной против Сербии и Камеруна, а также матчи юношеских сборных, то мы видим, что мы конкурентноспособны. Деградации точно не вижу.

– Вы давно в футболе. Видите схожесть доминации «Спартака» в 90-х и «Зенита» сейчас?

– Это разные ситуации. Но вопрос интересный, есть гипотезы, давайте вернемся к этой теме при следующем разговоре, – сказал Дюков.

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14 комментариев
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Причём тут уровень РПЛ и сборная России?
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"давайте вернемся к этой теме при следующем разговоре"... Когда мне подготовят методичку...
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Международные матчи не особо показательны, это довольно скоротечные кубки, которые для наших команд обычно заканчиваются на групповом этапе или первых матчах плей-офф. Конечно, в течение 10 лет будет какая-то динамика, но победы ЦСКА на Реалом или Ростова над Баварией не сделали команды сильнее.

Зато есть такая вещь как трансферы. Игроки, которые приходят в лигу и играют каждый год 30 туров. Как вы думаете, Спартак купил 2 игроков из вылетевших клубов Ла Лиги, заиграет он теперь в хороший футбол? Несколько лет назад Краснодар покупал Кабелла из основы Сент-Этьена, 10 лет назад Зенит брал Халка и Витселя, в Динамо играли Кураньи и Вальбуэна. Сейчас в командах играют похожие исполнители? Если нет, то это деградация. Не прямо падение, но снижение качества ощутимо при просмотре матчей.
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- Видишь деградацию?
- Нет.
- А она есть.
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Деградацию уже прошли, ее не видно, сейчас покорили позор.
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Ничего не вижу, ничего не слышу, у нас всё хорошо. Мы впереди планеты всей.
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Тот, кто находится у власти, никогда не увидит деградации по своей линии ответственности, зато ее увидят все остальные
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Дюков удивил бы очень сказав что футбол жёстко деградировал.
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А если брать матч с Кенией? Тогда как быть? Рывок или все-таки прорыв?
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То что он считает матчи с Камеруном и Сербией показателем - это о многом говорит в его понимании ситуации. Деградации вообще вещь незаметная, когда ее начинают явно замечать, это всегда уже слишком поздно.
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Ответ sashka.loker
Причём тут уровень РПЛ и сборная России?
Так это же человек из газпрома, что вы хотите???
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