«Интер» может подписать хавбека «Болоньи» Ндойе за 25 млн евро, если уйдет Думфрис

Теги Интер серия А Италия возможные трансферы Болонья Джанлука Ди Марцио Дензел Думфрис Дан Ндойе деньги Футбол

«Интер» хочет подписать полузащитника «Болоньи» Дана Ндойе.

Одной из идей по усилению состава со стороны руководства миланского клуба является приобретение 23-летнего полузащитника «Болоньи». Однако возможность этого трансфера связана с уходом Дензела Думфриса.

«Интер» уже направил предварительный запрос «Болонье», стоимость Ндойе оценивается примерно в 25 миллионов евро. Трансфер станет возможным, если Думфрис покинет «Интер» летом.

В прошедшем сезоне Дан Ндойе провел 32 матча за «Болонью» в Серии А, забил гол и сделал результативную передачу. В Кубке Италии он отметился голом в ворота «Интера». 

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4 комментария
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Ответ Е.Р.
А на нормального футболиста денег что ли нет? Почему их нет? Где деньги, Лебовски? А всего-то надо было вовремя продлить Дуффи. Шкриньяр ничему не научил видимо.
Интер и так был вынужден продавать, чтобы убытки покрывать и трансферы финансировать, а сейчас еще и владелец сменился- теперь будет фонд, который заинтересован только чтобы жизнь клуба до продажи поддерживать.
Все понятно
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