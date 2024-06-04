Дюков об уровне РПЛ: «Деградации точно не вижу. Чтобы ответить объективно, нужно играть международные матчи – если брать игры сборной с Сербией и Камеруном, то мы конкурентоспособны»
Президент РФС Александр Дюков не считает, что уровень РПЛ снизился.
– Вы в своем отчете на конференции практически не говорили о профессиональном футболе. На ваш взгляд, уровень РПЛ понизился или повысился?
– Чтобы ответить на этот вопрос объективно, нужно играть международные матчи. Те матчи, которые наши клубы проводят, говорят о том, что уровень нам сохранять удается.
Конечно, матчей наши клубы проводят немного, но, тем не менее, если брать и матчи сборной против Сербии и Камеруна, а также матчи юношеских сборных, то мы видим, что мы конкурентноспособны. Деградации точно не вижу.
– Вы давно в футболе. Видите схожесть доминации «Спартака» в 90-х и «Зенита» сейчас?
– Это разные ситуации. Но вопрос интересный, есть гипотезы, давайте вернемся к этой теме при следующем разговоре, – сказал Дюков.
Зато есть такая вещь как трансферы. Игроки, которые приходят в лигу и играют каждый год 30 туров. Как вы думаете, Спартак купил 2 игроков из вылетевших клубов Ла Лиги, заиграет он теперь в хороший футбол? Несколько лет назад Краснодар покупал Кабелла из основы Сент-Этьена, 10 лет назад Зенит брал Халка и Витселя, в Динамо играли Кураньи и Вальбуэна. Сейчас в командах играют похожие исполнители? Если нет, то это деградация. Не прямо падение, но снижение качества ощутимо при просмотре матчей.
- Нет.
- А она есть.