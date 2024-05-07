Полиция заверила игроков сборной Англии, что будет наказывать виновных в расизме во время Евро-2024: «Будем привлекать к ответственности, найдем всех»

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Сборная Англии обсудила с полицией проблему расизма перед Евро-2024.

Футболисты сборной опасаются, что во время чемпионата Европы, который пройдет этим летом в Германии, они могут столкнуться с проявлениями дискриминации в интернете.

Полицейские проинформировали игроков сборной Англии, что угроза онлайн-расизма во время турнира действительно существует, однако заверили их, что они «серьезно отнесутся» к любым подобным проявлениям. Встреча прошла в марте на базе сборной Англии «Сент-Джордж-Парк».

Напомним, что после проигранного Италии домашнего финала Евро-2020 английские футболисты Маркус Рэшфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо, не реализовавшие пенальти, подверглись оскорблениям на расовой почве.

«Мы объяснили [игрокам], что мы здесь, чтобы поддержать их. Дали им несколько советов о том, как они могут защитить себя, настроив свои собственные учетные записи, чтобы попытаться предотвратить подобные ситуации.

Если люди действительно будут вести себя так, мы разберемся с этим и, если возможно, будем привлекать к ответственности.

Это действительно удручает, когда видишь некоторые правонарушения, особенно в отношении наших чернокожих футболистов, поэтому мы проделали большую работу с компаниями, владеющими социальными сетями.

Сейчас ситуация намного более позитивная, мы получаем от них поддержку. Вопрос можно решить за несколько дней, а это значит, что мы можем привлечь людей к ответственности.

Если кто-то в этой стране думает, что может сделать нечто подобное и остаться анонимным, то нет, он не может – мы его найдем.

И я бы попросил людей, которые думают что-то такое написать, прокрутите все на полгода вперед, когда вы окажетесь в суде, возможно, потеряете работу или вас выгонят из университета. Это действительно не стоит того ради минуты глупости», – сказал главный констебль полиции Великобритании Марк Робертс.

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18 комментариев
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Нормально они там зарплату налогоплательщиков отрабатывают, вместо того что бы уменшить реальную преступность, поножовщину которую захватила Англия, проблемы миграции и т.д. они просто сидят в кабинетах и ищут малолетних идиотов по ip, что бы их наказать:) Реально мир потихоньку с ума сходит:)) Прям как Джей и молчаливый Боб в конце:))
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Полиция Англии: "Каждый негр получит по заслугам! Даже не сомневайтесь!"
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Те, кто на прошлом евро написывали немецкой девочке - не расисты, так что для полиции работы нет
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Ответ Log in
Те, кто на прошлом евро написывали немецкой девочке - не расисты, так что для полиции работы нет
Ну что поделать
цветом кожи не вышла девочка та
Хотя принципе скоро вся Германия будет как Франция
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Винисиус перейдет в сборную Англии, теперь он может спать спокойно
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Мадридской Шимпы не будет на Евро, значит и расизма не будет))
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На евро обязательно должны правильно на мопеде прокатится на глазах всех ИГИЛ для оправдания фашисткой жестокости Израиля к Палестине, обязательно должен пострадать хохол от русского парн, чтобы Европа сплотилась против России, ну и наверное попробуют закинуть уйгурскую удочку против Китая, но здесь скорее всего нет,ибо крупнейший промышленный поставщик товаров это не шутка
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Будем привлекать всех белых, всех найдем-на время ЧЕ запретят первый ход за белыми в шахматах. От греха подальше, белые фигуры должны будут перекрасить в голубой цвет)
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Ответ UnDeaD_SoLDieR
А откуда информация, что поножовщина прям захватила Англию? Ну кроме единичных случаев, которые есть везде, какие-то факты массовых случаев на всю страну есть?
там уже треть Англии - это Пакистанленд
думаешь они на улицу без ножа выходят?
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Расисты самые опасные преступники в мире, но полиция хорошо работает и негры могут спокойно вернуться на плантации.
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«Мы их и в сортире замочим!»
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Полиция Англии будет работать в Германии? Или они только с онлайн расизмом бороться умеют?
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Ответ Bill Zapulil
«Мы их и в сортире замочим!»
А потом отстираем
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Ответ UnDeaD_SoLDieR
А откуда информация, что поножовщина прям захватила Англию? Ну кроме единичных случаев, которые есть везде, какие-то факты массовых случаев на всю страну есть?
От создателей все мигранты едут в Европу или Москву тол ко убивать, воровать и насиловать
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