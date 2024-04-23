Болельщик получил 3-летний бан за кричалки о трагедиях на матче «МЮ» и «Ливерпуля»

Болельщик получил трехлетний запрет на посещение стадиона.

Ранее двух фанатов «МЮ» задержали за кричалки о трагедии на «Хиллсборо».

По информации The Athletic, полиция Манчестера наложила трехлетний запрет на посещение стадиона и штраф в размере 1205 фунтов на 44-летнего мужчину после того, как он был признан виновным в скандировании о трагедии во время четвертьфинального матча Кубка Англии между « » и « » (4:3) в марте.

Майкл Бернард Эйвери был обвинен по статье 4A Закона об общественном порядке и выпущен под залог.

Эйвери признал себя виновным и получил трехлетний запрет на посещение футбольных матчей, а также выплатил судебные издержки в 85 фунтов, компенсацию в размере 320 фунтов и штраф в размере 800 фунтов, уменьшенный в связи с ранним признанием вины.

Обвинение было предъявлено после того, как в сети появилась видеозапись, на которой мужчина запечатлен на домашней трибуне стадиона «Олд Траффорд».