Полиция заверила игроков сборной Англии, что будет наказывать виновных в расизме во время Евро-2024: «Будем привлекать к ответственности, найдем всех»

Сборная Англии обсудила с полицией проблему расизма перед Евро-2024.

Футболисты сборной опасаются, что во время чемпионата Европы, который пройдет этим летом в Германии, они могут столкнуться с проявлениями дискриминации в интернете.

Полицейские проинформировали игроков сборной Англии, что угроза онлайн-расизма во время турнира действительно существует, однако заверили их, что они «серьезно отнесутся» к любым подобным проявлениям. Встреча прошла в марте на базе сборной Англии «Сент-Джордж-Парк».

Напомним, что после проигранного Италии домашнего финала Евро-2020 английские футболисты , и , не реализовавшие пенальти, подверглись оскорблениям на расовой почве.

«Мы объяснили [игрокам], что мы здесь, чтобы поддержать их. Дали им несколько советов о том, как они могут защитить себя, настроив свои собственные учетные записи, чтобы попытаться предотвратить подобные ситуации.

Если люди действительно будут вести себя так, мы разберемся с этим и, если возможно, будем привлекать к ответственности.

Это действительно удручает, когда видишь некоторые правонарушения, особенно в отношении наших чернокожих футболистов, поэтому мы проделали большую работу с компаниями, владеющими социальными сетями.

Сейчас ситуация намного более позитивная, мы получаем от них поддержку. Вопрос можно решить за несколько дней, а это значит, что мы можем привлечь людей к ответственности.

Если кто-то в этой стране думает, что может сделать нечто подобное и остаться анонимным, то нет, он не может – мы его найдем.

И я бы попросил людей, которые думают что-то такое написать, прокрутите все на полгода вперед, когда вы окажетесь в суде, возможно, потеряете работу или вас выгонят из университета. Это действительно не стоит того ради минуты глупости», – сказал главный констебль полиции Великобритании Марк Робертс.