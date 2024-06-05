«Интер» может подписать хавбека «Болоньи» Ндойе за 25 млн евро, если уйдет Думфрис
«Интер» хочет подписать полузащитника «Болоньи» Дана Ндойе.
Одной из идей по усилению состава со стороны руководства миланского клуба является приобретение 23-летнего полузащитника «Болоньи». Однако возможность этого трансфера связана с уходом Дензела Думфриса.
«Интер» уже направил предварительный запрос «Болонье», стоимость Ндойе оценивается примерно в 25 миллионов евро. Трансфер станет возможным, если Думфрис покинет «Интер» летом.
В прошедшем сезоне Дан Ндойе провел 32 матча за «Болонью» в Серии А, забил гол и сделал результативную передачу. В Кубке Италии он отметился голом в ворота «Интера».
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